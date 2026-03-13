Флоря - Исследования по истории Церкви - Древнерусское и славянское средневековье

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Religious Studies Atheism

Сборник «Исследования по истории Церкви: Древнерусское и славянское средневековье» Бориса Николаевича Флори представляет собой фундаментальный труд одного из ведущих специалистов по истории славянских народов. Автор ставит задачу реконструировать сложный процесс становления церковных институтов и религиозного сознания в контексте политических и культурных связей между Русью и ее славянскими соседями. Основная идея книги заключается в том, что история древнерусской церкви не может быть адекватно понята в изоляции — она рассматривается как органичная часть масштабных процессов, происходивших в византийско-славянском мире и Центральной Европе в эпоху Средневековья.

Содержательная часть книги объединяет статьи и исследования, охватывающие широкий спектр тем: от принятия христианства и формирования церковной организации у восточных и южных славян до проблем межконфессиональных отношений в более поздние периоды. Флоря детально анализирует статус митрополий, роль монастырей как центров книжности и влияние светской власти на церковные дела. Особое внимание уделяется контактам с латинским миром и тому, как религиозный фактор определял государственные союзы и конфликты в Восточной Европе. Работа базируется на колоссальном массиве летописных, актовых и агиографических источников, многие из которых вводятся в научный оборот с глубоким критическим комментарием.

Текст сборника отличается строгим академизмом, доказательностью и объективностью, что характерно для школы Бориса Флори. Автор избегает упрощенных схем, демонстрируя многогранность исторического процесса и тонкие нюансы дипломатической и духовной игры того времени. Книга служит незаменимым ресурсом для историков, теологов и всех, кто профессионально занимается изучением средневековой культуры. Это чтение позволяет увидеть в истории Церкви мощный двигатель развития славянской цивилизации и осознать глубинные корни тех этнокультурных связей, которые продолжают влиять на регион и сегодня.

Борис Николаевич Флоря - Исследования по истории Церкви - Древнерусское и славянское средневековье – Сборник

М.: ЦНЦ «ПЭ», 2007.— 528 с.

ISBN 978-5-89572-020-2

Борис Николаевич Флоря - Исследования по истории Церкви - Содержание

Отношения государства и Церкви у восточных и западных славян (эпоха средневековья)

  • Введение

  • Древнейшие формы материального обеспечения Церкви у восточных и западных славян и их историческая судьба

    • Княжеская десятина в раннефеодальном обществе и ее реликты

    • Десятина с населения и ее превращение в католическую десятину и ругу

  • Отношения патроната и их эволюция у восточных и западных славян

    • Церковная собственность и отношения патроната в раннефеодальном обществе

    • Вопрос об «отношениях патроната» у восточных славян в XIV-XVI вв

  • Формирование церковного сословия у восточных и западных славян

    • Борьба за независимость Церкви от государства в Польше, Чехии и Древней Руси

    • Государство и формирование аппарата управления духовенством и духовным сословием в Московской Руси

    • Попытки реформ и кризис традиционных структур на Украине и в Белоруссии

  • Заключение

У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII в.)

  • Введение

  • Религиозные отношения в славянском мире сразу после разделения Церквей в 1054 г

  • Болгария и Сербия в церковной унии с Римом (1-я треть XIII в.)

  • Болгария и Сербия на пути к конфронтации с латинским миром (30-е гг. XIII - начало XIV в.)

  • Русь, ее западные соседи и папство в 1-й трети XIII в

  • Древняя Русь, ее латинские соседи и монголо-татарская угроза (40-50-е гг. XIII в.)

  • На пути к полной конфронтации между Древней Русью и латинским миром (2-я половина XIII — начало XIV в.)

  • Заключение

Попытка осуществления церковной унии в Великом княжестве Литовском в последней четверти XV — начале XVI в

Попытки заключения церковной унии в Великом княжестве Литовском в конце XV в. и Брестская уния в конце XVI в

Православный мир Восточной Европы перед историческим выбором (XIV-XV вв.)

  • Введение

  • Православные и католики под властью католических правителей (1-е десятилетие XIV — 2-я половина XV в.)

  • Переговоры об унии православной и католической Церквей в конце XIV — 1-й трети XV в

  • Восточная Европа и Флорентийский Собор

  • Флорентийская уния и Восточная Европа (конец 30-х — конец 60-х гг. XV в.)

  • Заключение

Приложения

  • 1. А. А. Турилов. К истории древнерусской рукописной традиции сочинений, связанных с Ферраро-Флорентийской унией

  • 2. Ранние русские источники по истории Ферраро-Флорентийской унии и ее восприятия в православном мире

    • Исидоров Собор и хожение его

    • Окружное послание митрополита Исидора

    • Послание великого князя московского Василия II Васильевича Константинопольскому Патриарху

    • Послание великого князя московского Василия II Васильевича на Святую гору

    • Послание от Святыя горы на Русь к благоверному князю Василию Василиевичю по Сидоре еретике

    • Послание Григория III Маммы, Патриарха Константинопольского, князю Александру (Олельку) Владимировичу

  • 3. А. А. Турилов. Переводы с латинского и западнославянских языков, выполненные украинско-белорусскими книжниками (XV - начало XVI в.)

Брестская уния 1596 г. и некоторые вопросы конфессиональных отношений на Украине и в Белоруссии в 1-й половине XVII в

Список сокращений

Указатель имен

Added 13.03.2026
Author AlexDigger
