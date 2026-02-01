«Анимус и анима в волшебных сказках» уникальна тем, что это единственная работа аналитика юнгианского толка, выстроенная исключительно вокруг проблемы контрасексуальных комплексов в том виде, в котором они освещаются в волшебных сказках. Разумеется, другие аналитики также высказывались о проблеме анимуса и анимы, — все они перечислены здесь в библиографическом списке, — но нигде эти понятия не рассматриваются исключительно в терминах волшебной сказки. Поскольку доктор фон Франц была признанным экспертом в психологической интерпретации волшебных сказок, эта книга определенно имеет ценность для всех, кто интересуется данной темой.

Когда у вас появляются пациенты, вы сразу замечаете, что им часто снятся архетипические сны, но они воспринимают их неправильно. Иногда люди просыпаются от архетипического сна глубоко потрясенными, и им уже не нужно ничего объяснять. Они сами чувствуют и знают, что случилось нечто чрезвычайно важное. Выход нашла некая эмоция, обладающая преображающей силой. Но в иных случаях вы слышите про сны, в которых людям являются очень значимые архетипические мотивы, но рассказывают они про них совершенно небрежным тоном. Ничто не подсказывает им, что в этих снах содержится нечто необычное. Единственная возможная реакция таких людей — это не потрясение, а скорее некоторое недоумение. Они посмеиваются и говорят: «Мне прошлой ночью приснился чудной сон, но я не могу связать его с чем-то конкретным».

Франц Мария-Луиза фон - Анимус и анима в волшебных сказках - Кошка - Сказка о возрождении женственности

Мария-Луиза фон Франц; Пер. с англ. Т. А. Масленниковой; под ред. Н. А. Кочинян.

М.: Академический проект, 2023. — 335 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-4175-2

Мария-Луиза фон Франц - Анимус и анима в волшебных сказках - Кошка - Сказка о возрождении женственности - Содержание

Мария-Луиза фон Франц, 1915-1998

Анимус и анима в волшебных сказках

Предисловие редактора

Предисловие

Глава 1. Старик Ринкранк

Глава 2. Волшебный конь

Глава 3. Кари Замарашка

Глава 4. Чародей равнин

Глава 5. Истории об аниме

Глава 6. Черная Принцесса

Глава 7. Царь-девица

Кошка. Сказка о возрождении женственности

Предисловие

Глава 1. Вступление

Глава 2. Сказка о кошке

Глава 3. Путешествие к Деве Марии

Глава 4. Кошка в мифологии

Глава 5. Королевство

Глава 6. Замок кошки

Глава 7. Возвращение

Библиография