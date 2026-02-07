Франц - Золотой осел

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy

Этот знаменитый роман Апулея из Мадавры всегда был объектом противоречивых оценок. Как нам кажется, этому есть много разных причин: некоторые из них присущи содержанию и источникам самого этого труда, другие же обязаны личности автора.

Этот текст на латыни, датируемый II веком нашей эры, сбивал комментаторов с толку, потому что казался написанным в соответствии с двумя планами. Она рассказывает одну основную историю, Луция и его превращений, с вкраплениями ряда рассказов, которые, с чисто рациональной и поверхностной точки зрения, явно не имеют ничего общего с приключениями героя. То, что нам известно о происхождении этого романа, объясняет и подтверждает это впечатление двойственности, поскольку он не является полностью собственным творением. Автор был вдохновлен утраченным текстом, приписываемым Луцию Патрайскому, а этот текст сам происходил от уничтоженного оригинального греческого текста, который также служил образцом для романа “Осёл”, написанного псевдо-Лукианом. И таким образом получилось собрание романов разных авторов, которые позже исчезли, и которые, как полагают, были написаны в стиле “Декамерона” Боккаччо или “Кентерберийских рассказов” Чосера. В этих ранних собраниях не было ни истории об Амуре и Психее, ни посвящения в мистерии Исиды, которые так важны в книге Апулея. Апулей не только добавил эти две важные части, но, вероятно, также преобразовал, хотя бы частично, исходные истории, чтобы они вписались в новый контекст. Несмотря на использование многих более старых историй, Апулей на самом деле создал совершенно новую книгу с совершенно новым внутренним мессиджем.

Мария Луиза фон Франц - "Золотой осел" Апулея

М. : Клуб Касталия. 2014. — 356 с.

ISBN 978-5-519-60721-6

Мария Луиза фон Франц - "Золотой осел" Апулея - Содержание

  • Введение

  • Глава 1. Жизнь и времена Апулея

  • Глава 2. Два спутника и рассказ Аристомена

  • Глава 3. Луций встречает Биррену, Фотис и козьи шкуры

  • Глава 4. Осёл

  • Глава 5. Амур и Психея I. Введение в сказку

  • Глава 6. Амур и Психея II

  • Глава 7. Задачи Психеи

  • Глава 8. Харита, Тлеполем и хтоническая тень

  • Глава 9. Осёл в услужении у множества хозяев

  • Глава 10. Луций возвращает облик

  • Глава 11. Богиня Исида

  • Глава 12. Материя и женское ​

Added 07.02.2026
