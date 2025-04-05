Фостер Річард - Святкування дисципліни

Якщо ви схожі на мене, то щиро прагнете мати такі здібності, щоб бути здатними терпляче та мудро справлятися з вимогами повсякденного життя. Ви - я - ми -хотіли б мати внутрішні ре сурси для того, щоб замінити глибокі, руйнівні звички мислення глибшими, більш життєдайними звичками розуму, серця й духу. У наші найкращі моменти (у нас є й інші моменти) ми прагнемо подолати підступ і маніпуляції. Ми щиро хочемо звільнитися від усякого гніву, роздратування та суперечок. Ми прагнемо мати не підробну доброту, яка дозволить нам перемагати зло, коли б і де б воно не з'являлося. Ми прагнемо глибокого формування харак теру, яке може звільнити нас від усі хвастощів і зарозумілості, нарцисизму та пихи. Ми шукаємо задоволення в служінні іншим. Ми прагнемо над бати внутрішньої мужності, щоб прощати інших, навіть наших ворогів - особливо ворогів. Ми прагнемо духу покаяння та сили жити зміненим життям. Ми прагнемо постійних животворних стосунків взаємодії з Ісусом. Ми хочемо мати радість Господа. І ми прагнемо всього цього не просто як зовнішнього прояву, а як гли бокої трансформації нашої внутрішньої людини. Якщо ці прагнення певною мірою відображають надії, мрії та сподівання вашого серця, то маю для вас чудову новину. Про тягом століть християни всіх рас та етнічних належностей з різ них географічних точок і різного економічного становища були свідками того, що класичні дисципліни духовного життя можуть спричинити глибоко в нас саме таке життя. Духовні дисципліни є засобами Божої благодаті для досягнення справжнього форму вання особистості, яка цілковито характеризується любов'ю, ра дістю, миром, довготерпінням, ласкавістю, добротою, вірою, ла гідністю, стриманістю (Гал. 5:22-23). На мить подумайте про те, що ми маємо унікальну здатність до морального розвитку. Я маю на увазі суттєве формування і трансформування характеру. Подумайте про це. Бог міг створи ти людський рід у вигляді гранітних брил або червоної редьки просто мінералів і овочів. Але замість цього Бог дав нам здатність розвивати моральний характер, ставати славними істотами, які можуть вічно жити у спільності з Триєдиною Реальністю Отця, Сина і Святого Духа. Це великий ризик із боку Бога. Моральний розвиток особисто сті можливий лише у світі справжньої свободи. І для нас мати сво боду розвиватися в моральному характері також означає те, що ми маємо свободу обирати моральне зло . . . Часом жахливе моральне зло. Отже, розвиток і зростання морального характеру є великим вчинком Бога для людей. Це ризикована справа, на яку пішов Бог стосовно людства. І Бог, пішовши на такий ризик, отримує те, яки ми людьми ми стаємо. Отже, як відбувається моральна трансформація розуму, серця і душі? Якими мають бути Божі шляхи, щоб це відбулося у вашому та моєму житті? Духовні дисципліни - це засоби Божої благодаті, за допомогою яких ми можемо принести наш маленький індивідуальний енерге тичний пакет, який називаємо людським тілом, і поставити його перед Богом як «Живу жертву», як сказав мудрий апостол Павло (Рим. 12:1). Зробивши це, дисципліни досягають межі своїх мож ливостей. Далі Бог долучається до нашої жертви та створює в нас благодаті та чесноти, які ми навряд чи могли собі уявити. Знову ж таки, духовні дисципліни є засобами, які Бог використовує, щоб збудувати в нас внутрішню особистість, яка характеризується ми ром, радістю та свободою.

Фостер Річард Дж. - Святкування дисципліни

шлях до духовного зростання І Річард Дж. Фостер ; [пер. з англ. : Надія Дайнека]. - Київ : Таврійський християнД ський інститут ; ТОВ «Юрка Любченка», 2025 - 304 с. - (Серія «Бого словська освіта»).

ISBN 978-617-8295-71-4

Фостер Річард Дж. - Святкування дисципліни - Зміст

Передмова до спеціального ювілейного видання: вступ

Передмова до спеціального ювілейного видання

Вступ до 20-го ювілейного видання

1. Духовні дисципліни: двері до звільнення

ВНУТРІШНІ ДИСЦИПЛІНИ

2. Дисципліна медитації

3. Дисципліна молитви

4. Дисципліна посту

5. Дисципліна вивчення

ЗОВНІШНІ ДИСЦИПЛІНИ

6. Дисципліна простоти

7. Дисципліна усамітнення

8. Дисципліна упокорення

9. Дисципліна служіння

ЗАГАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

10. Дисципліна сповідування

11. Дисципліна поклоніння

12. Дисципліна скерування

13. Дисципліна святкування

Велика розмова: анотована бібліографія

На честь «Святкування дисципліни»

Подяки

Примітки

Покажчик

Святого Письма

Тематичний покажчик