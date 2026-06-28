Фордхэм - Дети как личности

Эта книга — классика детского психоанализа, написанная выдающимся британским психологом, последователем Карла Юнга, Майклом Фордхэмом. Впервые изданная в середине ХХ века, она не потеряла своей актуальности и сегодня, предлагая свежий взгляд на воспитание, который кардинально отличается от шаблонных педагогических методов.

Фордхэм совершил настоящую революцию, доказав, что ребенок — это не «чистый лист» и не глина в руках родителей, а уникальная личность с момента рождения. «Дети как личности» — это не сборник быстрых советов «как сделать, чтобы ребенок слушался». Это фундаментальный труд для вдумчивых родителей, педагогов и психологов, которые хотят не просто управлять ребенком, а понимать его, выстраивая отношения на глубоком уважении к его внутреннему миру.

Фордхэм Майкл – Дети как личности

Фордхэм М. Дети как личности / Пер. Д. Огородников, ред. С. Черная. — Касталия, 2026. — 260 с.

ISBN 978-5-908110-58-7

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