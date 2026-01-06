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Франц - Хиллман - Лекции по юнговской типологии

Франц - Хиллман - Лекции по юнговской типологии
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Category ESXATOS BOOKS, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology

Сборник лекций раскрывает теорию типов Юнга. Фон Франц объясняет работу «подчиненной функции» (нашей слабой стороны), а Хиллман — специфику чувствующей функции.

Мария-Луиза фон Франц, Джеймс Хиллман - Лекции по юнговской типологии [Электронный ресурс] : сборник

2-е изд. (эл.)

(Современная психология: теория и практика)

М. : Институт общегуманитарных исследований, 2018. - 196 с.

ISBN 978-5-7312-0960-1

Мария-Луиза фон Франц, Джеймс Хиллман - Лекции по юнговской типологии [Электронный ресурс] : сборник - Содержание

Благодарности

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Подчиненная функция

Глава 1. Общая характеристика подчиненной функции

Глава 2. Четыре иррациональных типа

Глава 3. Четыре рациональных типа

Глава 4. Роль подчиненной функции в психическом развитии

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Чувствующая функция

Глава 1. Введение в историю вопроса

Глава 2. Определения Юнга

Глава 3. Чувствующие типы

Глава 4. Подчиненная чувствующая функция и отрицательные чувства

Глава 5. Чувство и материнский комплекс

Глава 6. Чувство и анима

Глава 7. Воспитание чувствующей функции

Литература для дальнейшего чтения

Содержание

Views 273
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Added 06.01.2026
Author esxatos
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