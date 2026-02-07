Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, CATHOLICISM, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Mythology Legends

Психологическое определение тени, которое нам следует держать в уме, прежде чем дальше углубляться в наш материал, можно сформулировать по-разному, и следует отметить, эта задача отнюдь не из легких. В юнгианской психологии тень, как правило, определяется как персонификация определенных аспектов бессознательной личности, которые можно было бы присовокупить к комплексу эго, но по определенным причинам этого не происходит. Таким образом, тень можно определить как темный, не пережитый и подавляемый аспект комплекса эго, что, впрочем, верно лишь отчасти. Доктор Юнг не одобрял тех из своих последователей, кто понимал его слишком буквально, цепляясь за произведенные им понятия и стремясь выстроить из них какую-то систему; в одной беседе он высказался обо всем этом: «Все это полная чушь, — сказал он, — Тень попросту совпадает с бессознательным в целом». Он также отметил, что мы забыли о том, как все это было обнаружено, как эти феномены переживаются отдельными индивидами, а также о том, что нам всегда следует помнить о том, каково текущее состояние анализанда.

Мария-Луиза фон Франц - Тень и зло в волшебных сказках

Мария-Луиза фон Франц; Пер. с англ. Н.А. Кочинян. — М.: Академический проект, 2023. — 326 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-4167-7

Мария-Луиза фон Франц - Тень и зло в волшебных сказках - Содержание

Предисловие

Часть I. ТЕНЬ

  • Глава 1. Понятие тени

    • Двое путешественников

  • Глава 2. Экзекуция

  • Глава 3. Анима между героями

    • Фердинанд Верный и Фердинанд Неверный

  • Глава 4. Верный Иоганнес-посредник

    • Верный Иоганнес

  • Глава 5. Камень или статуя

    • Два брата

    • Золотые дети

Часть II. ЗЛО

  • Глава 6. Примитивные уровни зла

    • Призрак Лошадиной горы

    • Ножки-копья

    • Катящийся череп

  • Глава 7. Одержимость

    • Духи повешенных

    • Обманутый лесной дух

    • Фрау Труда

    • Трант, Трант и горные тролли

  • Глава 8. Табу

    • Василиса Прекрасная

  • Глава 9. Жаркое зло

    • Кто первый разозлится

    • О мужичке ростом в одну пядь

    • Беляночка и Розочка

  • Глава 10. Холодное зло

    • Великан, далеко припрятавший свое сердце

    • Как дровосек дьявола обхитрил и королевну взял в жены

  • Глава 11. Магическое состязание

    • Кощей Бессмертный

    • Королевич и Прекрасная Певчая Птица

  • Глава 12. Ядро психики

    • Волшебный конь

    • Сын короля и дочь Черта

Библиография

Related Books

All Books