Предыдущая наша книга - только что вышедший в Русском Издательском Центре имени святого Василия Великого двухтомник «"Царское дело" Н.А. Соколова и "Le prince de l'ombre"», - показывает непреходящее значение расследования Николая Алексеевича Соколова в раскрытии истины об убийстве Царя и Его Семьи.

Нынешняя - о другой, не менее важной, заслуге следователя: обретении им на месте уничтожения тел Царской Семьи под Екатеринбургом Их мощей; не нынешних т.н. «екатеринбургских останков», а подлинных.

Именно о них (ныне частично находящихся в Храме-Памятнике в Брюсселе) высказывался, в бытность свою еще митрополитом Смоленским и Калининградским, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «…У нас нет никаких оснований сомневаться в том, что те останки принадлежат действительно Царской Семье», прибавив к этому еще одно весьма важное замечание: «Существуют две версии - версия Соколова и версия Соловьева. Если бы не было этих двух версий, то и не было бы всего драматизма. Но одна версия исключает другую…» Именно так: исключает.

О судьбе этих истинных Царских мощей, обстоятельствах признания их таковыми Русской Православной Церковью Заграницей, борьбе за их возвращение с силами зла и современном их местонахождении повествуют документы и материалы, собранные в этой книге.

Центральное место в ней, безусловно, принадлежит впервые публикуемым в полном объеме документам Архиерейского Синода Зарубежной Церкви 1932-1934 гг. Всего в отдельном деле в сто листов подшит 61 документ.

Сергей Фомин - Царские мощи. Документы. Материалы. Статьи

М. : Русский издательский центр имени святого Василия Великого, 2022. - 432 с.

ISBN 978-5-4249-0074-1

Сергей Фомин - Царские мощи. Документы. Материалы. Статьи - Содержание

Читателям этой книги

Дело канцелярии архиерейского синода Русской Православной Церкви заграницей по вопросу о надлежащем хранении, отпевании и погребении останков Государя Императора Николая II и его Августейшего Семейства. [декабрь 1932 - июль 1936]

1. Выписка из Журнала заседаний Архиерейского Синода РПЦЗ от 2/15 декабря 1932 г.

2. Письмо Архиерейского синода РПЦЗ графа Ю.П. Граббе В. Н. Штрандтману от 3/16 декабря 1932 г.

3. Письмо А.А. Керсновского Митрополиту Антонию от 4/17 декабря 1932 г.

4. Письмо Митрополита Антония Великому Князю Кириллу Владимiровичу. Декабрь 1932 г.

5. Письмо Митрополита Антония Великой Княгине Ксении Александровне. Декабрь 1932 г.

6. Письмо А.А. Керсновскому, написанное по поручению Митрополита Антония 18/31 декабря 1932 г.

7. Письмо А.А. Керсновского Митрополиту Антонию от 21 декабря 1932 г. / 3 января 1933 г.

8. Письмо В .А. Маклакова Митрополиту Антонию от 6 января 1933 г. Париж

9. Письмо Г.К. Графа Архиерейскому синоду РПЦЗ графу Ю.П. Граббе от 8 января 1933 г.

10. Письмо Великой Княгини Ксении Александровны Митрополиту Антонию от 28 декабря 1932 г.

11. Черновик ответа Митрополита Антония на письмо Великой Княгини от 4 января 1933 г.

12. Обращение бывших чинов полиции к Митрополиту Антонию и Сербскому Патриарху Варнаве от 4 января 1933 г.

13. Выписки из Журнала Архиерейского Синода РПЦЗ от 20 января/2 февраля 1933 г.

14. Письмо к.д. Кафафова графу Ю.П. Граббе от 3 февраля 1933 г .

15. Письмо Архиерейского синода РПЦЗ графа Ю. П. Граббе секретарю Г. К . Графу от 24 января 1933 г.

16. Черновик письма Архиерейского синода РПЦЗ В. А. Маклакову от 28 января/7 февраля 1933 г.

17. Черновик письма Митрополита Антония Княгине Ксении Александровне от 25 января 1933 г.

18. Черновик письма Митрополита Антония Княгине Ольге Александровне от 25 января 1933 г.

19. Черновик ответного письма К.Д. Кафафову графа Ю.П. Граббе от 25 января/3 февраля 1933 г.

20. Письмо В.А. Маклакова митрополиту Антонию от 15 февраля 1933 г. Париж

21. Письмо Г.К. Графа управляющему Архиерейского синода РПЦЗ Ю.П. Граббе от 15 февраля 1933 г.

22. Приложение к письму Г.К. Графа от 15 февраля 1933 г.

