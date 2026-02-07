Алхимия была не только предшественницей химии, но и корнем современной глубинной психологии. Юнг (1875—1961) признал в символике алхимии выражение внутренней психической трансформации, которую он и более поздние психологи наблюдали в своих исследованиях сновидений и фантазий. В различных описаниях алхимического процесса Юнг видел символическое проявление постепенной дифференциации и унификации личности алхимика, то, что он называл процессом индивидуации. Эти интенсивные исследования алхимии дали его трансперсональной психологии историческое обоснование, показав, что предложенные им способы рассмотрения психического развития соответствуют опыту, описанному столетия назад.

Чтобы поддержать свои исследования в области алхимии, он попросил молодого филолога доктора Марию-Луизу фон Франц (1915—1998) перевести латинские и греческие алхимические тексты, которые она считала важными для его исследований. Среди этих текстов была Aurora Consurgens, алхимическая работа, которая приписывается Фоме Аквинскому. Юнг попросил ее отредактировать этот текст на основе различных рукописей, найденных в европейских библиотеках. Позже он предложил ей написать психологический комментарий к тексту. Ее издание и комментарии появились в 1957 году на немецком языке, как Том III Книги К. Г. Юнга «Mysterium Coniunctionis», опубликованной в 1956 году.

М:«Касталия», 2021 — 294 с.

ISBN 978-3-321-16194-2

Мария-Луиза Фон Франц - Арабская алхимия - Содержание

Предисловие редактора

Предисловие Марии-Луизы фон Франц

Часть I Вступление

Часть II Комментарии к Hall ar-Rumuz

Часть III Окончание рукописи G, написанной не Ибн Умайлом

Часть IV Приложения