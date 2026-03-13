Флоря - Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы

Книга Бориса Николаевича Флори «Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI – начале XVII в.» представляет собой фундаментальное исследование, посвященное одному из самых сложных и переломных периодов в истории славянских народов. Автор ставит задачу проанализировать не просто военные столкновения, а глубокую политическую и идеологическую подоплеку противостояния двух крупнейших держав региона. Основная идея монографии заключается в том, что конфликт между Русским государством и Речью Посполитой был не только борьбой за территории, но и столкновением двух принципиально разных путей государственного развития, что предопределило облик Восточной Европы на столетия вперед.

Содержательная часть работы охватывает эпоху от начала Ливонской войны до Смутного времени, детально рассматривая дипломатические игры, династические проекты и планы по созданию межгосударственной унии. Флоря скрупулезно исследует, как идеи объединения двух государств под властью одного монарха сменялись периодами ожесточенной вражды. Автор уделяет особое внимание внутренней политике обеих стран, показывая, как внешнеполитические неудачи или успехи влияли на укрепление самодержавия в Москве и развитие шляхетской демократии в Польше и Литве. Исследование опирается на широчайший круг источников — от материалов польских сеймов до документов Посольского приказа, что позволяет автору воссоздать многомерную картину международных отношений того времени.

Текст исследования отличается глубоким аналитизмом и объективностью, что позволяет читателю увидеть за сухими фактами дипломатических протоколов живую логику истории. Борис Флоря мастерски раскрывает мотивы ключевых фигур эпохи — Ивана Грозного, Стефана Батория, Сигизмунда III, демонстрируя, как личные амбиции и государственные интересы сплетались в тугой узел. Книга является обязательной для историков-славистов и всех, кто хочет понять истоки многовекового соперничества в Восточной Европе. Это чтение помогает осознать, почему события XVI века до сих пор находят отголоски в современной геополитике, и как формировались национальные идентичности в этом регионе.

Издательство «Наука», 1978

Борис Николаевич Флоря - Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI- начале XVII в. - Содержание

Введение

Внешнеполитические программы восточноевропейских государств в XV — первой половине XVI в. и Люблинская уния

Проекты политического переустройства Восточной Европы на рубеже 60-х — 70-х годов XVI в

Русско-литовские переговоры 1572—1573 гг. и формирование русской и литовской программ политической перестройки Восточной Европы

Польская шляхта и русская кандидатура в период первого «бескоролевья» (1572—1573 гг.)

Второе «бескоролевье» в Речи Посполитой и кандидатура Ивана IV на польский трон (1574—1576 гг.)

Перспективы политического развития Восточной Европы в концепциях польско-литовских политиков в 1584—1586 гг

Формирование русской внешнеполитической программы во время третьего «бескоролевья» (1587 г.)

«Промосковский» лагерь на элекции 1587 г. и его политическая программа

Элекция 1587 года

Речь Посполитая между миром и войной (1588— 1590 гг.)

Польско-литовские проекты восточноевропейской федерации конца XVI — начала XVII в. и Россия

Проект восточноевропейской федерации в период польско-литовской интервенции в Русском государстве. Крах восточной политики Речи Посполитой

Заключение

Список сокращений

Указатель имен