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Фраковяк - Большой атлас мозга

Фраковяк - Большой атлас мозга
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Reference, Health

«Большой атлас мозга» — масштабное иллюстрированное введение в современные науки о мозге, подготовленное специалистами Института головного и спинного мозга в Париже и исследователями из других научных центров. Книга прослеживает историю изучения мозга от доисторических трепанаций, античной медицины и анатомии Возрождения до возникновения неврологии, нейронной теории, компьютерной томографии, МРТ и функциональной нейровизуализации. Особое внимание уделяется тому, как развитие методов наблюдения постепенно меняло представления о связи между анатомией мозга, его функциями и человеческим поведением.

Авторы последовательно рассматривают строение центральной нервной системы, проводящие пути и функциональные сети мозга, нейроны и глиальные клетки, развитие нервной системы, образование синапсов и нейропластичность. Отдельная часть посвящена когнитивным функциям — коммуникации, восприятию, памяти, сознанию, сну, эмоциям и принятию решений, а также возрастным и патологическим изменениям. Завершает книгу обсуждение смерти мозга и перспектив компьютерного моделирования нервной системы, искусственного интеллекта и проекта Blue Brain. Многочисленные анатомические схемы, микрофотографии, изображения МРТ и компьютерные реконструкции позволяют увидеть мозг на уровнях от целого органа до отдельных клеток и синапсов.

Фраковяк Ришар, Ассан Бассем, Ламьель Жан-Клод, Леэриси Стефан – Большой атлас мозга

Пер. с франц. М. Великановой; науч. ред. Е. Цфасман. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. – 208 с.: ил.
ISBN 978-5-389-16826-8

Фраковяк Ришар, Ассан Бассем, Ламьель Жан-Клод, Леэриси Стефан – Большой атлас мозга – Содержание

  • Преамбула

  • Предисловие

  • Мозг с доисторических времен до XXI века

    • С доисторических времен до XXI века: загадки и знания о мозге

    • От динозавров до фараонов

    • От «мозгового насморка» до трепанаций времен императоров

    • Анатомы от Ренессанса до Нового времени

    • Прорывы XVIII–XIX веков

    • От иллюстраций XX века до визуализации XXI века

  • Общее устройство нервной системы

    • Функциональная макроанатомия головного мозга

    • Центральная нервная система: общие сведения

    • Крупные проводящие пути и системы головного мозга

    • Техники изучения центральной нервной системы

    • К пониманию работы мозга

  • Погружение в самое сердце головного мозга

    • Анатомия клеток и сетей головного мозга

    • Нейроны и глиальные клетки

    • Развитие и эволюция

    • Формирование нейронных сетей

    • Как клетки общаются между собой

    • Пластичность на протяжении всей жизни

  • Когнитивные функции мозга

    • Человеческое познание

    • Коммуникация

    • Сознательная жизнь

    • Мозг и смерть

  • Будущее

  • Глоссарий

  • Об авторах

  • Фотоматериалы

Views 72
Rating 5.0 / 5
Added 16.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 1 day ago
Очень красивый атлас! После дарения таких книг дети увлекаются биологией. Спасибо!

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