Интерес юнгианских психоаналитиков к алхимии зиждется на оригинальной идее К.Г. Юнга, согласно которой алхимические практики представляют собой не что иное, как попытку средневековых и ренессансных мыслителей выразить бессознательное содержание своей психики, проецируя это содержание на материю. Этой идеей руководствуется М.-Л. фон Франц в своей книге, посвященной анализу алхимического трактата «Aurora Consurgens», авторство которого традиционно приписывалось Фоме Аквинскому. Применяя юнгианский метод символической интерпретации, автор пытается пролить свет на таинственное содержание этого средневекового текста.

Профессор К.Г. Юнг обнаружил представленный здесь алхимический трактат «Аврора рассветная » и дал ему новую жизнь. И именно по его просьбе я взялась за подготовку настоящего издания, для чего он снабдил меня фотокопиями рукописей и предоставил в мое распоряжение свои обширные материалы по алхимии, которые очень трудно найти даже в библиотеках. За это, а также за его огромную помощь и поддержку во время работы я хотела бы выразить ему свою самую горячую благодарность. Что касается гипотезы о том, что текст может представлять собой последние слова св. Фомы Аквинского, я должна подчеркнуть, что меня в первую очередь интересовало положение текста в истории алхимии и его психологическая интерпретация. Я всецело осознаю, что мне недостает знаний, необходимых для любого рода экскурса в агиографию, но, к сожалению, данный текст как таковой заставляет исследователя иметь дело с совершенно разными по своей природе областями умственной деятельности. В связи с этим заключительная глава данного издания представляет собой не что иное, как обсуждение гипотезы, которую я выдвинула в надежде на то, что эта проблема будет решена в результате исследований других ученых.

Мне казалось более важным, чтобы этот ценный текст был доступен для более широкой аудитории, кто бы ни был его автором.

Мария-Луиза фон Франц - Аврора рассветная. Алхимический трактат о проблеме противоположностей с комментариями М.-Л. фон Франц

Мария-Луиза фон Франц; Пер. с англ. И.А. Мещеряковой. — М.: Академический проект, 2023. — 508 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-4135-6

Предисловие

Примечания редактора

Предисловие к английскому изданию

Аббревиатуры и символы (манускрипты и печатные издания текста)

I. Введение

1. Предварительные замечания

2. Передача текста

3. Источники

4. Проблема датировки

5. Манускрипты

6. Работа над текстом данного издания

II. Аврора рассветная

I. Аврора, или Золотой час блаженного Фомы Аквинского. Здесь начинается трактат под названием «Аврора рассветная»

II. Что есть мудрость

III. О тех, кто не знает и отрицает эту науку

IV. О названии и наименовании этой книги

V. О раздражении глупцов

VI. Первая притча: о черной земле, в которой укоренены семь планет

VII. Вторая притча: о потоке вод и о смерти, которые женщина сначала привела, а потом обратила в бегство

VIII. Третья притча: о медной двери и железном запоре вавилонского пленения

IX. Четвертая притча: о философской вере, которая содержится в числе три

X. Пятая притча: о сокровищнице, которую мудрость воздвигла на камне

XI. Шестая притча: о небесах и земле и о соотношении элементов

XII. Седьмая притча: о разговоре любовника с возлюбленной

III. Комментарий

Введение

I. Вот начало трактата

II. Что есть мудрость

III. О тех, кто не знает и отрицает эту науку

IV. О названии и наименовании этой книги

V. О раздражении глупцов

VI. Первая притча: о черной земле

VII. Вторая притча: о потоке вод и о смерти

VIII. Третья притча: о медной двери

IX. Четвертая притча: о философской вере

X. Пятая притча: о сокровищнице

XI. Шестая притча: о небесах и земле

XII. Седьмая притча: о разговоре

IV. Был ли св. Фома Аквинский автором «Авроры»?

Приложение. Латинские и греческие тексты

Библиография