Фордхэм - Дети как личности
Эта книга — классика детского психоанализа, написанная выдающимся британским психологом, последователем Карла Юнга, Майклом Фордхэмом. Впервые изданная в середине ХХ века, она не потеряла своей актуальности и сегодня, предлагая свежий взгляд на воспитание, который кардинально отличается от шаблонных педагогических методов.
Фордхэм совершил настоящую революцию, доказав, что ребенок — это не «чистый лист» и не глина в руках родителей, а уникальная личность с момента рождения. «Дети как личности» — это не сборник быстрых советов «как сделать, чтобы ребенок слушался». Это фундаментальный труд для вдумчивых родителей, педагогов и психологов, которые хотят не просто управлять ребенком, а понимать его, выстраивая отношения на глубоком уважении к его внутреннему миру.
Фордхэм Майкл – Дети как личности
Фордхэм М. Дети как личности / Пер. Д. Огородников, ред. С. Черная. — Касталия, 2026. — 260 с.
ISBN 978-5-908110-58-7
Фордхэм Майкл – Дети как личности – Содержание
БЛАГОДАРНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ПРЕДПОСЫЛКИ
Метод аналитической психологии
Детство
Цель развития
Глава 2. ИГРА
Случай І детская ревность и зависть
Случай ІІ фиксация на отце
Сравнение игр двух детей
Заметка о социальной игре
Глава 3. СНЫ
Сны в младенческом возрасте
Сны раннего детства
Сновидения после пяти лет
Переход от матери к отцу
Заключение
Глава 4. РИСУНКИ
Глава 5. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
Эго
Архетипы
Самость
Репрезентации самости
Источники данных
Глава 6. СОЗРЕВАНИЕ
Внутриутробная жизнь
Диада «кормящая пара»
Формирование парциальных объектов и обращение с ними
Целостные объекты
Идентичность
Фаза сепарации-индивидуации
Эдипальный конфликт
Латентный период и подростковый возраст
Глава 7. СЕМЬЯ
Младенчество
Подростковый возраст и дальнейшее развитие
Глава 8. СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
Глава 9. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ МЕТОД АНАЛИЗА
Особые техники детской терапии
Глава 10. ФОРМИРОВАНИЕ СИМВОЛА
Символический образ
ПРИМЕЧАНИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ
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