Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Фокков - К чтению церковно-греческого текста

Фокков - К чтению церковно-греческого текста
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Educational, Philology Literature
Series Лингвистическое наследие XIX века (1 book)

Книга Н. Ф. Фоккова посвящена чтению и грамматическому разбору церковно-греческих религиозных текстов: гимнов, молитв, песнопений и отдельных отрывков. Автор рассматривает их преимущественно с формальной стороны — через риторическое построение, лексику, синтаксис, особенности церковно-греческого языка и славянского перевода.

Сопоставляя греческий оригинал со славянским переводом, Фокков показывает, что между ними нередко существуют существенные различия, важные для точного понимания богослужебных текстов. Книга адресована филологам-классикам, богословам, преподавателям языков, студентам и аспирантам филологических факультетов.

Фокков Николай – К чтению церковно-греческого текста

Фокков Николай Федорович. К чтению церковно-греческого текста. Изд. стереотип. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2017. – 272 с. – («Лингвистическое наследие XIX века».)

ISBN 978-5-397-05706-6

Фокков Николай – К чтению церковно-греческого текста – Содержание

  • Предисловие

  1. § 1–28. Церковно-греческие тексты и грамматико-филологические комментарии

  2. Стихосложение

    • § 29–36

  3. Антология из христианских эпиграмм

    • § 37–39

  4. Приложение

    • § 40–41

  5. Слова

Views 31
Rating
Added 26.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books