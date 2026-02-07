Франц - Аврора рассветная

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Mythology Legends
Series Психологические технологии (30 books)

Интерес юнгианских психоаналитиков к алхимии зиждется на оригинальной идее К.Г. Юнга, согласно которой алхимические практики представляют собой не что иное, как попытку средневековых и ренессансных мыслителей выразить бессознательное содержание своей психики, проецируя это содержание на материю. Этой идеей руководствуется М.-Л. фон Франц в своей книге, посвященной анализу алхимического трактата «Aurora Consurgens», авторство которого традиционно приписывалось Фоме Аквинскому. Применяя юнгианский метод символической интерпретации, автор пытается пролить свет на таинственное содержание этого средневекового текста.

***

Профессор К.Г. Юнг обнаружил представленный здесь алхимический трактат «Аврора рассветная » и дал ему новую жизнь. И именно по его просьбе я взялась за подготовку настоящего издания, для чего он снабдил меня фотокопиями рукописей и предоставил в мое распоряжение свои обширные материалы по алхимии, которые очень трудно найти даже в библиотеках. За это, а также за его огромную помощь и поддержку во время работы я хотела бы выразить ему свою самую горячую благодарность. Что касается гипотезы о том, что текст может представлять собой последние слова св. Фомы Аквинского, я должна подчеркнуть, что меня в первую очередь интересовало положение текста в истории алхимии и его психологическая интерпретация. Я всецело осознаю, что мне недостает знаний, необходимых для любого рода экскурса в агиографию, но, к сожалению, данный текст как таковой заставляет исследователя иметь дело с совершенно разными по своей природе областями умственной деятельности. В связи с этим заключительная глава данного издания представляет собой не что иное, как обсуждение гипотезы, которую я выдвинула в надежде на то, что эта проблема будет решена в результате исследований других ученых.

Мне казалось более важным, чтобы этот ценный текст был доступен для более широкой аудитории, кто бы ни был его автором.

Мария-Луиза фон Франц - Аврора рассветная. Алхимический трактат о проблеме противоположностей с комментариями М.-Л. фон Франц

Мария-Луиза фон Франц; Пер. с англ. И.А. Мещеряковой. — М.: Академический проект, 2023. — 508 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-4135-6

Мария-Луиза фон Франц - Аврора рассветная. Алхимический трактат о проблеме противоположностей с комментариями М.-Л. фон Франц - Содержание

Предисловие

Примечания редактора

Предисловие к английскому изданию

Аббревиатуры и символы (манускрипты и печатные издания текста)

I. Введение

  • 1. Предварительные замечания

  • 2. Передача текста

  • 3. Источники

  • 4. Проблема датировки

  • 5. Манускрипты

  • 6. Работа над текстом данного издания

II. Аврора рассветная

  • I. Аврора, или Золотой час блаженного Фомы Аквинского. Здесь начинается трактат под названием «Аврора рассветная»

  • II. Что есть мудрость

  • III. О тех, кто не знает и отрицает эту науку

  • IV. О названии и наименовании этой книги

  • V. О раздражении глупцов

  • VI. Первая притча: о черной земле, в которой укоренены семь планет

  • VII. Вторая притча: о потоке вод и о смерти, которые женщина сначала привела, а потом обратила в бегство

  • VIII. Третья притча: о медной двери и железном запоре вавилонского пленения

  • IX. Четвертая притча: о философской вере, которая содержится в числе три

  • X. Пятая притча: о сокровищнице, которую мудрость воздвигла на камне

  • XI. Шестая притча: о небесах и земле и о соотношении элементов

  • XII. Седьмая притча: о разговоре любовника с возлюбленной

III. Комментарий

Введение

  • I. Вот начало трактата

  • II. Что есть мудрость

  • III. О тех, кто не знает и отрицает эту науку

  • IV. О названии и наименовании этой книги

  • V. О раздражении глупцов

  • VI. Первая притча: о черной земле

  • VII. Вторая притча: о потоке вод и о смерти

  • VIII. Третья притча: о медной двери

  • IX. Четвертая притча: о философской вере

  • X. Пятая притча: о сокровищнице

  • XI. Шестая притча: о небесах и земле

  • XII. Седьмая притча: о разговоре

IV. Был ли св. Фома Аквинский автором «Авроры»?

Приложение. Латинские и греческие тексты

Библиография

