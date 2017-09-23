Новинка! Заключительный том Суммы теологии Фомы Аквинского

Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 3 - Трактат о таинствах - Вопросы 60-90

К. : Ника-Центр, 2015. - 504 с.

ISBN 978-966-521-662-9

ISBN 978-966-521-475-5 (Сумма теологии)

Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 3 - Трактат о таинствах - Вопросы 60-90 - Содержание

Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 3 - Трактат о таинствах - Вопросы 60-90 - Послесловие переводчика

Осенью 1273 года Фома внезапно прекращает писать «Сумму теологии» и она остается незавершенной. Согласно церковному преданию, Фома получил откровение, в котором Господь одобрил его работу («Ты правильно писал обо Мне»). Впрочем, это не вполне объясняет столь решительный отказ от продолжения литературных трудов, которые сам Фома, по воспоминаниям его друга и секретаря Реджинальда Пипернского, позднее назвал «подобными соломе».

Сохранившееся описание его поведения в те дни («сидел, озираясь с безумным видом») наводит на мысль о том, что он перенес какой-то «удар», но было ли это следствием видения, в котором ему открылись такие глубины, которые невозможно ни объять, ни передать, или недуга, или того и другого вместе - так и осталось тайной. На все просьбы друзей вернуться к «Сумме» Фома неизменно отвечал: «Не могу».

В начале 1274 года Аквинат по распоряжению папы Григория X отправился на заседание второго Лионского собора, чтобы участвовать в дискуссии о возможности примирения Западной и Восточной Церквей. 7 марта 1274 года, не доехав до Лиона, он скончался.

Впоследствии Реджинальд Пипернский (возможно, при поддержке других учеников Фомы), используя развернутый план всего «Трактата о таинствах», ряд набросков к нему и выдержки из других работ Аквината, «завершил» трактат, создав «Приложение к третьей части» (99 вопросов), а также два отдельных «Дополнения» (3 вопроса). Однако их нельзя считать в прямом смысле слова окончанием «Суммы теологии» святого Фомы Аквинского.