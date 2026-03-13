Флоря - Исследования по истории Церкви - Древнерусское и славянское средневековье

Сборник «Исследования по истории Церкви: Древнерусское и славянское средневековье» Бориса Николаевича Флори представляет собой фундаментальный труд одного из ведущих специалистов по истории славянских народов. Автор ставит задачу реконструировать сложный процесс становления церковных институтов и религиозного сознания в контексте политических и культурных связей между Русью и ее славянскими соседями. Основная идея книги заключается в том, что история древнерусской церкви не может быть адекватно понята в изоляции — она рассматривается как органичная часть масштабных процессов, происходивших в византийско-славянском мире и Центральной Европе в эпоху Средневековья.

Содержательная часть книги объединяет статьи и исследования, охватывающие широкий спектр тем: от принятия христианства и формирования церковной организации у восточных и южных славян до проблем межконфессиональных отношений в более поздние периоды. Флоря детально анализирует статус митрополий, роль монастырей как центров книжности и влияние светской власти на церковные дела. Особое внимание уделяется контактам с латинским миром и тому, как религиозный фактор определял государственные союзы и конфликты в Восточной Европе. Работа базируется на колоссальном массиве летописных, актовых и агиографических источников, многие из которых вводятся в научный оборот с глубоким критическим комментарием.

Текст сборника отличается строгим академизмом, доказательностью и объективностью, что характерно для школы Бориса Флори. Автор избегает упрощенных схем, демонстрируя многогранность исторического процесса и тонкие нюансы дипломатической и духовной игры того времени. Книга служит незаменимым ресурсом для историков, теологов и всех, кто профессионально занимается изучением средневековой культуры. Это чтение позволяет увидеть в истории Церкви мощный двигатель развития славянской цивилизации и осознать глубинные корни тех этнокультурных связей, которые продолжают влиять на регион и сегодня.

М.: ЦНЦ «ПЭ», 2007.— 528 с.

ISBN 978-5-89572-020-2

Отношения государства и Церкви у восточных и западных славян (эпоха средневековья)

Введение

Древнейшие формы материального обеспечения Церкви у восточных и западных славян и их историческая судьба Княжеская десятина в раннефеодальном обществе и ее реликты Десятина с населения и ее превращение в католическую десятину и ругу

Отношения патроната и их эволюция у восточных и западных славян Церковная собственность и отношения патроната в раннефеодальном обществе Вопрос об «отношениях патроната» у восточных славян в XIV-XVI вв

Формирование церковного сословия у восточных и западных славян Борьба за независимость Церкви от государства в Польше, Чехии и Древней Руси Государство и формирование аппарата управления духовенством и духовным сословием в Московской Руси Попытки реформ и кризис традиционных структур на Украине и в Белоруссии

Заключение

У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII в.)

Введение

Религиозные отношения в славянском мире сразу после разделения Церквей в 1054 г

Болгария и Сербия в церковной унии с Римом (1-я треть XIII в.)

Болгария и Сербия на пути к конфронтации с латинским миром (30-е гг. XIII - начало XIV в.)

Русь, ее западные соседи и папство в 1-й трети XIII в

Древняя Русь, ее латинские соседи и монголо-татарская угроза (40-50-е гг. XIII в.)

На пути к полной конфронтации между Древней Русью и латинским миром (2-я половина XIII — начало XIV в.)

Заключение

Попытка осуществления церковной унии в Великом княжестве Литовском в последней четверти XV — начале XVI в

Попытки заключения церковной унии в Великом княжестве Литовском в конце XV в. и Брестская уния в конце XVI в

Православный мир Восточной Европы перед историческим выбором (XIV-XV вв.)

Введение

Православные и католики под властью католических правителей (1-е десятилетие XIV — 2-я половина XV в.)

Переговоры об унии православной и католической Церквей в конце XIV — 1-й трети XV в

Восточная Европа и Флорентийский Собор

Флорентийская уния и Восточная Европа (конец 30-х — конец 60-х гг. XV в.)

Заключение

Приложения

1. А. А. Турилов. К истории древнерусской рукописной традиции сочинений, связанных с Ферраро-Флорентийской унией

2. Ранние русские источники по истории Ферраро-Флорентийской унии и ее восприятия в православном мире Исидоров Собор и хожение его Окружное послание митрополита Исидора Послание великого князя московского Василия II Васильевича Константинопольскому Патриарху Послание великого князя московского Василия II Васильевича на Святую гору Послание от Святыя горы на Русь к благоверному князю Василию Василиевичю по Сидоре еретике Послание Григория III Маммы, Патриарха Константинопольского, князю Александру (Олельку) Владимировичу

3. А. А. Турилов. Переводы с латинского и западнославянских языков, выполненные украинско-белорусскими книжниками (XV - начало XVI в.)

Брестская уния 1596 г. и некоторые вопросы конфессиональных отношений на Украине и в Белоруссии в 1-й половине XVII в

Список сокращений

Указатель имен