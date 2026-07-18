Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений - Архетипические символы в волшебных сказках
Впервые на русском языке
Мария-Луиза фон Франц - одна из самых известных учениц и последователей К.Г. Юнга. Полное собрание сочинений этого выдающегося психолога впервые выходит с 2021 года в американском издательстве «Хирон». Теперь книги из планируемого к выпуску собрания сочинений станут доступными и для российских читателей.
У книги «Архетипические символы в волшебных сказках» не совсем обычная история. Немецкий филолог Хедвиг фон Бейт, занимавшаяся волшебными сказками, но не умевшая их интерпретировать, обратилась к Карлу Юнгу с просьбой о помощи в толковании сказок с позиций его психологии. Юнг направил фон Бейт к юной Марии-Луизе фон Франц, которая взялась за дело с огромным энтузиазмом. Восемь лет она напряженно работала над интерпретацией 900 сказок, предложенных Хедвиг фон Бейт. Окончательное редактирование и публикацию взяла на себя фон Бейт, но, к великому разочарованию Марии-Луизы фон Франц, издала книгу только под своим именем. В научных кругах эта книга имела большой успех. То было время, когда разрушенная войной Германия восстанавливала нормальную жизнь, и Мария-Луиза фон Франц не стала подавать в суд на фон Бейт, последовав совету Юнга.
Благодаря продолжительным усилиям Эммануэля Кеннеди, издательство Gommiswald, преемник Francke \feriag (Тюбинген), передало все права на публикацию сочинений фон Франц Фонду юнгианской психологии в Кюснахте. Три тома исследований наконец-то будут опубликованы собственным издательством фонда под именем их настоящего автора.
Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений Том 1 - Архетипические символы в волшебных сказках - Обыденный и магический миры
Мария-Луиза фон Франц; Пер. с англ. Н.Н. Кулаковой; Научн. ред. О.В. Кондратова
М.: Академический проект, 2023. — 687 с. — (Психологические технологии)
ISBN 978-5-8291-4222-3
ISBN 978-5-8291-4134-9 (Т. 1)
Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений Том 1 - Архетипические символы в волшебных сказках - Обыденный и магический миры - Содержание
Предисловие к американскому изданию
Предисловие к русскому изданию
Неюнгианцам — нотация от Марии-Луизы фон Франц
Введение
Раздел 1. Мир обыденного и мир магического и их главные персонажи
Глава 1. Место, которое невозможно узнать
Глава 2. Луна
Глава 3. Нора в земле, дыра в небе и пещера
Глава 4. Колодец
Глава 5. Вода
Глава 6. Остров
Глава 7. Край света
Глава 8. Сталкивающиеся скалы
Глава 9. Лес (Деревья)
Глава 10. Гора
Глава 11. Верхний и нижний мир
Глава 12. Царство вневременья
Итоговые замечания: царство вневременья
Глава 13. Царство мертвых и мир духов
Глава 14. Жители страны духов
Глава 15. Призраки (духи) в роли демонов
Раздел 2. Архетипические фигуры магического мира
Глава 16. Даймонический отец
Глава 17. Великая Мать
Глава 18. Образ даймонического сына [тень]
Глава 19. Магическая дочь [анима]
Библиография
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