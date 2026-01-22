Карл Густав Юнг заимствовал термин «проекция» у Зигмунда Фрейда, но в результате иного взгляда на понимание бессознательного Юнг придал ему совершенно непохожее, новое значение. Он рассказал о психологическом явлении, наблюдаемом в повседневной жизни человека, а именно о том, что мы часто ошибаемся в своем восприятии людей и ситуаций впечатление о которых может сильно измениться, как только мы получаем о них более полное представление. В таких случаях люди признают свою ошибку и забывают о ней, не спрашивая себя, откуда взялось ложное суждение или неправильное представление. Психолог же не может обойти стороной этот вопрос, его профессиональная квалификация требует исправления ложных суждений в то же время, работая с привычной категорией пациентов-невротиков, он обязан бороться с «бредовыми» идеями, которые препятствуют адаптации пациентов. Когда он имеет дело с патологическим бредом или даже с целыми системами иллюзий, как, например, при паранойе, главным становится вопрос, откуда приходят эти бредовые идеи и что приводит к их обострению, поскольку, как известно, очень нелегко развеять системы иллюзий путем осознания собственного психического нездоровья, напротив, часто создается впечатление, что пациент цепляется за них всеми фибрами своей души. В таких случаях вопрос о происхождении патологического идейного комплекса становится неизбежным.

Если точнее, то, что проецируется, - это не только образ из памяти, как можно было бы предположить сначала, а сумма характерный качеств, которые присущи наблюдаемому человеку. К примеру, если сын в детстве сталкивался с отцовской тиранией в дальнейшей жизни он будет, в большинстве случаев, не только проецировать это качество на авторитетных лиц и отцовских фигур, таких как его врач, начальство, государство, но будет и вести себя так же деспотически, хотя и бессознательно. В настоящее время уже нет необходимости это доказывать. Сын считает, что именно это и есть единственный антиавторитарный способ. Получается, что «тираническим» является не только памятный образ отца, который может быть близок или далек от реальности, но и вполне определенное свойство проецирующей личности, которое она не осознает.

Мария-Луиза фон Франц - Проекция и возвращение проекций в юнгианской психологии

М. : Клуб Касталия. 2016. — 288 с.

Мария-Луиза фон Франц - Проекция и возвращение проекций в юнгианской психологии - Содержание

Предисловие

ГЛАВА I. Определение проекции

ГЛАВА II. Устранение проекций в религиозной герменевтике

ГЛАВА III. Проекции и научные гипотезы

ГЛАВА IV. Гипотеза о коллективном бессознательном

ГЛАВА V. Злые демоны

ГЛАВА VI. Великие даймоны-посредники

ГЛАВА VII. Внутренний спутник

ГЛАВА VIII. Сознание и внутренняя целостность

ГЛАВА IX. Отражение