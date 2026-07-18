Впервые на русском языке

Мария-Луиза фон Франц - одна из самых известных учениц и последователей К.Г. Юнга. Полное собрание сочинений этого выдающегося психолога впервые выходит с 2021 года в американском издательстве «Хирон». Теперь книги из планируемого к выпуску собрания сочинений станут доступными и для российских читателей.

У книги «Архетипические символы в волшебных сказках» не совсем обычная история. Немецкий филолог Хедвиг фон Бейт, занимавшаяся волшебными сказками, но не умевшая их интерпретировать, обратилась к Карлу Юнгу с просьбой о помощи в толковании сказок с позиций его психологии. Юнг направил фон Бейт к юной Марии-Луизе фон Франц, которая взялась за дело с огромным энтузиазмом. Восемь лет она напряженно работала над интерпретацией 900 сказок, предложенных Хедвиг фон Бейт. Окончательное редактирование и публикацию взяла на себя фон Бейт, но, к великому разочарованию Марии-Луизы фон Франц, издала книгу только под своим именем. В научных кругах эта книга имела большой успех. То было время, когда разрушенная войной Германия восстанавливала нормальную жизнь, и Мария-Луиза фон Франц не стала подавать в суд на фон Бейт, последовав совету Юнга.

Благодаря продолжительным усилиям Эммануэля Кеннеди, издательство Gommiswald, преемник Francke \feriag (Тюбинген), передало все права на публикацию сочинений фон Франц Фонду юнгианской психологии в Кюснахте. Три тома исследований наконец-то будут опубликованы собственным издательством фонда под именем их настоящего автора.

Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений Том 1 - Архетипические символы в волшебных сказках - Обыденный и магический миры

Мария-Луиза фон Франц; Пер. с англ. Н.Н. Кулаковой; Научн. ред. О.В. Кондратова

М.: Академический проект, 2023. — 687 с. — (Психологические технологии)

ISBN 978-5-8291-4222-3

ISBN 978-5-8291-4134-9 (Т. 1)

Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений Том 1 - Архетипические символы в волшебных сказках - Обыденный и магический миры - Содержание

Предисловие к американскому изданию

Предисловие к русскому изданию

Неюнгианцам — нотация от Марии-Луизы фон Франц

Введение

Раздел 1. Мир обыденного и мир магического и их главные персонажи

Глава 1. Место, которое невозможно узнать

Глава 2. Луна

Глава 3. Нора в земле, дыра в небе и пещера

Глава 4. Колодец

Глава 5. Вода

Глава 6. Остров

Глава 7. Край света

Глава 8. Сталкивающиеся скалы

Глава 9. Лес (Деревья)

Глава 10. Гора

Глава 11. Верхний и нижний мир

Глава 12. Царство вневременья Итоговые замечания: царство вневременья

Глава 13. Царство мертвых и мир духов

Глава 14. Жители страны духов

Глава 15. Призраки (духи) в роли демонов

Раздел 2. Архетипические фигуры магического мира

Глава 16. Даймонический отец

Глава 17. Великая Мать

Глава 18. Образ даймонического сына [тень]

Глава 19. Магическая дочь [анима]

Библиография

Именной указатель

Указатель сказок

Предметный указатель