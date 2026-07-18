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Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений - Архетипические символы в волшебных сказках

Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений Том 1 - Архетипические символы в волшебных сказках - Обыденный и магический миры
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology, Philology Literature, Mythology Legends
Series Психологические технологии (32 books)

Впервые на русском языке

Мария-Луиза фон Франц - одна из самых известных учениц и последователей К.Г. Юнга. Полное собрание сочинений этого выдающегося психолога впервые выходит с 2021 года в американском издательстве «Хирон». Теперь книги из планируемого к выпуску собрания сочинений станут доступными и для российских читателей.

У книги «Архетипические символы в волшебных сказках» не совсем обычная история. Немецкий филолог Хедвиг фон Бейт, занимавшаяся волшебными сказками, но не умевшая их интерпретировать, обратилась к Карлу Юнгу с просьбой о помощи в толковании сказок с позиций его психологии. Юнг направил фон Бейт к юной Марии-Луизе фон Франц, которая взялась за дело с огромным энтузиазмом. Восемь лет она напряженно работала над интерпретацией 900 сказок, предложенных Хедвиг фон Бейт. Окончательное редактирование и публикацию взяла на себя фон Бейт, но, к великому разочарованию Марии-Луизы фон Франц, издала книгу только под своим именем. В научных кругах эта книга имела большой успех. То было время, когда разрушенная войной Германия восстанавливала нормальную жизнь, и Мария-Луиза фон Франц не стала подавать в суд на фон Бейт, последовав совету Юнга.

Благодаря продолжительным усилиям Эммануэля Кеннеди, издательство Gommiswald, преемник Francke \feriag (Тюбинген), передало все права на публикацию сочинений фон Франц Фонду юнгианской психологии в Кюснахте. Три тома исследований наконец-то будут опубликованы собственным издательством фонда под именем их настоящего автора.

Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений Том 1 - Архетипические символы в волшебных сказках - Обыденный и магический миры

  • Мария-Луиза фон Франц; Пер. с англ. Н.Н. Кулаковой; Научн. ред. О.В. Кондратова

  • М.: Академический проект, 2023. — 687 с. — (Психологические технологии)

  • ISBN 978-5-8291-4222-3

  • ISBN 978-5-8291-4134-9 (Т. 1)

Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений Том 1 - Архетипические символы в волшебных сказках - Обыденный и магический миры - Содержание

Предисловие к американскому изданию

Предисловие к русскому изданию

Неюнгианцам — нотация от Марии-Луизы фон Франц

Введение

Раздел 1. Мир обыденного и мир магического и их главные персонажи

  • Глава 1. Место, которое невозможно узнать

  • Глава 2. Луна

  • Глава 3. Нора в земле, дыра в небе и пещера

  • Глава 4. Колодец

  • Глава 5. Вода

  • Глава 6. Остров

  • Глава 7. Край света

  • Глава 8. Сталкивающиеся скалы

  • Глава 9. Лес (Деревья)

  • Глава 10. Гора

  • Глава 11. Верхний и нижний мир

  • Глава 12. Царство вневременья

    • Итоговые замечания: царство вневременья

  • Глава 13. Царство мертвых и мир духов

  • Глава 14. Жители страны духов

  • Глава 15. Призраки (духи) в роли демонов

Раздел 2. Архетипические фигуры магического мира

  • Глава 16. Даймонический отец

  • Глава 17. Великая Мать

  • Глава 18. Образ даймонического сына [тень]

  • Глава 19. Магическая дочь [анима]

Библиография

Именной указатель

Указатель сказок

Предметный указатель

Views 692
Rating 5.0 / 5
Added 18.07.2026
Author esxatos
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5.0/5 (4)

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