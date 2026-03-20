При творении Бог поставил человека владетелем и властителем благого мира. Бог распространил в пространстве вещи, над которыми властвовал человек, и Бог создал временную продолжительность, которая делает возможным владение вещами. Но человек отвернулся от Бога и тем самым полностью изменил свое отношение к сотворенному. Бог отнял первоначальное пространство у человека, изгнав его из рая; Он также забрал первоначальное время у человека, подвергнув его страданиям, тяжкому труду, смерти.
Теперь, когда в человеке просыпается сознание, он обнаруживает, что вещи у него отняты и время истекает. Если он стремится следовать Божьему слову и жить по вере, он понимает, что эти лишения и разделение наложены на него как наказание, которое, однако, человек может принять в духе послушания. Он может стать неимущим ради служения Богу, ради своего искупления, вплоть до готовности принять смерть.
Адриенн фон Шпайр - Тайна смерти
Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»)
М.: Издательство ББИ, 2018. 91 с.
ISBN 978-5-89647-369-5
Адриенн фон Шпайр - Тайна смерти - Содержание
I. Смерть как наказание и конец
II. Смерть как судьба
III. Предвидение смерти
IV. Смерть в Ветхом Завете
V. Смерть как деяние Бога
VI. Смерть, где твое жало?
VII. Я есть воскресение и жизнь
VIII. Смерть и Церковь
IX. Смерть и святые
X. Помазание на смерть
XI. Смерть Марии
