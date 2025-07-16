Предлагаемая мной методика освободит вас от чувства стыда и вины и даст возможность стать хозяином своей жизни. Вы избавитесь от внутреннего конфликта: «Ты должен...» - «Но я не хочу...» Вы начнете проживать свою жизнь, руководствуясь выбором лидерской функцией вашего «я» и новой идентификацией себя как человека, работающего продуктивно.

Специальные упражнения помогут вам разорвать круг прокрастинации, избавят от навешенного самому себе ярлыка человека, погрязшего Ь море дел. Вместо этого вы станете кем-то вроде спортсмена, находящегося в своей лучшей форме, который может не думать об отвлекающих факторах и сконцентрироваться на том, что нужно сделать прямо сейчас. Не обязательно ждать, пока вы почувствуете себя уверенным и мотивированным, - начните прямо сейчас и посмотрите, что выйдет. Вы очень быстро перейдете от незнания к знанию - а именно это лежит в основе креативности.

Многое изменилось в мире с тех пор, как была опубликована эта книга. Интернет, 8М8, электронная почта, мобильные телефоны - все это лишь дополнительные отвлекающие факторы, способные увести от решения начать важный проект, который изменит вашу жизнь. Благодаря мгновенной обратной связи эти устройства имеют огромное преимущество перед теми видами деятельности, которые требуют месяцев или - как, например, в случае с окончанием вуза, написанием книги, обучением игре на фортепиано - лет напряженной работы. Тем больше оснований воспользоваться инструментами, предложенными здесь.

Фьоре Нейл - Легкий способ перестать откладывать дела на потом

Отпечатано в Украине

Фьоре Нейл - Легкий способ перестать откладывать дела на потом - Оглавление

От автора

Вступление

От прокрастинации к продуктивности

Новое определение прокрастинации

Привычка действовать незамедлительно

Ждите чудесной перемены

Глава 1 Причины прокрастинации

Признаки прокрастинации

Взгляд на человеческую природу

Наши самые строгие критики - мы сами

Польза прокрастинации

Глава 2 Каким образом мы прокрастинируем

Как вы проводите время?

Расписание Фрэн

Таблица учета прокрастинации

Создаем безопасность: первый большой шаг к преодолению прокрастинации

Глава 3 Как вести внутренний диалог

Разрушительные мыслеобразы

Сила собственного выбора

Пять установок, отличающих прокрастинатора от продуктивного человека

Глава 4 Отдых и развлечения без чувства вины - залог продуктивности

Важность отдыха

Самомотивация по «методу пряника»

От отдыха и развлечений без чувства вины - к плодотворной работе

Глава 5 Снятие блоков, мешающих действовать

Три основных блока

Способ № 1. Трехмерное мышление и реверсивный календарь

Способ № 2. Пусть волнение работает на вас

Способ № 3. Постоянное начинание

Глава 6 Антирасписание

Даже тем, кто работает продуктивно, нужна система

Реверсивная психология

Как использовать Антирасписание

Корректировка Антирасписания

Глава 7 Работа в состоянии «потока»

Более активное использование своих умственных способностей

Это всего лишь первый эскиз

Учимся фокусироваться

Упражнение на концентрацию

Упражнение на релаксацию

Внедрение состояния «потока» в свою программу

Глава 8 Тонкая настройка вашего прогресса

«Запланированные остановки»

Способность быстро восстанавливать силы и выносливость

Концентрация: контролируем то, что отвлекает

Мысленная прорисовка и предварительное программирование

Эффективное целеполагание

Глава 9 Прокрастинатор в вашей жизни

Как управлять людьми, которые откладывают дела

Выполнять - не значит угождать

Фокусируемся на начале работы, а не на ее завершении

Получение результатов или критических замечаний

Жизнь с прокрастинатором

Послесловие

Благодарности

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