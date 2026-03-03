Флюгрант - Как читать Библию

Еще с самого начала своего христианского пути я задавал себе вопрос: «Почему верующие по-разному толкуют Писание?» Конечно, можно было сказать, что у каждого должно быть свое мнение, так как у нас разный жизненный опыт. Кто-то может возразить, что нет никаких проблем с этим, если только мы любим Бога и служим Ему. Но, к сожалению, я встречал верующих, которые не только толкуют Писание по-своему, но и отвергают тех, кто с ними не согласен. А это вызывало конфликты и споры не только среди разных христианских групп (деноминаций), но и внутри поместной церкви. Когда я был молодежным лидером в церкви и мы планировали евангелизационное служение, помню, как одни брат сказал: «Я не могу с вами участвовать в евангелизации, так как вы не согласны со мной в толковании такого-то места Писания». Это огорчило не только меня, так как у нас не было разногласий по ключевым вопросам веры, или в вопросе спасения, или методах донесения Благой Вести. Итак, должны ли мы толковать Писания по-своему? Имеем ли мы уверенность в том, что наше понимание - это и есть истина Его Слова? Получаемое откровение во время чтения Писания относится только к нам, является универсальным (то есть для всех) или это просто наше желание понимать текст по-своему?

Основное послание этой книги заложено в ее названии: «Как читать Библию, не искажая ее смысла». Ответ на этот вопрос очень простой - читателю необходимо искать то значение текста, которое заложил в него библейский автор. Это поможет ему не толковать Писание, как он хочет или понимает, и не придавать значению текста такой смысл, которого там никогда не было. Таким образом, данная книга направлена на то, чтобы помочь читателю обнаружить в тексте его первоначальное значение, а также понять его и правильно применить в своей жизни.

Несмотря на то, что сегодня уже можно встретить достаточно много книг на данную тему, есть две причины, которые побудили меня писать именно об этом. Во-первых, преподавая в семинарии предметы, связанные с толкованием Писания, особенно пастырям и лидерам церквей, и проводя различные семинары по Украине, я увидел актуальность данной темы сегодня почти в каждой церкви. Во-вторых, литература по толкованию Писания и экзегетике является, в основном, переводом с английского языка. Поэтому в них содержится много терминов и выражений, которые трудны для восприятия многим русскоговорящим людям. Так как предмет сам по себе не является легким, наличие сложной терминологии (обычно без ее объяснения) может оттолкнуть верующего от данной темы. Мое желание - чтобы каждый верующий, особенно пастырь или лидер служения, смог прочитать данную работу без затруднения и увидеть необходимость и применимость, данной темы в своей жизни.

Киев: Четверта хвиля, 2009. - 296 с.

ISBN 978-966-529-196-1

Сергей Флюгрант - Как читать Библию, не искажая ее смысла: Учебник по герменевтике - Содержание

Введение

Часть 1. ВВЕДЕНИЕ В БИБЛЕЙСКУЮ ГЕРМЕНЕВТИКУ

Глава 1. Необходимость толкования

Глава 2. Библия - Слово Божье

Глава 3. Екзегеза и применение Писания

Глава 4. Роль Духа Святого

Глава 5. Начало толкования: от Ездры до Нового Завета

Глава 6. Использование Ветхого Завета в новозаветный период

Глава 7. История толкования: от становления церкви до современности

Глава 8. Четыре подхода к толкованию Писания

Часть 2. ПРИНЦИПЫ БИБЛЕЙСКОГО ТОЛКОВАНИЯ

Глава 1. Текстуальный анализ

Глава 2. Историко-культурный анализ

Глава 3. Контекстуальный анализ

Глава 4. Лексика-синтаксический анализ

Глава 5. Литературный анализ: толкование библейского жанра

Глава 6. Литературный анализ: толкование литературных приемов

Глава 7. Типологический анализ

Глава 8. Теологический анализ

Глава 9. Гомилетический анализ

Глава 10. Общие советы толкователю Библии

Библиография