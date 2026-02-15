В этой книге Фридгольд Фогель поднимает самые фундаментальные вопросы человеческого бытия: возможен ли личный контакт с Творцом и при каких обстоятельствах он происходит. Автор утверждает, что встреча с Богом — это не мистическая иллюзия, доступная лишь избранным, а реальное событие, к которому Бог приглашает каждого человека. Фогель подробно анализирует библейские условия для такой встречи, выделяя среди них искренность сердца, признание своей духовной нищеты и готовность принять Божью истину, даже если она бросает вызов привычному образу жизни.

Автор последовательно отвечает на вопросы «где» и «когда», указывая, что Бог часто открывается в тишине Его Слова, в молитве или даже посреди жизненных кризисов и глубокого отчаяния. Фогель подчеркивает, что инициатором встречи всегда выступает Сам Бог, Который уже сделал шаг навстречу человеку в лице Иисуса Христа. Книга служит ясным и доступным путеводителем для ищущих, помогая преодолеть интеллектуальные барьеры и страхи, и настраивает читателя на то, что встреча с Живым Богом — это момент, который радикально меняет направление всей последующей жизни.

Фридгольд Фогель - Встреча с Богом – Где? Когда? Какие условия? Возможно ли вообще?

Миссия Фриденсштимме, 1993. – 60 с.

Фридгольд Фогель - Встреча с Богом - Содержание