Фойерштайн - Просвещенная сексуальность
Не так давно секс принадлежал теневой стороне человеческого существования. Мужчины - им приходилось скрывать свою сексуальность, женщины - предполагалось, что у них вообще нет сексуальных чувств, это считалось неприличным, не уважительным к самим себе. Потому что в этой обреченной на смерть идеологии, секс был чем-то самим собой разумеющимся. Мужчины поощряли двойные стандарты, посещая бордели, женщинам приходилось мучаться в по большей части не приносящих удовлетворения браках, которые длились «до тех пор, пока смерть не разлучит нас».
Джордж Фойерштайн (ред.) - Просвещенная сексуальность. Очерки о бодипозитивной духовности
Касталия, 2021. - 320 стр.
ISBN 978-5-521-16343-4
Джордж Фойерштайн (ред.) - Просвещенная сексуальность. Очерки о бодипозитивной духовности - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ: ДУХОВНАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ СЕКСУАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ДЖОРДЖ ФОЙЕРШТАЙН, М. ЛИТТ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЭРОС – СТРАСТНАЯ ЖИЗНЬ. ОТ ОБЛАДАНИЯ К БЫТИЮ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ В ДУХОВНОМ КОНТЕКСТЕ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ АЛЬТЕРНАТИВЫ В РАМКАХ ЭРОТИЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ
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