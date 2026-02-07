Франц - Тень и зло в волшебных сказках
Психологическое определение тени, которое нам следует держать в уме, прежде чем дальше углубляться в наш материал, можно сформулировать по-разному, и следует отметить, эта задача отнюдь не из легких. В юнгианской психологии тень, как правило, определяется как персонификация определенных аспектов бессознательной личности, которые можно было бы присовокупить к комплексу эго, но по определенным причинам этого не происходит. Таким образом, тень можно определить как темный, не пережитый и подавляемый аспект комплекса эго, что, впрочем, верно лишь отчасти. Доктор Юнг не одобрял тех из своих последователей, кто понимал его слишком буквально, цепляясь за произведенные им понятия и стремясь выстроить из них какую-то систему; в одной беседе он высказался обо всем этом: «Все это полная чушь, — сказал он, — Тень попросту совпадает с бессознательным в целом». Он также отметил, что мы забыли о том, как все это было обнаружено, как эти феномены переживаются отдельными индивидами, а также о том, что нам всегда следует помнить о том, каково текущее состояние анализанда.
Мария-Луиза фон Франц - Тень и зло в волшебных сказках
Мария-Луиза фон Франц; Пер. с англ. Н.А. Кочинян. — М.: Академический проект, 2023. — 326 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-4167-7
Мария-Луиза фон Франц - Тень и зло в волшебных сказках - Содержание
Предисловие
Часть I. ТЕНЬ
Глава 1. Понятие тени
Двое путешественников
Глава 2. Экзекуция
Глава 3. Анима между героями
Фердинанд Верный и Фердинанд Неверный
Глава 4. Верный Иоганнес-посредник
Верный Иоганнес
Глава 5. Камень или статуя
Два брата
Золотые дети
Часть II. ЗЛО
Глава 6. Примитивные уровни зла
Призрак Лошадиной горы
Ножки-копья
Катящийся череп
Глава 7. Одержимость
Духи повешенных
Обманутый лесной дух
Фрау Труда
Трант, Трант и горные тролли
Глава 8. Табу
Василиса Прекрасная
Глава 9. Жаркое зло
Кто первый разозлится
О мужичке ростом в одну пядь
Беляночка и Розочка
Глава 10. Холодное зло
Великан, далеко припрятавший свое сердце
Как дровосек дьявола обхитрил и королевну взял в жены
Глава 11. Магическое состязание
Кощей Бессмертный
Королевич и Прекрасная Певчая Птица
Глава 12. Ядро психики
Волшебный конь
Сын короля и дочь Черта
Библиография
No comments yet. Be the first!