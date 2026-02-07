Психологическое определение тени, которое нам следует держать в уме, прежде чем дальше углубляться в наш материал, можно сформулировать по-разному, и следует отметить, эта задача отнюдь не из легких. В юнгианской психологии тень, как правило, определяется как персонификация определенных аспектов бессознательной личности, которые можно было бы присовокупить к комплексу эго, но по определенным причинам этого не происходит. Таким образом, тень можно определить как темный, не пережитый и подавляемый аспект комплекса эго, что, впрочем, верно лишь отчасти. Доктор Юнг не одобрял тех из своих последователей, кто понимал его слишком буквально, цепляясь за произведенные им понятия и стремясь выстроить из них какую-то систему; в одной беседе он высказался обо всем этом: «Все это полная чушь, — сказал он, — Тень попросту совпадает с бессознательным в целом». Он также отметил, что мы забыли о том, как все это было обнаружено, как эти феномены переживаются отдельными индивидами, а также о том, что нам всегда следует помнить о том, каково текущее состояние анализанда.

Мария-Луиза фон Франц - Тень и зло в волшебных сказках

Мария-Луиза фон Франц - Тень и зло в волшебных сказках - Содержание

Предисловие

Часть I. ТЕНЬ

Глава 1. Понятие тени Двое путешественников

Глава 2. Экзекуция

Глава 3. Анима между героями Фердинанд Верный и Фердинанд Неверный

Глава 4. Верный Иоганнес-посредник Верный Иоганнес

Глава 5. Камень или статуя Два брата Золотые дети



Часть II. ЗЛО

Глава 6. Примитивные уровни зла Призрак Лошадиной горы Ножки-копья Катящийся череп

Глава 7. Одержимость Духи повешенных Обманутый лесной дух Фрау Труда Трант, Трант и горные тролли

Глава 8. Табу Василиса Прекрасная

Глава 9. Жаркое зло Кто первый разозлится О мужичке ростом в одну пядь Беляночка и Розочка

Глава 10. Холодное зло Великан, далеко припрятавший свое сердце Как дровосек дьявола обхитрил и королевну взял в жены

Глава 11. Магическое состязание Кощей Бессмертный Королевич и Прекрасная Певчая Птица

Глава 12. Ядро психики Волшебный конь Сын короля и дочь Черта



Библиография