Книга Джона Фоли «Энциклопедия знаков и символов» представляет собой монументальный справочник, исследующий визуальный язык человечества от глубокой древности до наших дней. Автор ставит задачу систематизировать колоссальный объем графической информации, накопленной мировыми культурами, религиями и научными дисциплинами. Основная идея произведения заключается в том, что знаки и символы являются универсальным кодом коллективного бессознательного, позволяющим передавать сложнейшие концепции, мистические откровения и социальные статусы через лаконичные визуальные формы, понятные сквозь границы времени и пространства.

Содержательная часть энциклопедии детально анализирует тысячи символов, разделенных на тематические категории: от астрономических и алхимических знаков до геральдики, религиозной атрибутики и современных логотипов. Фоли последовательно прослеживает эволюцию значений — например, как простые геометрические фигуры (круг, квадрат, крест) наполнялись сакральным смыслом в разных частях света. Автор уделяет значительное внимание расшифровке скрытых смыслов в искусстве и архитектуре, объясняя происхождение магических печатей, масонских символов и национальных эмблем. В книге глубоко исследуется психология восприятия цвета и формы, что делает издание не только историческим очерком, но и практическим пособием по семиотике для художников, дизайнеров и исследователей культуры.

Текст написан в строгом, информативном и вместе с тем захватывающем стиле, превращающем академический словарь в увлекательное путешествие по лабиринтам человеческого разума. Джон Фоли мастерски соединяет антропологический анализ с богатым иллюстративным материалом, делая книгу незаменимым навигатором в мире визуальных метафор. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет научиться «читать» окружающий мир, понимая скрытый подтекст привычных изображений. Это чтение помогает осознать, что за каждым штрихом или символом стоит многовековая история идей, формирующих наше восприятие реальности.

Джон Фоли – Энциклопедия знаков и символов

Москва: «Вече», 1997. – 511 с.

ISBN 5-7838-0153-4

Джон Фоли – Энциклопедия знаков и символов – Содержание

Вступление

С самого начала. Раннее письмо и системы счисления Мозаика алфавитов. Алфавиты и знаки препинания Разговор при помощи рук. Языки, использующие жесты и знаки Сигналы издалека. Коды для передачи сигналов Священные письмена. Религиозные знаки и символы Гербы и люди. Флаги и геральдика Знак качества. Знаки принадлежности, происхождения и собственности Голуби и драконы. Символы с изображением животных и растений Как сделать круг квадратным. Знаки для всех случаев

Символьные ассоциации. Словарь слов, связанных со знаками и символами