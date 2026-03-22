Флоренский - Cтолп и утверждение Истины
«Столп и утверждение Истины» — главный богословско-философский труд священника Павла Флоренского и одно из ключевых произведений русской религиозной мысли XX века. Книга построена в форме двенадцати писем и представляет собой опыт православной теодицеи — размышление о вере, истине, любви и природе зла.
Флоренский рассматривает христианство не как систему абстрактных доктрин, а как живой духовный опыт. В центре его исследования — проблема соотношения разума и откровения, личной веры и церковной традиции, любви как онтологического основания бытия.
Автор утверждает, что истина не сводится к логическому доказательству; она открывается в церковной жизни, в соборности, в жертвенной любви. Теодицея у Флоренского — это не рациональное оправдание Бога, а свидетельство того, что зло не разрушает глубинного единства бытия.
Произведение сочетает богословие, философию, символику и поэтический язык, создавая уникальный синтез метафизической мысли и духовного опыта.
Книга адресована читателям, интересующимся православным богословием, философией религии и русской духовной традицией начала XX века.
Свящ. Павел Флоренский - Cтолп и утверждение Истины - Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах
2-е изд. — М.: Академический проект, 2017. — 905 с. — (Философские технологии).
ISBN 978-5-8291-2106-8
Свящ. Павел Флоренский - Cтолп и утверждение Истины – Содержание
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ. Обращение к читателям Собрания сочинений священника Павла Флоренского
Столп и утверждение Истины
I. К читателю
II. Письмо первое: Два мира
III. Письмо второе: Сомнение
IV. Письмо третье: Триединство
V. Письмо четвертое: Свет Истины
VI. Письмо пятое: Утешитель
VII. Письмо шестое: Противоречие
VIII. Письмо седьмое: Грех
IX. Письмо восьмое: Геенна
X. Письмо девятое: Тварь
XI. Письмо десятое: София
XII. Письмо одиннадцатое: Дружба
XIII. Письмо двенадцатое: Ревность
XIV. Послесловие
РАЗЪЯСНЕНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ ЧАСТНОСТЕЙ, В ТЕКСТЕ ПРЕДПОЛАГАВШИХСЯ УЖЕ ДОКАЗАННЫМИ
ПРИМЕЧАНИЯ И МЕЛКИЕ ЗАМЕТКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ: Игумен Андроник (Трубачев). Из истории создания книги «Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах свящ<енника> Павла Флоренского»
Именной указатель
