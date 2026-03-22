Флоренский - Из моей жизни

«Из моей жизни» — автобиографические записи священника, философа и учёного Павла Флоренского, в которых он размышляет о своём детстве, духовном становлении и внутреннем пути к вере.

Книга открывает не только личную историю мыслителя, но и атмосферу эпохи — переломного времени конца XIX – начала XX века. Флоренский вспоминает семейные традиции, первые философские поиски, кризис веры и постепенное осознание духовного призвания.

Особое место занимают размышления о соотношении науки и религии, разума и мистического опыта, о красоте как свидетельстве высшей реальности.

Это произведение позволяет увидеть Флоренского не только как автора сложных богословских и философских трудов, но и как человека — чувствительного, ищущего, глубоко переживающего трагизм времени и личную ответственность перед истиной.

Книга будет интересна читателям, интересующимся русской религиозной мыслью, духовной автобиографией и историей культуры начала XX века.

Флоренский Павел, священник - Из моей жизни

М.: Академический проект; Гаудеамус, 2018. — 729 с. — (Философские технологии).

ISBN 978-5-8291-2039-9 (Академический проект)

ISBN 978-5-98426-154-8 (Гаудеамус)

Флоренский Павел, священник - Из моей жизни – Содержание

Предисловие

ДЕТЯМ МОИМ

<I. РАННЕЕ ДЕТСТВО>

<II.> ПРИСТАНЬ И БУЛЬВАР (БАТУМ)

<III>. ПРИРОДА

<IV.> РЕЛИГИЯ

<V.> ОСОБЕННОЕ

<VI. НАУКА>

<VII. ОБВАЛ>

Дополнения

Хронология знакомства А. И. Флоренского и О. П. Сапаровой и детства П. А. Флоренского

ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ

У ГРАНИ МИРОВ

Приложение 1

Приложение 2

ЗАВЕЩАНИЕ

Примечания