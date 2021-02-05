Фоорхоефе - Грядущее Пришествие Господа нашего Иисуса Христа

Славная надежда на второе пришествие Господа Иисуса Христа осуществится в тот блаженный миг, когда Церковь соединится с небесным Ее Главою на небесах во славе, дабы навсегда быть с Ним и с Ним оазделять все благословения Его. Правда, е Духе Он уже теперь близок нам и пребывает среди нас всякий раз, как мы собираемся во имя Его; живое сознание невидимого Его присутствия исполняет наши сердца радостью4 и утешением. Однакове и д и м о е присутствие грядущего Господа несказанно возвысит и умножит нашу радость. Сам Господь во время земной Своей жизни обращал внимание учеников на Свое пришествие; впоследствии Дух Святой устами Апостолов говорил об этом славном событии. Пришествие Господне было предметом ожидания первых христиан, их драгоценной надеждой, наполнявшей их сердца глубокой, блаженной радостью, источником их силы и терпения среди всех земных скорбей и испытаний. Апостол Павел, почти во всех посланиях своих, неоднократно упоминает о славной надежде Церкви на пришествие Господа с тем, чтобы возбудить в сердцах всех святых соответствующие чувства и стремления, ибо сам Апостол горел любовью к своему Господу и томился по Нем. И труд его не был напрасен. Так например, Фессалони- кийцы настолько жили надеждой пришествия Господня, что в их окружении много говорили об обращении их к Богу от идолов, ради служения Богу живому и истинному в ожидании с небес Сына Его. (1. Фессал. 1).

Но, увы! Диаволу слишком скоро удалось затемнить пред глазами верующих свет ожидания Христа. Церковь забыла о том, что ей предстояло быть соучастницей славы Христовой. Она забыла своего Господа, Главу и Жениха своего. Она вошла в сношения с миром, и постепенно замерло ожидание Его пришествия. Проходили века, а славная истина эта всецело находилась ״под сосудом.” Хотя учение о пришествии Христовом и восхищении святых основательно изложено в апостольских посланиях, но оно как-бы оставалось в тени; говорили лишь о суде над живыми и мертвыми. Вся христианская Церковь, подобно десяти девам в притче, была погружена в глубокий сон, и, казалось, навсегда.

Но, да будет прославлена имя дорогого Господа нашего! Он, Жених, не спит и не дремлет. Его желание — видеть в нас участников Его славы — осталось неизменным, вопреки неверности Церкви. Как во дни реформации, Он по божественному могуществу Своему, вновь осветил учение об оправдании чрез веру без дел закона, так Он и в наши дни обращает внимание верующих на единство и славное призвание Церкви и, особенно, на Свое близкое пришествие. Полуночный крик: ״Вот, жених идет, выходите на встречу ему! ” раздался и с поразительной быстротою нашел себе отклик во всех почти странах земли. Господь повсюду рассылает Своих вестников об'явить всем искупленным о скором Своем пришествии. ״И Дух и невеста говорят: прийди! И слышавший да скажет: прийди!" И в ответ на этот зов слышится с неба глас возлюбленного Жениха: ״Ей, гряду скоро!" (Откров. 22, 17, 20).

Х.С.Фоорхоефе - Грядущее Пришествие Господа нашего Иисуса Христа