Когда Майкл Грин предложил мне написать эту книгу, я был польщен. В то же время я сильно сомневался, смогу ли. Кому по плечу такая тема - лидерство Иисуса?!

Однако идея книги чрезвычайно привлекала меня. Много лет я следовал за Христом - моим Спасителем, Господом и Лидером. В моей жизни оставили глубокий след многие другие последователи Христа - такие как Билли Грэм; епископ Джек Дейн, мой предшественник на посту председателя Лозаннскою комитета; а также покойный Циммерман, долгие годы служивший старшим пресвитером церквей «Собрание Божье» (Assembly of God) в США.

К тому же в моей собственной жизни произошли серьезные перемены. Тридцать один год я проповедовал Евангелие плечом к плечу с моим родственником Билли Грэмом. Но несколько лет па- зад я почувствовал призвание: заняться подготовкой молодых христианских лидеров для выполнения Великого Поручения Христова во всем мире. Отчасти это решение было вызвано трагическим событием: умер наш старший сын Сэнди, которому был всего двадцать один год. Эта утрата укрепила мое стремление помочь молодым людям, которые хотят научиться служить Богу. И еще я чувствовал необходимость передать другим то, чему учили меня в молодости старшие наставники.

Сейчас в мире происходит смена поколений лидеров (об этом пойдет речь в первой главе). Старшее поколение уходит на покой, а молодые лидеры готовятся занять их место. Среди представителей старшего поколения мною замечательных примеров для подражания, честных и талантливых; однако представители нового поколення чаек) испытывают разочарование, глядя на неудачи лидеров в политике, бизнесе и религии. Поэтому нам стоит вновь обратиться к Иисусу как примеру всех лидеров.

Форд Лейтон – Преображающее лидерство - Книга о ведении, ценностях и переменах, которым лидер учится у Иисуса

Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – 304 с.

ISBN 978-966-491-122-8

ISBN 966-8180-58-5 (1-е изд.)

ISBN 0-8308-1652-6 (США)

Форд Лейтон – Преображающее лидерство - Содержание

Благодарности

Предисловие

Введение

1. Лидеры: почему они так нужны именно сейчас?

2. Иисус и лидерство

3. Лидер как сын

4. Лидер как стратег .

5. Лидер как искатель

6. Лидер как провидец а

7. Лидер как сильная личность

8. Лидер как слуга

9. Лидер как наставник пастырей (1)

10. Лидер как наставник пастырей (2): практическая часть

11. Лидер как наставник пастырей (3)

12. Лидер, говорящий от имени Бога

13. Лидер, который не боится конфликтов

14. Лидер, который смотрит в будущее

Эпилог

Примечания

Вопросы для изучения