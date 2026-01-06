Франц - Хиллман - Лекции по юнговской типологии
Сборник лекций раскрывает теорию типов Юнга. Фон Франц объясняет работу «подчиненной функции» (нашей слабой стороны), а Хиллман — специфику чувствующей функции.
Мария-Луиза фон Франц, Джеймс Хиллман - Лекции по юнговской типологии [Электронный ресурс] : сборник
2-е изд. (эл.)
(Современная психология: теория и практика)
М. : Институт общегуманитарных исследований, 2018. - 196 с.
ISBN 978-5-7312-0960-1
Мария-Луиза фон Франц, Джеймс Хиллман - Лекции по юнговской типологии [Электронный ресурс] : сборник - Содержание
Благодарности
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Подчиненная функция
Глава 1. Общая характеристика подчиненной функции
Глава 2. Четыре иррациональных типа
Глава 3. Четыре рациональных типа
Глава 4. Роль подчиненной функции в психическом развитии
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Чувствующая функция
Глава 1. Введение в историю вопроса
Глава 2. Определения Юнга
Глава 3. Чувствующие типы
Глава 4. Подчиненная чувствующая функция и отрицательные чувства
Глава 5. Чувство и материнский комплекс
Глава 6. Чувство и анима
Глава 7. Воспитание чувствующей функции
Литература для дальнейшего чтения
Содержание
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