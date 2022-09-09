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Штайн - CREATIO - Библейское учение о сотворении мира

Александр фон Штайн - CREATIO - Библейское учение о сотворении мира
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, **Archaeology, Theology, **Theology and Science, Science and Technology
Издание, которое Вы держите в руках - уникально. Это пособие заполняет огромную пропасть, что десятилетиями формировалась в сознании молодежи между библейскими историями из Воскресной школы и содержанием естественнонаучных предметов в светской системе образования. В последнее время на Западе и в России предпринималось несколько довольно удачных попыток в этом направлении. С одной стороны, был издан ряд книг, излагающих библейскую историю сотворения мира с позиций современного естествознания (например - Henry Morris, The Genesis Record, У. Дж. Гладсхауэр, Как возник наш мир, Серафим Роуз, Бытіе: сотвореніе міра и первые ветхозаветные люди, Тимофей Алферов, Православное мировоззрение и современное естествознание). С другой стороны, появились учебные пособия, в той или иной степени последовательно излагавшие оба основных мировоззренческих подхода к вопросам естествознания - креационный и эволюционный (например - Райнхарт Юнкер, Зигфрид Шерер, История происхождения и развития жизни, Тимофей Алферов Природоведение, Сергей Вертьянов, Общая биология: Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений).
Предлагаемая Вашему вниманию книга удачно совмещает эти два подхода. Она последовательно излагает библейское повествование о Сотворении мира в свете современных научных представлений на уровне общедоступного учебного пособия. Ее отличительными особенностями являются энциклопедический обзор современного состояния естествознания, а также беспристрастный критический анализ и сильных, и слабых сторон как эволюционного, так и креационного подхода к его конкретным аспектам. Книга адресована всем, кто интересуется соотношением естествознания и библейского вероучения. Издавая ее на русском языке, мы надеемся, что вдумчивый читатель не просто найдет в ней ответы на многие увлекательные вопросы происхождения и бытия, но по ее прочтении будет задаваться еще более глубокими вопросами о мироздании, что, по сути, и является залогом дальнейшего развития науки и совершения новых интересных открытий.

Александр фон Штайн - CREATIO - Библейское учение о сотворении мира

Симферополь: ДИАЙПИ, 2008. 224 с.
ISBN 978-966-491-039-9

Александр фон Штайн - CREATIO. Библейское учение о сотворении мира - Оглавление

  • 1. Введение
  • 2. Теоретическая наука
  • 3. Пределы познания
  • 4. Библия
  • 5. Обзор учения о Сотворении
  • 6. Библейский рассказ о Сотворении
  • 7. II глава Бытия
  • 8. Библия и возраст Земли
  • 9. Грехопадение
  • 10. Каин и Авель
  • 11. Всемирный Потоп
  • 12. «По роду их»
  • 13. Смешение языков
  • 14. Книга Иова
  • 15. Динозавры
  • 16. Сотворение путём эволюции ?
  • 17. Обзор теории эволюции
  • 18. Развитие эволюционной идеи
  • 19. Чарльз Дарвин
  • 20. Возникновение жизни
  • 21. Термодинамика, информация и случайность
  • 22. Что показывают окаменелости ?
  • 23. Эволюция без границ ?
  • 24. Ещё раз о возрасте Земли
  • 25. Молекулярная биология и генетика
  • 26. Космическая эволюция
  • 27. Возникновение человека
  • 28. Эволюционное учение и этика
Приложения
Views 607
Rating 3.9 / 5
Added 09.09.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
3.9/5 (4)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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