Фраковяк - Большой атлас мозга

«Большой атлас мозга» — масштабное иллюстрированное введение в современные науки о мозге, подготовленное специалистами Института головного и спинного мозга в Париже и исследователями из других научных центров. Книга прослеживает историю изучения мозга от доисторических трепанаций, античной медицины и анатомии Возрождения до возникновения неврологии, нейронной теории, компьютерной томографии, МРТ и функциональной нейровизуализации. Особое внимание уделяется тому, как развитие методов наблюдения постепенно меняло представления о связи между анатомией мозга, его функциями и человеческим поведением.

Авторы последовательно рассматривают строение центральной нервной системы, проводящие пути и функциональные сети мозга, нейроны и глиальные клетки, развитие нервной системы, образование синапсов и нейропластичность. Отдельная часть посвящена когнитивным функциям — коммуникации, восприятию, памяти, сознанию, сну, эмоциям и принятию решений, а также возрастным и патологическим изменениям. Завершает книгу обсуждение смерти мозга и перспектив компьютерного моделирования нервной системы, искусственного интеллекта и проекта Blue Brain. Многочисленные анатомические схемы, микрофотографии, изображения МРТ и компьютерные реконструкции позволяют увидеть мозг на уровнях от целого органа до отдельных клеток и синапсов.

Фраковяк Ришар, Ассан Бассем, Ламьель Жан-Клод, Леэриси Стефан – Большой атлас мозга

Пер. с франц. М. Великановой; науч. ред. Е. Цфасман. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. – 208 с.: ил.

ISBN 978-5-389-16826-8

Фраковяк Ришар, Ассан Бассем, Ламьель Жан-Клод, Леэриси Стефан – Большой атлас мозга – Содержание