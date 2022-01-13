П. А. Флоренского часто называют «русский Леонардо да Винчи». Трудно перечислить все отрасли деятельности, в развитие которых он внес свой вклад. Это математика, физика, философия, богословие, биология, геология, иконография, электроника, эстетика, археология, этнография, филология, агиография, музейное дело, не считая поэзии и прозы. Более того, Флоренский сделал многое, чтобы на основе постижения этих наук выработать всеобщее мировоззрение. В этой области он сделал такие открытия и получил такие результаты, важность которых была оценена только недавно (например, в кибернетике, семиотике, физике античастиц). Он сам писал, что его труды будут востребованы не ранее, чем через 50 лет.

Говорят, что поэт в России больше, чем поэт. Продолжая эту мысль можно сказать, что и ученый в России больше чем ученый, философ больше, чем философ, тем более живший во времена глубокого кризиса, который переживала его страна, весь мир. Отец Павел Флоренский пронес священническое служение на протяжении всего своего крестного пути, ведущего на Голгофу и далее в мир горний, откуда ныне и во все времена он ободряет и поддерживает своими молитвами нас, живущих в мире дольнем. Жизнь такой личности несомненно представляет огромный интерес не только для понимания его творчества и его времени, но также для того, чтобы понять время наше и самих себя.

Если умозрительно соединить места, где побывал П. А. Флоренский: Германия, куда ездил в детстве, Дальний Восток — начало крестного пути, Закавказье, где родился и обратился к Богу, и, наконец, Соловецкий лагерь особого назначения, то получится крест. И если мысленно поднять его, этот крест, опирая на основание — Дальний Восток, то обозначится место упокоения христианина: лицом к востоку, чтобы, встав в день Страшного Суда, увидеть крест как знак Воскресения и крест — отпечаток на Земле земной жизни. На пересечении линий, там, где сердце, окажется Сергиев Посад — место подвига.

Священник Павел Флоренский - Все думы — о вас. Письма семье из лагерей и тюрем 1933-1937 гг.

Санкт-Петербург, Сатисъ, Держава, 2021. - 582 с.

ISBN 5-7868-0100-4

Священник Павел Флоренский - Все думы — о вас. Письма семье из лагерей и тюрем 1933-1937 гг. - Содержание

Предисловие

От редакции

Завещание

Письма семье

Письма детям

Письма младшим детям Мику и Тике

Письма дочери Ольге

Письма старшим сыновьям Василию и Кириллу

Письма о внуке

Поэма «Оро»

Священник, не снявший с себя сана

Приложение

Члены семьи — адресаты писем

Указатель имен