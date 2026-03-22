«Столп и утверждение Истины» — главный богословско-философский труд священника Павла Флоренского и одно из ключевых произведений русской религиозной мысли XX века. Книга построена в форме двенадцати писем и представляет собой опыт православной теодицеи — размышление о вере, истине, любви и природе зла.

Флоренский рассматривает христианство не как систему абстрактных доктрин, а как живой духовный опыт. В центре его исследования — проблема соотношения разума и откровения, личной веры и церковной традиции, любви как онтологического основания бытия.

Автор утверждает, что истина не сводится к логическому доказательству; она открывается в церковной жизни, в соборности, в жертвенной любви. Теодицея у Флоренского — это не рациональное оправдание Бога, а свидетельство того, что зло не разрушает глубинного единства бытия.

Произведение сочетает богословие, философию, символику и поэтический язык, создавая уникальный синтез метафизической мысли и духовного опыта.

Книга адресована читателям, интересующимся православным богословием, философией религии и русской духовной традицией начала XX века.

Свящ. Павел Флоренский - Cтолп и утверждение Истины - Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах

2-е изд. — М.: Академический проект, 2017. — 905 с. — (Философские технологии).

ISBN 978-5-8291-2106-8

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ. Обращение к читателям Собрания сочинений священника Павла Флоренского

Столп и утверждение Истины

I. К читателю

II. Письмо первое: Два мира

III. Письмо второе: Сомнение

IV. Письмо третье: Триединство

V. Письмо четвертое: Свет Истины

VI. Письмо пятое: Утешитель

VII. Письмо шестое: Противоречие

VIII. Письмо седьмое: Грех

IX. Письмо восьмое: Геенна

X. Письмо девятое: Тварь

XI. Письмо десятое: София

XII. Письмо одиннадцатое: Дружба

XIII. Письмо двенадцатое: Ревность

XIV. Послесловие

РАЗЪЯСНЕНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ ЧАСТНОСТЕЙ, В ТЕКСТЕ ПРЕДПОЛАГАВШИХСЯ УЖЕ ДОКАЗАННЫМИ

ПРИМЕЧАНИЯ И МЕЛКИЕ ЗАМЕТКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ: Игумен Андроник (Трубачев). Из истории создания книги «Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах свящ<енника> Павла Флоренского»

Именной указатель