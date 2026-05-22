Франц - Вечный юноша – Puer Aeternus
Мария-Луиза фон Франц исследует тип мужчины, связанного материнским комплексом: «вечного юношу», который сохраняет подростковую психологию, очарование, творческую энергию и одновременно избегает ответственности, обязательств и устойчивой связи с реальностью.
Книга основана на курсе лекций, прочитанных в Институте К.-Г. Юнга в Цюрихе, и соединяет практический аналитический материал с культурологическим и литературным контекстом, прежде всего с интерпретацией «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери и романа Бруно Гетца «Царство без пространства».
Франц М.-Л. фон. Вечный юноша. Puer Aeternus / Пер. с англ. В. Мершавки. — М.: Независимая фирма «Класс», 2009. — 384 с. — (Библиотека психологии и психотерапии).
ISBN 978-5-86375-157-3
Франц Мария-Луиза фон – Вечный юноша – Содержание
Выражение благодарности
Предисловие издателя к третьему английскому изданию
«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери
Лекция 1
Лекция 2
Лекция 3
Лекция 4
Лекция 5
Лекция 6
Лекция 7
Лекция 8
«Царство без пространства» Бруно Гетца
Лекция 9
Лекция 10
Лекция 11
Лекция 12
Библиография
Глоссарий юнгианских терминов
