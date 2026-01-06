Фойерштайн - Просвещенная сексуальность

Не так давно секс принадлежал теневой стороне человеческого существования. Мужчины - им приходилось скрывать свою сексуальность, женщины - предполагалось, что у них вообще нет сексуальных чувств, это считалось неприличным, не уважительным к самим себе. Потому что в этой обреченной на смерть идеологии, секс был чем-то самим собой разумеющимся. Мужчины поощряли двойные стандарты, посещая бордели, женщинам приходилось мучаться в по большей части не приносящих удовлетворения браках, которые длились «до тех пор, пока смерть не разлучит нас».

Джордж Фойерштайн (ред.) - Просвещенная сексуальность. Очерки о бодипозитивной духовности

Касталия, 2021. - 320 стр.

ISBN 978-5-521-16343-4

Джордж Фойерштайн (ред.) - Просвещенная сексуальность. Очерки о бодипозитивной духовности - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ: ДУХОВНАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ СЕКСУАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ДЖОРДЖ ФОЙЕРШТАЙН, М. ЛИТТ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЭРОС – СТРАСТНАЯ ЖИЗНЬ. ОТ ОБЛАДАНИЯ К БЫТИЮ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ В ДУХОВНОМ КОНТЕКСТЕ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ АЛЬТЕРНАТИВЫ В РАМКАХ ЭРОТИЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ

АВТОРЫ