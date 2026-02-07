Франц - Толкование волшебных сказок

Волшебные сказки являются наиболее простым и непосредственным выражением психических процессов коллективного бессознательного. Это означает, что их ценность для научного исследования бессознательного приоритетнее любого другого материала. Сказки представляют архетипы в их наиболее простой, чистой и лаконичной форме, благодаря этому архетипические образы дают нам ключ к пониманию процессов, происходящих в коллективной психике. В мифах, легендах или другом более сложном мифологическом материале мы добираемся до основных структур (паттернов) человеческой психики, постигая их через наслоение культурного материала. В волшебных сказках гораздо меньше такого сознательного культурного материала, и поэтому они с большей ясностью отражают основные паттерны психики.

С точки зрения концепции К.Г. Юнга, любой архетип по своей сути является неизвестным психическим феноменом, поэтому нет возможности хоть сколько-нибудь удовлетворительно перевести содержание архетипического образа в интеллектуальные термины. Лучшее, что мы можем предпринять в такой ситуации, — попытаться описать его на основе собственного психологического опыта, а также опираясь на данные сравнительных исследований, выявляя всю сеть ассоциаций, в которую вплетены архетипические образы. Таким образом, волшебная сказка — лучшее объяснение самой себя, а ее значение заключено во всей совокупности мотивов, которые объединены ходом развития сказки. Образно говоря, бессознательное находится в том же положении, что и человек, имеющий оригинальное видение или опыт и желающий поделиться своими впечатлениями с другими людьми.

Но поскольку то, с чем он столкнулся, никогда еще не было концептуально сформулировано, ему не хватает средств для выражения этого. Когда человек находится в подобной ситуации, он обычно предпринимает несколько попыток объяснить случившееся и вызвать у слушателей ответную реакцию, интуитивно используя аналогии с уже известным материалом, он дополняет и излагает свою точку зрения до тех пор, пока не убедится в том, что его поняли правильно. Точно так же можно выдвинуть гипотезу, что любая волшебная сказка является относительно замкнутой системой, содержащей некий сущностный психологический смысл, который выражается в ряде сменяющих друг друга символических картин и событий, посредством которых он раскрывается.

Мария-Луиза фон Франц - Толкование волшебных сказок

Мария-Луиза фон Франц; Пер. с англ. Е.П. Вейцман. — М.: Академический проект, 2022. — 271 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-3952-0

Мария-Луиза фон Франц - Толкование волшебных сказок - Содержание

Благодарности

Глава 1. Теории волшебных сказок

Глава 2. Волшебные сказки, мифы и другие архетипические истории

Глава 3. Метод психологической интерпретации

Глава 4. Интерпретация сказки «Три перышка»

Глава 5. Продолжение интерпретации сказки «Три перышка»

Глава 6. Заключительная часть интерпретации сказки «Три перышка»

Глава 7. Тень, анима и анимус в волшебных сказках

Появление тени

Принц Ринг

Вызов анимы. Заколдованная принцесса

Невидимая церковь

Лесная женщина

Звезда

Женская тень

Вихрастая макушка

Сила анимуса

Король-Дроздобород

Женщина, превратившаяся в паука

Женщина, которая стала женой Луны и Келе

Мотив родства

Белая невеста и черная невеста

Глава 8. Дополнительная литература для амплификации

Глава 9. Вопросы и ответы

Волшебные сказки являются непосредственным отображением психических процессов коллективного бессознательного, поэтому по своей ценности для научного исследования они превосходят любой другой материал. В сказках архетипы предстают в наиболее простой, чистой и краткой форме, благодаря этому архетипические образы дают нам ключ для осмысления процессов, происходящих в коллективной психике. В мифах, легендах или другом более развернутом мифологическом материале мы приходим к пониманию базисных структурных образований (паттернов) человеческой психики, постигая их сквозь культурные наслоения. Таких специфических культурных наслоений в волшебных сказках значительно меньше, и поэтому они с большей ясностью отражают базисные паттерны психики.

Мария-Луиза фон Франц - Толкование волшебных сказок

2-е изд., эл.

(Юнгианская психология)

Москва : Институт общегуманитарных исследований, 2021. — 293 с.

ISBN 978-5-7312-0986-1

Мария-Луиза фон Франц - Толкование волшебных сказок - Содержание

Часть первая

Глава 1. Теории волшебных сказок

Глава 2. Волшебные сказки, мифы и другие архетипические истории

Глава 3. Метод психологической интерпретации

Глава 4. Интерпретация сказки «Три перышка»

Глава 5. Продолжение сказки «Три перышка»

Глава 6. Заключение сказки «Три перышка»

Часть вторая

Глава 7. Тень, анима и анимус в волшебных сказках

Часть третья

Глава 8. Дополнительная литература для амплификации

Глава 9. Вопросы и ответы

Содержание