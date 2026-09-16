Фраковяк - Большой атлас мозга
«Большой атлас мозга» — масштабное иллюстрированное введение в современные науки о мозге, подготовленное специалистами Института головного и спинного мозга в Париже и исследователями из других научных центров. Книга прослеживает историю изучения мозга от доисторических трепанаций, античной медицины и анатомии Возрождения до возникновения неврологии, нейронной теории, компьютерной томографии, МРТ и функциональной нейровизуализации. Особое внимание уделяется тому, как развитие методов наблюдения постепенно меняло представления о связи между анатомией мозга, его функциями и человеческим поведением.
Авторы последовательно рассматривают строение центральной нервной системы, проводящие пути и функциональные сети мозга, нейроны и глиальные клетки, развитие нервной системы, образование синапсов и нейропластичность. Отдельная часть посвящена когнитивным функциям — коммуникации, восприятию, памяти, сознанию, сну, эмоциям и принятию решений, а также возрастным и патологическим изменениям. Завершает книгу обсуждение смерти мозга и перспектив компьютерного моделирования нервной системы, искусственного интеллекта и проекта Blue Brain. Многочисленные анатомические схемы, микрофотографии, изображения МРТ и компьютерные реконструкции позволяют увидеть мозг на уровнях от целого органа до отдельных клеток и синапсов.
Фраковяк Ришар, Ассан Бассем, Ламьель Жан-Клод, Леэриси Стефан – Большой атлас мозга
Пер. с франц. М. Великановой; науч. ред. Е. Цфасман. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. – 208 с.: ил.
ISBN 978-5-389-16826-8
Фраковяк Ришар, Ассан Бассем, Ламьель Жан-Клод, Леэриси Стефан – Большой атлас мозга – Содержание
Преамбула
Предисловие
Мозг с доисторических времен до XXI века
С доисторических времен до XXI века: загадки и знания о мозге
От динозавров до фараонов
От «мозгового насморка» до трепанаций времен императоров
Анатомы от Ренессанса до Нового времени
Прорывы XVIII–XIX веков
От иллюстраций XX века до визуализации XXI века
Общее устройство нервной системы
Функциональная макроанатомия головного мозга
Центральная нервная система: общие сведения
Крупные проводящие пути и системы головного мозга
Техники изучения центральной нервной системы
К пониманию работы мозга
Погружение в самое сердце головного мозга
Анатомия клеток и сетей головного мозга
Нейроны и глиальные клетки
Развитие и эволюция
Формирование нейронных сетей
Как клетки общаются между собой
Пластичность на протяжении всей жизни
Когнитивные функции мозга
Человеческое познание
Коммуникация
Сознательная жизнь
Мозг и смерть
Будущее
Глоссарий
Об авторах
Фотоматериалы
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