Среди знаменитых школ эпохи позднего Средневековья прославилась Виндесгеймская обитель (Windesheim), находившаяся на территории Ренании, близ города Майнца. Она дала миру одно из самых замечательных духовных руководств, когда-либо написанных рукой человека, — «О подражании Христу» (Imitatio Christi). По мнению авторитетных исследователей автором ее является фламандский иеромонах Фома Кемпийский (1379-1471).

В своих трудах и проповедях он описывает монашескую жизнь, ее добродетели, жизнь и страдания Христа, Божией Матери, мистическое единение с Богом. В них чувствуется влияние предшественников, особенно св. Бернара. Отец Фома, как и другие подвижники этой обители, выражает свои мысли в форме советов и изречений. Книга содержит 4 раздела: в двух первых даются общие советы для духовной жизни, в 3-м (книге «внутреннего утешения») рассматривается духовная жизнь в ее вершинных проявлениях, в 4-м описывается исключительно важное средство освящения души — таинство Святой Евхаристии.Лучший русский перевод этой книги был сделан в XIX веке в несколько сокращенной форме К. П. Победоносцевым; его мы и предлагаем нашим читателям.

Фома Кемпийский - О подражании Христу

Брюссель, "Жизнь с Богом", 1993, 385 с.

Переводчик: К. П. Победоносцев

Фома Кемпийский - О подражании Христу

КНИГА ПЕРВАЯ. НАСТАВЛЕНИЯ ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

КНИГА ВТОРАЯ. НАСТАВЛЕНИЯ КО ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ

КНИГА ТРЕТИЯ. О ВНУТРЕННЕМ УТЕШЕНИИ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. О ТАИНСТВЕ ТЕЛА ХРИСТОВА

Приложение