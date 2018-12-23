Перед читателем — второй номер «Фонаря Диогена». Как давно замечено, второе появление на публике трудней и проблематичней первого: надо оправдывать сделанную заявку, подтверждать вызванные ожидания и демонстрировать не эфемерный, а долгосрочный характер начатого предприятия. Фонарь, словом, должен светить не хуже. В первую очередь, было необходимо найти для нового выпуска смысловой стержень, центральную тему; и здесь за нас многое решило печальное событие.

Когда мы начинали продумывать этот выпуск, скончался Рене Жирар, в течение многих лет являвший собою заметнейшую и яркую фигуру современной антропологии, с необычными и размашистыми идеями, вызывающим стилем, стремлением к ниспровержению едва ли не всех принятых принципов и установок мысли о человеке. Творчество Жирара весьма близко к проблематике синергийной антропологии, и решение отдать долг памяти ученого, посвятив ему этот журнальный выпуск, пришло совершенно естественно.

Фонарь Диогена - 2 - 2016

2016. №2. 420 с.

ISSN 2410–0374

Фонарь Диогена - 2 - 2016 - Содержание

От редакции

Додумать Жирара

С.С. Хоружий (Россия). Achever Girard

В. Палафер (Австрия). Война и политика: Клаузевиц и Шмитт в свете миметической теории Жирара

С. О'Реган (США). Жирар и пространства апокалиптики

А. Байнштайнер, Дж. Крепальди (Италия). Мимезис или метафизика? Рецепция Хайдеггера у Жирара в контексте «Додумать Клаузевица»

С.А. Азаренко (Россия). Насилие и социальная коммуникация

Ю.Ю. Ветютнев, Д.Р. Яворский (Россия). Таинственная справедливость Рене Жирара

М. Богатов (Россия). Миметический кризис и евангельский катарсис (о книге Рене Жирара «Я вижу Сатану, падающего, как молния» — М.: ББИ, 2015. xviii+202 с.)

Синергийная антропология. Социальные и политические практики

А.Е. Смирнов (Россия). Сингулярность: к анализу онтических конституций

О.Д. Агапов (Россия). Феномен насильственной синергии

И. Папаяннопулос (Греция). Кризис и новогреческие генеалогии: три примера

Культурные практики

А.В. Ахутин (Украина). Homo Europaeus

В.М. Розин (Россия). Два истолкования «Логико-философского трактата» Людвига Витгенштейна, Владимиром Бибихиным и автором

М. Богатов (Россия). «Выразить себя» в литературе: введение в чтение Полана (материалы к семинару)

А.Д. Охоцимский (Россия). Образы-парадигмы в иеротопии: онтологические и функциональные аспекты

С заседаний семинара ИСА

А.И. Олексенко (Россия). Российская классическая анималистика как антропопрактика: от исследования к проектированию форм трансляции

Фонарь Диогена - 2 - 2016 - От редакции

Помещаемые статьи из сборника не концентрируются лишь на одной книге, но раскрывают ведущие темы теории Жирара. Апокалиптическая тема глубоко характерна для него, хотя главной она служит только в Додумать Клаузевица, апокалиптической книге, по словам самого автора. У Жирара, а следом и в статье О’Регана, апокалиптика понимается очень широко, скорее в философском дискурсе, как проблематика цели и финала глобальной истории. В такой трактовке, ведущими авторами апокалиптических концепций оказываются, наряду с богословами, также Гоббс, Гегель, Маркс, Ницше, Хайдеггер, Беньямин и Левинас, и даже Бланшо и Деррида, мысль которых, по О’Регану, имплицитно апокалиптична, это — апокалиптика без апокалипсиса.

Почти все эти авторы обсуждаются у Жирара. Разбирая его отношение к ним, О’Реган находит, что, по Жирару, существуют три основные линии апокалиптического дискурса: каноническая библейская апокалиптика, говорящая о конце всех вещей в ключе божественного насилия и возмездия (с нею он решительно не согласен), линия Гегеля и левого гегельянства, с продолжением у Беньямина, и наконец, ≪дионисийская≫ линия Ницше и Хайдеггера, с опорой на Гёльдерлина. Стоит отметить, что, хотя Хайдеггер проводит усиленное размежевание с Ницше в проблеме преодоления метафизики, однако О’Реган, равно как и сам Жирар, относят их к одной линии, считая, что мысль Хайдеггера все же полностью не преодолевает нигилизма и метафизики воли к власти. Анализируется жираровская рецепция двух версий католической апокалиптики, в августинианском русле у Бенедикта XVI и в антиавгустинианском — у И.Б. Метца. В итоге, собственная апокалиптика Жирара реконструируется из серии его рецепций опытов апокалиптики других авторов, откуда делается вывод, что Жирар —всецело герменевтический мыслитель —такой, мысль которого строится в процессе толкования мысли других.