Форд – Преображающее лидерство
Когда Майкл Грин предложил мне написать эту книгу, я был польщен. В то же время я сильно сомневался, смогу ли. Кому по плечу такая тема - лидерство Иисуса?!
Однако идея книги чрезвычайно привлекала меня. Много лет я следовал за Христом - моим Спасителем, Господом и Лидером. В моей жизни оставили глубокий след многие другие последователи Христа - такие как Билли Грэм; епископ Джек Дейн, мой предшественник на посту председателя Лозаннскою комитета; а также покойный Циммерман, долгие годы служивший старшим пресвитером церквей «Собрание Божье» (Assembly of God) в США.
К тому же в моей собственной жизни произошли серьезные перемены. Тридцать один год я проповедовал Евангелие плечом к плечу с моим родственником Билли Грэмом. Но несколько лет па- зад я почувствовал призвание: заняться подготовкой молодых христианских лидеров для выполнения Великого Поручения Христова во всем мире. Отчасти это решение было вызвано трагическим событием: умер наш старший сын Сэнди, которому был всего двадцать один год. Эта утрата укрепила мое стремление помочь молодым людям, которые хотят научиться служить Богу. И еще я чувствовал необходимость передать другим то, чему учили меня в молодости старшие наставники.
Сейчас в мире происходит смена поколений лидеров (об этом пойдет речь в первой главе). Старшее поколение уходит на покой, а молодые лидеры готовятся занять их место. Среди представителей старшего поколения мною замечательных примеров для подражания, честных и талантливых; однако представители нового поколення чаек) испытывают разочарование, глядя на неудачи лидеров в политике, бизнесе и религии. Поэтому нам стоит вновь обратиться к Иисусу как примеру всех лидеров.
Форд Лейтон – Преображающее лидерство - Книга о ведении, ценностях и переменах, которым лидер учится у Иисуса
Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – 304 с.
ISBN 978-966-491-122-8
ISBN 966-8180-58-5 (1-е изд.)
ISBN 0-8308-1652-6 (США)
Форд Лейтон – Преображающее лидерство - Содержание
Благодарности
Предисловие
Введение
- 1. Лидеры: почему они так нужны именно сейчас?
- 2. Иисус и лидерство
- 3. Лидер как сын
- 4. Лидер как стратег .
- 5. Лидер как искатель
- 6. Лидер как провидец а
- 7. Лидер как сильная личность
- 8. Лидер как слуга
- 9. Лидер как наставник пастырей (1)
- 10. Лидер как наставник пастырей (2): практическая часть
- 11. Лидер как наставник пастырей (3)
- 12. Лидер, говорящий от имени Бога
- 13. Лидер, который не боится конфликтов
- 14. Лидер, который смотрит в будущее
Эпилог
Примечания
Вопросы для изучения
Comments (1 comment)