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Фоуден - Египетский Гермес

Eгипетский Гермес
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Series Герметицизм с древности до наших дней (10 books)

Мы вновь знакомим вас с гранями герметицизма и фундаментальными работами известных современных исследователей. Ранее в числе прочих были изданы книги Флориана Эбелинга и Кевина ван Владела, из которых уважаемый читатель мог узнать общую историю вопроса о личности и учении Гермеса, а также о длительном, но малоизученном арабском периоде герметизма. Сейчас в руках у вас шестая книга серии, которая посвящена позднеантичному герметизму и его тесной связи с египетской культурой, религией, магией и мистицизмом. «Гермес Египетский» — важнейшая работа социолога истории, специалиста по религиозным и философским учениям поздней Античности, выдающегося профессора университета Кембридж Гарта Фоудена (род. 1953). Книга выдержала два англоязычных издания: университета Кембриджа (1986 год) и университета Принстона (1993 год). Эта работа стала классической для каждого, кто хочет постичь тайны зарождения герметизма и посмотреть вглубь веков, увидев фигуру Гермеса Трисмегиста как продолжателя древнейших мистерий египетского бога Тота, облекшего свои слова о божественном Гнозисе в форму греческой философии для людей позднеантичного мировоззрения и языческой религиозности.

На русском языке книга выходит впервые, и мы уверены, что этот факт не останется в стороне от взора академических исследователей и ценителей герметической мудрости. Этот труд способен систематизировать знания о герметическом учении, фигуре Гермеса Трисмегиста и других участниках дискурса, корнях герметизма и сторонних влияниях, соотношение технической и философской Герметики5 6. Книга дает ответы на вопросы о единстве практического и теоретического в герметических диалогах и магических папирусах, о том, кто мог исповедовать и практиковать герметический культ, для кого и с какой целью писались трактаты.

Фоуден, Гарт - Египетский Гермес - исторический подход к позднеязыческому мировоззрению

  • Пер. с англ, и коммент. И. А. Бузлова; науч, ред., вст. ст. Б. К. Двинянинова; науч. ред. и коммент. Ю. В. Крайко; под общ. ред. Б. К. Двинянинова.

  • СПб.: Издательство «АИК», 2023. — 504 с.: ил.

  • (Герметицизм с древности до наших дней, вып. 6).

  • ISBN 978-5-94396-247-9

Гарт Фоуден - Египетский Гермес - исторический подход к позднеязыческому мировоззрению - Содержание

Предисловие издателя (Б. К. Двинянинов)

ЕГИПЕТСКИЙ ГЕРМЕС: ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОЗДНЕЯЗЫЧЕСКОМУ МИРОВОЗЗРЕНИЮ

  • Сокращения

  • Предисловие к изданию 1993 года

  • Предисловие к изданию 1986 года

  • Введение: Тексты

Часть I. Способы культурного взаимодействия

1. Долговечность Египта

  • Боги Египта

  • Гермес Трисмегист

  • Герметика

2. Переводы и интерпретации

  • Аретологии Исиды и Асклепия

  • Манефон и Херемон

  • Книги Тота и техническая Герметика

  • Наставления и философская Герметика

Часть II. Путь Гермеса

3. Magister omnium physicorum

  • Симпатейя

  • Магия

  • Оккультные свойства и алхимия

  • Астрология

4. Religio mentis

  • Философская пайдейя

  • Гнозис

5. Навстречу via universalis

  • Техники и философия: взаимодействия

  • Зосима из Панополя

  • Доямвлиховская теургия

  • Ямвлих из Апамеи

6. Герметизм и теургия

  • Роль и понимание ритуала

  • Битис

Часть III. Герметическое milieu

7. Герметизм в Египте

  • Свидетельства Герметики

  • Александрия I в. н. э. и не только

  • Храмы и жрецы

  • Верхний Египет

  • Позднеантичная Александрия

  • Milieu герметизма: социокультурное описание

8. Aegypti sacra deportata

Заключение

  • Приложение 1. Фоуден Г Самые ранние свидетельства имени «Гермес Трисмегист»

  • Приложение 2. Бойлан П. Тот: Гермес египетский. Исследование некоторых аспектов теологической мысли в Древнем Египте (Глава XIII. Тот в магии)

  • Приложение 3. Иллюстрации гемм с изображением Тота-Гермеса

  • Приложение 4. Эпитеты Тота (по материалам исследований египтологов Б. А. Тураева и П. Бойлана)

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Views 1 653
Rating 4.8 / 5
Added 02.01.2024
Author brat christifid
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4.8/5 (6)

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