Осторожно, только для изучающих оккультизм по первоисточникам

Eosphoros, «Εωσφορος» - это греческое имя латинского Люцифера, Несущего Зарю. Это имя принадлежало планете Венера и было известно вместе с Геспером «Έσπερος», означающее на латыни Гесперус, «Вечернюю звезду». Название вводной работы Великой Церкви Люцифера представляет ту самую светоносную философию, на которой основана наша организация.

Из этой книги вы сможете почерпнуть немало сведений относительно философии люциферианства, как применять ее в своей практике и получить возможность прижизненной трансформации. Она должна стать началом изменяющих жизнь этапов, в течение которых искры сознания разожгут внутренний факел Черного Пламени. От вас не требуется слепая вера: я поощряю все сомнения, но и хотелось бы подтверждения результатов предпринятых на своем индивидуальном пути шагов.

Путь Левой Руки - это просто врата к принятию решения, что вы хотите сделать свою жизнь достойной, это так и будет. Думайте, говорите и действуйте так, как будто все, даже в мельчайших деталях, оказывает влияние, усиливающее или уменьшающее ваш опыт. Не переоценивайте его: я знаю, что поначалу это может ошеломить. Используйте книгу так, как будто она стала вашим другом, дающим советы в вопросах рассмотренной здесь философии.

Майкл Форд - Мудрость Эосфора. Философия Люциферианства. Начала Люциферианской Магии

М. : «Касталия», 2021. — 262 с.

ISBN 978-5-521-16279-6

Майкл Форд - Мудрость Эосфора. Философия Люциферианства. Начала Люциферианской Магии - Содержание

Предисловие

Введение

Краткое изложение структуры ВЦЛ

ЧАСТЬ 1. ЛЮЦИФЕРИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И БАЗОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Суть Великой Церкви Люцифера

Цели Великой Церкви Люцифера

Эмблема Великой Церкви Люцифера

Люциферианец ли я?

Разница между люциферианством и догматической религией

Люциферианство и наше происхождение

Истоки Пути

К вопросу о христианстве

Начало и применение люциферианства на практике

11 Люциферианских Пунктов Силы

Философия Самоосвобождения и Силы

Кто такой Люцифер?

Идентичен ли Люцифер Сатане?

Что такое Противник?

LAPSIT EXILLIS. Камень упавший с небес

Ислам и христианство

Поклоняетесь ли вы Сатане?

Концепция Света и Тьмы в Люциферианстве

Относительно Жизни после Смерти

Относительно происхождения человечества

Люциферианская Идеология. Во что верят люциферианцы?

ЛЮЦИФЕР

ЧАСТЬ 2. ИСТИННАЯ ВОЛЯ И ДЕМОНИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ: ЛЮЦИФЕРИАНСТВО КАК САМО-ЭВОЛЮЦИЯ ОГНЯ И ТЕНИ

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