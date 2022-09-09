Александр фон Штайн - CREATIO - Библейское учение о сотворении мира

Штайн - CREATIO - Библейское учение о сотворении мира
Издание, которое Вы держите в руках - уникально. Это пособие заполняет огромную пропасть, что десятилетиями формировалась в сознании молодежи между библейскими историями из Воскресной школы и содержанием естественнонаучных предметов в светской системе образования. В последнее время на Западе и в России предпринималось несколько довольно удачных попыток в этом направлении. С одной стороны, был издан ряд книг, излагающих библейскую историю сотворения мира с позиций современного естествознания (например - Henry Morris, The Genesis Record, У. Дж. Гладсхауэр, Как возник наш мир, Серафим Роуз, Бытіе: сотвореніе міра и первые ветхозаветные люди, Тимофей Алферов, Православное мировоззрение и современное естествознание). С другой стороны, появились учебные пособия, в той или иной степени последовательно излагавшие оба основных мировоззренческих подхода к вопросам естествознания - креационный и эволюционный (например - Райнхарт Юнкер, Зигфрид Шерер, История происхождения и развития жизни, Тимофей Алферов Природоведение, Сергей Вертьянов, Общая биология: Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений).
Предлагаемая Вашему вниманию книга удачно совмещает эти два подхода. Она последовательно излагает библейское повествование о Сотворении мира в свете современных научных представлений на уровне общедоступного учебного пособия. Ее отличительными особенностями являются энциклопедический обзор современного состояния естествознания, а также беспристрастный критический анализ и сильных, и слабых сторон как эволюционного, так и креационного подхода к его конкретным аспектам. Книга адресована всем, кто интересуется соотношением естествознания и библейского вероучения. Издавая ее на русском языке, мы надеемся, что вдумчивый читатель не просто найдет в ней ответы на многие увлекательные вопросы происхождения и бытия, но по ее прочтении будет задаваться еще более глубокими вопросами о мироздании, что, по сути, и является залогом дальнейшего развития науки и совершения новых интересных открытий.
Александр фон Штайн - CREATIO - Библейское учение о сотворении мира
Симферополь: ДИАЙПИ, 2008. 224 с.
ISBN 978-966-491-039-9
Александр фон Штайн - CREATIO. Библейское учение о сотворении мира - Оглавление
- 1. Введение
- 2. Теоретическая наука
- 3. Пределы познания
- 4. Библия
- 5. Обзор учения о Сотворении
- 6. Библейский рассказ о Сотворении
- 7. II глава Бытия
- 8. Библия и возраст Земли
- 9. Грехопадение
- 10. Каин и Авель
- 11. Всемирный Потоп
- 12. «По роду их»
- 13. Смешение языков
- 14. Книга Иова
- 15. Динозавры
- 16. Сотворение путём эволюции ?
- 17. Обзор теории эволюции
- 18. Развитие эволюционной идеи
- 19. Чарльз Дарвин
- 20. Возникновение жизни
- 21. Термодинамика, информация и случайность
- 22. Что показывают окаменелости ?
- 23. Эволюция без границ ?
- 24. Ещё раз о возрасте Земли
- 25. Молекулярная биология и генетика
- 26. Космическая эволюция
- 27. Возникновение человека
- 28. Эволюционное учение и этика
Приложения
спасибо