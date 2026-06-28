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Фордхэм - Дети как личности

Фордхэм - Дети как личности
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Family, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology

Эта книга — классика детского психоанализа, написанная выдающимся британским психологом, последователем Карла Юнга, Майклом Фордхэмом. Впервые изданная в середине ХХ века, она не потеряла своей актуальности и сегодня, предлагая свежий взгляд на воспитание, который кардинально отличается от шаблонных педагогических методов.

Фордхэм совершил настоящую революцию, доказав, что ребенок — это не «чистый лист» и не глина в руках родителей, а уникальная личность с момента рождения. «Дети как личности» — это не сборник быстрых советов «как сделать, чтобы ребенок слушался». Это фундаментальный труд для вдумчивых родителей, педагогов и психологов, которые хотят не просто управлять ребенком, а понимать его, выстраивая отношения на глубоком уважении к его внутреннему миру.

Фордхэм Майкл – Дети как личности

Фордхэм М. Дети как личности / Пер. Д. Огородников, ред. С. Черная. — Касталия, 2026. — 260 с.

ISBN 978-5-908110-58-7

Фордхэм Майкл – Дети как личности – Содержание

  • БЛАГОДАРНОСТИ

  • ВВЕДЕНИЕ

  • Глава 1. ПРЕДПОСЫЛКИ

    • Метод аналитической психологии

    • Детство

    • Цель развития

  • Глава 2. ИГРА

    • Случай І детская ревность и зависть

    • Случай ІІ фиксация на отце

    • Сравнение игр двух детей

    • Заметка о социальной игре

  • Глава 3. СНЫ

    • Сны в младенческом возрасте

    • Сны раннего детства

    • Сновидения после пяти лет

    • Переход от матери к отцу

    • Заключение

  • Глава 4. РИСУНКИ

  • Глава 5. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

    • Эго

    • Архетипы

    • Самость

    • Репрезентации самости

    • Источники данных

  • Глава 6. СОЗРЕВАНИЕ

    • Внутриутробная жизнь

    • Диада «кормящая пара»

    • Формирование парциальных объектов и обращение с ними

    • Целостные объекты

    • Идентичность

    • Фаза сепарации-индивидуации

    • Эдипальный конфликт

    • Латентный период и подростковый возраст

  • Глава 7. СЕМЬЯ

    • Младенчество

    • Подростковый возраст и дальнейшее развитие

  • Глава 8. СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

  • Глава 9. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ МЕТОД АНАЛИЗА

    • Особые техники детской терапии

  • Глава 10. ФОРМИРОВАНИЕ СИМВОЛА

    • Символический образ

  • ПРИМЕЧАНИЯ

  • БИБЛИОГРАФИЯ

Views 69
Rating 5.0 / 5
Added 28.06.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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