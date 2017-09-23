Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 3 - Вопросы 60-90
Новинка! Заключительный том Суммы теологии Фомы Аквинского
Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 3 - Трактат о таинствах - Вопросы 60-90
К. : Ника-Центр, 2015. - 504 с.
ISBN 978-966-521-662-9
ISBN 978-966-521-475-5 (Сумма теологии)
Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 3 - Трактат о таинствах - Вопросы 60-90 - Содержание
- Вопрос 60 О таинствах в целом [и в первую очередь] о том, что есть таинство
- Вопрос 61 О необходимости таинств
- Вопрос 62 О главном следствии таинств, а именно благодати
- Вопрос 63 О другом следствии таинств, каковым является печать
- Вопрос 64 О причинах таинств
- Вопрос 65 О количестве таинств
- Вопрос 66 О таинстве крещения
- Вопрос 67 О служителях, которые сообщают таинство крещения
- Вопрос 68 О получателях крещения
- Вопрос 69 О следствиях крещения
- Вопрос 70 Об обрезании
- Вопрос 71 О сопутствующих крещению приуготовлениях
- Вопрос 72 О таинстве конфирмации
- Вопрос 73 О таинстве евхаристии
- Вопрос 74 О материи этого таинства
- Вопрос 75 Об изменении хлеба и вина в тело и кровь Христа
- Вопрос 76 О способе нахождения Христа в этом таинстве
- Вопрос 77 О сохраняющихся в этом таинстве акциденциях.
- Вопрос 78 О форме этого таинства
- Вопрос 79 О следствиях этого таинства
- Вопрос 80 Об использовании, или получении, этого таинства в целом
- Вопрос 81 Об использовании Христом этого таинства при его учреждении
- Вопрос 82 О служителе этого таинства
- Вопрос 83 Об обряде этого таинства
- Вопрос 84 О таинстве покаяния
- Вопрос 85 О покаянии как добродетели
- Вопрос 86 О следствии покаяния в связи с прощением смертного греха
- Вопрос 87 Об отпущении простительного греха
- Вопрос 88 О возвращении устраненных покаянием грехов
- Вопрос 89 О восстановлении добродетели посредством покаяния
- Вопрос 90 О частях покаяния в целом
Послесловие переводчика
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Фома Аквинский - Сумма теологии - Часть 3 - Трактат о таинствах - Вопросы 60-90 - Послесловие переводчика
Осенью 1273 года Фома внезапно прекращает писать «Сумму теологии» и она остается незавершенной. Согласно церковному преданию, Фома получил откровение, в котором Господь одобрил его работу («Ты правильно писал обо Мне»). Впрочем, это не вполне объясняет столь решительный отказ от продолжения литературных трудов, которые сам Фома, по воспоминаниям его друга и секретаря Реджинальда Пипернского, позднее назвал «подобными соломе».
Сохранившееся описание его поведения в те дни («сидел, озираясь с безумным видом») наводит на мысль о том, что он перенес какой-то «удар», но было ли это следствием видения, в котором ему открылись такие глубины, которые невозможно ни объять, ни передать, или недуга, или того и другого вместе - так и осталось тайной. На все просьбы друзей вернуться к «Сумме» Фома неизменно отвечал: «Не могу».
В начале 1274 года Аквинат по распоряжению папы Григория X отправился на заседание второго Лионского собора, чтобы участвовать в дискуссии о возможности примирения Западной и Восточной Церквей. 7 марта 1274 года, не доехав до Лиона, он скончался.
Впоследствии Реджинальд Пипернский (возможно, при поддержке других учеников Фомы), используя развернутый план всего «Трактата о таинствах», ряд набросков к нему и выдержки из других работ Аквината, «завершил» трактат, создав «Приложение к третьей части» (99 вопросов), а также два отдельных «Дополнения» (3 вопроса). Однако их нельзя считать в прямом смысле слова окончанием «Суммы теологии» святого Фомы Аквинского.
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