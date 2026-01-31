В старые дни в Блумсбери Сквер Вероника ощущала первобытный ужас при мысли о том, что она не может рассказать ни одному человеческому существу о том опыте, через который она проходит; она бы просто выглядела сумасшедшей; временами она и сама казалась себе сумасшедшей, и тогда она всем своим сердцем желала, чтобы Лукас и всё,чтобыло с ним связано, оказалось бредом, пусть даже и ценой её собственной свободы; по крайней мере, она бы знала, что с миром всё в порядке, он всё ещё основан на трёх измерениях и состоит из твёрдой субстанции, но что сама она обитала в мире, который был безумен, словно сон сумасшедшего.

Невидимый ошейник, который Лукас надел на неё, был распространённым феноменом внушения, но она об этом не знала; а что же до собаки с глазами и намерениями человека? Средневековая литература была полна таких историй и зачастую довольно подробных, но и это ей тоже было неизвестно, и возможно, это было к лучшему.



Дион Форчун - Демонический любовник

Перевод с английского: Майя Эберт,

Вёрстка и иллюстрация обложки: О. Нойманн,

Печать: Книжная фабрика «Unisoft»,

Издание Inverted Tree, г. Харьков, 2021 г. —303 с.

«Демонический любовник» —первый роман Дион Форчун, опубликованный в 1927 году, повествует о тайном Ордене, который базировался в Англии, но поддерживал телепатическую связь с широкой сетью Лож по всему миру. Мы знакомимся с главным героем —Лукасом,чьи амбиции и властолюбие не встречают одобрения у братьев Ордена. Предчувствуя свое близкое отстранение от работы в магическом обществе, Лукас составляет авантюрный и опасный план получения секретной информации Ордена, которая поможет ему в его личном духовном продвижении.