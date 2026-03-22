Флоренский - Из моей жизни
«Из моей жизни» — автобиографические записи священника, философа и учёного Павла Флоренского, в которых он размышляет о своём детстве, духовном становлении и внутреннем пути к вере.
Книга открывает не только личную историю мыслителя, но и атмосферу эпохи — переломного времени конца XIX – начала XX века. Флоренский вспоминает семейные традиции, первые философские поиски, кризис веры и постепенное осознание духовного призвания.
Особое место занимают размышления о соотношении науки и религии, разума и мистического опыта, о красоте как свидетельстве высшей реальности.
Это произведение позволяет увидеть Флоренского не только как автора сложных богословских и философских трудов, но и как человека — чувствительного, ищущего, глубоко переживающего трагизм времени и личную ответственность перед истиной.
Книга будет интересна читателям, интересующимся русской религиозной мыслью, духовной автобиографией и историей культуры начала XX века.
М.: Академический проект; Гаудеамус, 2018. — 729 с. — (Философские технологии).
ISBN 978-5-8291-2039-9 (Академический проект)
ISBN 978-5-98426-154-8 (Гаудеамус)
Флоренский Павел, священник - Из моей жизни – Содержание
Предисловие
ДЕТЯМ МОИМ
<I. РАННЕЕ ДЕТСТВО>
<II.> ПРИСТАНЬ И БУЛЬВАР (БАТУМ)
<III>. ПРИРОДА
<IV.> РЕЛИГИЯ
<V.> ОСОБЕННОЕ
<VI. НАУКА>
<VII. ОБВАЛ>
Дополнения
Хронология знакомства А. И. Флоренского и О. П. Сапаровой и детства П. А. Флоренского
ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ
У ГРАНИ МИРОВ
Приложение 1
Приложение 2
ЗАВЕЩАНИЕ
Примечания
Comments (1 comment)