Безансон - Русское прошлое и советское настоящее

Статьи и эссе французского историка и политического мыслителя Алена Безансона, собранные в книге «Русское прошлое и советское настоящее», посвящены одной центральной проблеме: как следует понимать советский строй и в какой мере его можно объяснить предшествующей историей России. Безансон полемизирует как с представлением о Советском Союзе как естественном продолжении Российской империи, так и с попытками описывать его посредством привычных категорий авторитаризма, бюрократии или традиционной имперской политики. Для автора решающее значение имеет идеология — особый способ конструирования действительности, способный подчинять политическую, социальную и экономическую жизнь заранее заданной картине мира.

Последовательно рассматривая отношения между Российской империей и СССР, природу советского режима, советологию, коррупцию, феномен идеологической убежденности и устройство социалистической экономики, Безансон стремится показать внутреннюю логику системы, которая одновременно преобразует реальность и создает особый язык для ее истолкования. Значительная часть книги посвящена расхождению между действительностью и ее идеологическим образом, проблеме веры в доктрину, механизмам сохранения власти и парадоксальному сосуществованию плановой экономики, неформальных отношений и теневых практик.

Безансон Ален – Русское прошлое и советское настоящее

Пер. и общ. ред. А. Бабича; вступ. ст. М. Геллера. – London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1984. – 387 с. – (Историческая библиотека; 1).

ISBN 0-903868-51-2

Безансон Ален – Русское прошлое и советское настоящее – Содержание