23 . Копия письма В.А. Маклакова капитану I ранга В. И. Дмитриеву от 13 декабря 1932 г.

24. Письмо Княгини Ксении Александровны Митрополиту Антонию от 12 февраля 1933 г.

25 . Черновик ответа Митрополита Антония на письмо Кн.Ксении Александровны от 21 февраля 1933 г.

26. Телеграмма А.А. Вонсяцкого Митрополиту Антонию от 27 января 1933 г.

27. Письмо Митрополита Антония А.А. Вонсяцкому от 27 января1933 г.

28. Выписки из Журнала Архиерейского Синода РПЦЗ от 24 февраля/9 марта 1933 г.

29. Ответное письмо В.А. Маклакову от 29 марта 1933 г.

30. Черновик Обращения к Коллегии, хранящей Св. Ост. Царственных Мучеников от 29 марта 1933 г.

31. Письмо Великой Княгини Ксении Александровны Митрополиту Антонию от 19 марта 1933 г.

32. Письмо В.А. Маклакову от Правления Общества Памяти Императора Николая II. Март 1933 г.

33. Письмо В.А. Маклакова Митрополиту Антонию от 18 мая 1933 г. Париж

34. Письмо «Коллегии хранителей» Митрополиту Антонию от 14 мая 1933 г.

35. Письмо К. Д. Кафафова управляющему Ю. П. Граббе от 28 апреля 1933 г.

36. Доклад Особой Комиссии Правления Общества Памяти Императора Николая II, Апрель 1933 г.

37. Выписки из Журнала Архиерейского Синода РПЦЗ от 25 мая 1933 г.

38. Черновик ответа Митрополита Антония «Коллегии хранителей» от 17 июня 1933 г.

39. Письмо Митрополита Антония В. А. Маклакову от 17 июня 1933 г. Париж

40. Протоколы Архиерейского Собора РПЦЗ 1 июля - 7 июля 1933 г.

41. Письмо епископа Тихона Сан-Францисского Митрополиту Антонию от 24 мая 1933 г.

42. Прошение Сан-Францисского отдела «Союза Единства Руси» Митрополиту Антонию. Без даты

43. Прошение прихожан Лос-Анжелесской церкви Митрополиту Антонию. Без даты

44. Обращение к Митрополиту Антонию из Аргентины от 25 мая 1933 г.

45. Письмо Митрополиту Антонию барона Б . Б . Кёне от 4 сентября 1933 г.

46 . Обращение Союза монархистов-легитимистов г. Пловдива . Без даты

47. Обращение к Митрополиту Антонию. Без даты

48. Письмо В.А. Маклакова Митрополиту Антонию от 7 июля 1933 г.

49. Сопроводительное письмо В.А. Маклакова Митрополиту Антонию от 11 сентября 1933 г.

50. Письмо «Коллегии хранителей» Митрополиту Антонию от 10 сентября 1933 г.

51. Выписки из Журнала Архиерейского Синода РПЦЗ от 12/25 сентября 1933 г.

52. Черновик письма Митрополита Антония Великому Князю от 21 сентября/4 октября 1933 г.

53. Черновик письма Митрополита Антония Великой Княгине от 21 сентября/4 октября 1933 г.

54. Письмо Великого Князя Кирилла Владимiровича Митрополиту Антонию от 8/21 октября 1933 г.

55. Выписки из Журнала Архиерейского Синода РПЦЗ от 25 октября 1933 г.

56. Из письма Архиепископа Серафима Митрополиту Антонию от 28 ноября 1933 г.

57. Телеграмма Великого Князя Кирилла Владимiровича Митрополиту Антонию от 2 января 1934 г.

58. Письмо Н.П. Рклицкого Митрополиту Антонию (Храповицкому) от 21 июля/11 августа 1934 г.

59. Обращение о погребении Останков Царя-Мученика

60. Письмо Председателя Е. К. Миллера Митрополиту Антонию от 27 июля 1936 г.

61. Циркулярное письмо генерала Е .К. Миллера всем начальникам от 18 апреля 1936 г.

«Синяя шкатулка» и «Брюссельские Мощи»

Приложение 1. Отпевание в Екатеринбурге

Приложение 2. «Хранители»: М. Н. Гирс и В. А. Маклаков

Приложение 3. Эмигрантская пресса о Царских Мощах Приложение 4. Документы зарубежной экспертной комиссии

Приложение 5. Честные царские главы и екатеринбургское ритуальное убийство Приложение 6. Огненное погребение Фанни Каплан Примечания. От издателя. Господь открывает правду о "Екатеринбургских останках"