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Франц - Анимус и анима в волшебных сказках

Франц - Анимус и анима в волшебных сказках
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, CATHOLICISM, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Mythology Legends
Series Психологические технологии (35 books)

«Анимус и анима в волшебных сказках» уникальна тем, что это единственная работа аналитика юнгианского толка, выстроенная исключительно вокруг проблемы контрасексуальных комплексов в том виде, в котором они освещаются в волшебных сказках. Разумеется, другие аналитики также высказывались о проблеме анимуса и анимы, — все они перечислены здесь в библиографическом списке, — но нигде эти понятия не рассматриваются исключительно в терминах волшебной сказки. Поскольку доктор фон Франц была признанным экспертом в психологической интерпретации волшебных сказок, эта книга определенно имеет ценность для всех, кто интересуется данной темой.

Когда у вас появляются пациенты, вы сразу замечаете, что им часто снятся архетипические сны, но они воспринимают их неправильно. Иногда люди просыпаются от архетипического сна глубоко потрясенными, и им уже не нужно ничего объяснять. Они сами чувствуют и знают, что случилось нечто чрезвычайно важное. Выход нашла некая эмоция, обладающая преображающей силой. Но в иных случаях вы слышите про сны, в которых людям являются очень значимые архетипические мотивы, но рассказывают они про них совершенно небрежным тоном. Ничто не подсказывает им, что в этих снах содержится нечто необычное. Единственная возможная реакция таких людей — это не потрясение, а скорее некоторое недоумение. Они посмеиваются и говорят: «Мне прошлой ночью приснился чудной сон, но я не могу связать его с чем-то конкретным».

Франц Мария-Луиза фон - Анимус и анима в волшебных сказках - Кошка - Сказка о возрождении женственности

Мария-Луиза фон Франц; Пер. с англ. Т. А. Масленниковой; под ред. Н. А. Кочинян.

М.: Академический проект, 2023. — 335 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-4175-2

Мария-Луиза фон Франц - Анимус и анима в волшебных сказках - Кошка - Сказка о возрождении женственности - Содержание

Мария-Луиза фон Франц, 1915-1998

Анимус и анима в волшебных сказках

  • Предисловие редактора

  • Предисловие

  • Глава 1. Старик Ринкранк

  • Глава 2. Волшебный конь

  • Глава 3. Кари Замарашка

  • Глава 4. Чародей равнин

  • Глава 5. Истории об аниме

  • Глава 6. Черная Принцесса

  • Глава 7. Царь-девица

Кошка. Сказка о возрождении женственности

  • Предисловие

  • Глава 1. Вступление

  • Глава 2. Сказка о кошке

  • Глава 3. Путешествие к Деве Марии

  • Глава 4. Кошка в мифологии

  • Глава 5. Королевство

  • Глава 6. Замок кошки

  • Глава 7. Возвращение

Библиография

Views 1 435
Rating 4.3 / 5
Added 01.02.2026
Author esxatos
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4.3/5 (3)

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