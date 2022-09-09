Александр фон Штайн - CREATIO - Библейское учение о сотворении мира

Издание, которое Вы держите в руках - уникально. Это пособие заполняет огромную пропасть, что десятилетиями формировалась в сознании молодежи между библейскими историями из Воскресной школы и содержанием естественнонаучных предметов в светской системе образования. В последнее время на Западе и в России предпринималось несколько довольно удачных попыток в этом направлении. С одной стороны, был издан ряд книг, излагающих библейскую историю сотворения мира с позиций современного естествознания (например - Henry Morris, The Genesis Record, У. Дж. Гладсхауэр, Как возник наш мир, Серафим Роуз, Бытіе: сотвореніе міра и первые ветхозаветные люди, Тимофей Алферов, Православное мировоззрение и современное естествознание). С другой стороны, появились учебные пособия, в той или иной степени последовательно излагавшие оба основных мировоззренческих подхода к вопросам естествознания - креационный и эволюционный (например - Райнхарт Юнкер, Зигфрид Шерер, История происхождения и развития жизни, Тимофей Алферов Природоведение, Сергей Вертьянов, Общая биология: Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений).

Предлагаемая Вашему вниманию книга удачно совмещает эти два подхода. Она последовательно излагает библейское повествование о Сотворении мира в свете современных научных представлений на уровне общедоступного учебного пособия. Ее отличительными особенностями являются энциклопедический обзор современного состояния естествознания, а также беспристрастный критический анализ и сильных, и слабых сторон как эволюционного, так и креационного подхода к его конкретным аспектам. Книга адресована всем, кто интересуется соотношением естествознания и библейского вероучения. Издавая ее на русском языке, мы надеемся, что вдумчивый читатель не просто найдет в ней ответы на многие увлекательные вопросы происхождения и бытия, но по ее прочтении будет задаваться еще более глубокими вопросами о мироздании, что, по сути, и является залогом дальнейшего развития науки и совершения новых интересных открытий.

Александр фон Штайн - CREATIO - Библейское учение о сотворении мира

Симферополь: ДИАЙПИ, 2008. 224 с.

ISBN 978-966-491-039-9

Александр фон Штайн - CREATIO. Библейское учение о сотворении мира - Оглавление

1. Введение

2. Теоретическая наука

3. Пределы познания

4. Библия

5. Обзор учения о Сотворении

6. Библейский рассказ о Сотворении

7. II глава Бытия

8. Библия и возраст Земли

9. Грехопадение

10. Каин и Авель

11. Всемирный Потоп

12. «По роду их»

13. Смешение языков

14. Книга Иова

15. Динозавры

16. Сотворение путём эволюции ?

17. Обзор теории эволюции

18. Развитие эволюционной идеи

19. Чарльз Дарвин

20. Возникновение жизни

21. Термодинамика, информация и случайность

22. Что показывают окаменелости ?

23. Эволюция без границ ?

24. Ещё раз о возрасте Земли

25. Молекулярная биология и генетика

26. Космическая эволюция

27. Возникновение человека

28. Эволюционное учение и этика

Приложения