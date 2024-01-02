Фоуден - Египетский Гермес
Мы вновь знакомим вас с гранями герметицизма и фундаментальными работами известных современных исследователей. Ранее в числе прочих были изданы книги Флориана Эбелинга и Кевина ван Владела, из которых уважаемый читатель мог узнать общую историю вопроса о личности и учении Гермеса, а также о длительном, но малоизученном арабском периоде герметизма. Сейчас в руках у вас шестая книга серии, которая посвящена позднеантичному герметизму и его тесной связи с египетской культурой, религией, магией и мистицизмом. «Гермес Египетский» — важнейшая работа социолога истории, специалиста по религиозным и философским учениям поздней Античности, выдающегося профессора университета Кембридж Гарта Фоудена (род. 1953). Книга выдержала два англоязычных издания: университета Кембриджа (1986 год) и университета Принстона (1993 год). Эта работа стала классической для каждого, кто хочет постичь тайны зарождения герметизма и посмотреть вглубь веков, увидев фигуру Гермеса Трисмегиста как продолжателя древнейших мистерий египетского бога Тота, облекшего свои слова о божественном Гнозисе в форму греческой философии для людей позднеантичного мировоззрения и языческой религиозности.
На русском языке книга выходит впервые, и мы уверены, что этот факт не останется в стороне от взора академических исследователей и ценителей герметической мудрости. Этот труд способен систематизировать знания о герметическом учении, фигуре Гермеса Трисмегиста и других участниках дискурса, корнях герметизма и сторонних влияниях, соотношение технической и философской Герметики5 6. Книга дает ответы на вопросы о единстве практического и теоретического в герметических диалогах и магических папирусах, о том, кто мог исповедовать и практиковать герметический культ, для кого и с какой целью писались трактаты.
Фоуден, Гарт - Египетский Гермес - исторический подход к позднеязыческому мировоззрению
Пер. с англ, и коммент. И. А. Бузлова; науч, ред., вст. ст. Б. К. Двинянинова; науч. ред. и коммент. Ю. В. Крайко; под общ. ред. Б. К. Двинянинова.
СПб.: Издательство «АИК», 2023. — 504 с.: ил.
(Герметицизм с древности до наших дней, вып. 6).
ISBN 978-5-94396-247-9
Гарт Фоуден - Египетский Гермес - исторический подход к позднеязыческому мировоззрению - Содержание
Предисловие издателя (Б. К. Двинянинов)
ЕГИПЕТСКИЙ ГЕРМЕС: ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОЗДНЕЯЗЫЧЕСКОМУ МИРОВОЗЗРЕНИЮ
Сокращения
Предисловие к изданию 1993 года
Предисловие к изданию 1986 года
Введение: Тексты
Часть I. Способы культурного взаимодействия
1. Долговечность Египта
Боги Египта
Гермес Трисмегист
Герметика
2. Переводы и интерпретации
Аретологии Исиды и Асклепия
Манефон и Херемон
Книги Тота и техническая Герметика
Наставления и философская Герметика
Часть II. Путь Гермеса
3. Magister omnium physicorum
Симпатейя
Магия
Оккультные свойства и алхимия
Астрология
4. Religio mentis
Философская пайдейя
Гнозис
5. Навстречу via universalis
Техники и философия: взаимодействия
Зосима из Панополя
Доямвлиховская теургия
Ямвлих из Апамеи
6. Герметизм и теургия
Роль и понимание ритуала
Битис
Часть III. Герметическое milieu
7. Герметизм в Египте
Свидетельства Герметики
Александрия I в. н. э. и не только
Храмы и жрецы
Верхний Египет
Позднеантичная Александрия
Milieu герметизма: социокультурное описание
8. Aegypti sacra deportata
Заключение
Приложение 1. Фоуден Г Самые ранние свидетельства имени «Гермес Трисмегист»
Приложение 2. Бойлан П. Тот: Гермес египетский. Исследование некоторых аспектов теологической мысли в Древнем Египте (Глава XIII. Тот в магии)
Приложение 3. Иллюстрации гемм с изображением Тота-Гермеса
Приложение 4. Эпитеты Тота (по материалам исследований египтологов Б. А. Тураева и П. Бойлана)
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