При творении Бог поставил человека владетелем и властителем благого мира. Бог распространил в пространстве вещи, над которыми властвовал человек, и Бог создал временную продолжительность, которая делает возможным владение вещами. Но человек отвернулся от Бога и тем самым полностью изменил свое отношение к сотворенному. Бог отнял первоначальное пространство у человека, изгнав его из рая; Он также забрал первоначальное время у человека, подвергнув его страданиям, тяжкому труду, смерти.

Теперь, когда в человеке просыпается сознание, он обнаруживает, что вещи у него отняты и время истекает. Если он стремится следовать Божьему слову и жить по вере, он понимает, что эти лишения и разделение наложены на него как наказание, которое, однако, человек может принять в духе послушания. Он может стать неимущим ради служения Богу, ради своего искупления, вплоть до готовности принять смерть.

Адриенн фон Шпайр - Тайна смерти

Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»)

М.: Издательство ББИ, 2018. 91 с.

ISBN 978-5-89647-369-5

Адриенн фон Шпайр - Тайна смерти - Содержание

I. Смерть как наказание и конец

II. Смерть как судьба

III. Предвидение смерти

IV. Смерть в Ветхом Завете

V. Смерть как деяние Бога

VI. Смерть, где твое жало?

VII. Я есть воскресение и жизнь

VIII. Смерть и Церковь

IX. Смерть и святые

X. Помазание на смерть

XI. Смерть Марии