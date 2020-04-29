Франциск Ассизский - Сочинения
Приступая к изданию серии книг «Франчисканское наследие», которая будет состоять из сочинений францисканских авторов, а исследований о франчисканстве, мы ставим перед собой две главные чели: первая - познакомить широкий круг читателей с той духовностью, идеями и мистическим опытом, которые вот уже на протяжении почти восьми столетий вдохновляют многие тысячи людей, объединенных особым почитанием св. Франчиска; вторая же, не менее важная наша задача - введение в научный оборот текстов знаменитых франчисканских. теологов, философов и историков. Поэтому, не ограничиваясь только переводом, мы решили приводить в таких случаях и параллельный латинский текст, что, как мы надеемся, не только послужит фундаментом для дальнейших, более глубоких, научных изысканий, но и будет пробуждать, если не любовь, то, во всяком случае, симпатию к этому древнему и нестареющему языку, образно названному поэтом "вином времен".
Начиная серию с издания «Сочинений» основателя Ордена, мы предполагаем следующий том посвятить знаменитому Учителю Церкви Антонию Падуанскому, затем издать сочинения св. Клары, положившей начало женскому отделению Ордена. Ведегся таюке подготовка к изданию сочинений других не менее известных франчисканчев: св. Бонавентуры, Роджера Бэкона, Дунса Скота.
Св. Франциск Ассизский - Сочинения
Москва, Издательство Франgисканцев - Братьев Меньших Конвентуальных, 1995 г.
ISBN 5-87245-023-0
серия «Францисканское наследие»
Св. Франциск Ассизский - Сочинения - Содержание
Введение
Or составителей
В. Л. Задворный Святой Франциск и история Францисканского ордена
І. Жизнь святого Франчиска
ІІ. Ранние биографии святого Франциска
ІІІ. История Францисканского ордена
- 1. Францисканский орден в Средние века
- 2. Францисканский орден в эпоху Возрождения и Реформачии
- 3. Францисканский орден в Новое время
- 4. Францисканский орден в настоящее время
- 5. Францисканцы в России
Сочинения святого Франциска
I. Наставления (пер. Е. Широниной)
- 1. Увещевания
- 2. Рассказ об истинной и совершенной радости
ІІ. Уставы (пер. Е. Широниной)
- 1. Устав, не утвержденный буллой
- 2. Устав, утвержденный буллой
- 3. Фрагменты из Устава сестер св. Клары
- 4. Устав, предназначенный эремиториям (пер. К. Клюшникова)
ІІІ. Завещания (пер. Е. Широниной)
- 1. Завещание, сделанное в старости
- 2. Завещание
IV. Послания (пер. Е. Широниной)
- 1. Послание к верным (пер. К. Клюшникова )
- (вторая редакци) (пер. К. Клюшникова)
- 2. Послание ко всем клирикам
- (вторая редакция)
- 3. Послание к правителям народов
- 4. Послание, обращенное ко всему Ордену
- 5. Послание к министру
- 6. Послание к кустодам І
- 7. Послание к кустодам ІІ
- 8. Послание к брату Льву
- 9. Послание к св. Антонию
V. Молитвы и гимны (пер. Е. Широниной)
- 1. Толкование на «Огче наш»
- 2. Хвалы, прочитываемые перед каждым каноническим часом ( пер. К. Клюшникова)
- 3. Приветствие Добродетелям
- 4. Приветсгвие Пресвятой Деве Марии
- 5. Записка, данная брату Льву
- 6. Призыв к восхвалению Бога (пер. к. Клюшникова)
- 7. Молитва, произнесенная перед Распятием
- 8. Гимн брату Солцу
- 9. Служба страстям Господним (пер. к. Клюшникова)
VI. Сочинения, приписываемые св. Франциску
- Молитва о мире
- Призыв к братьям
Сокращения
Глоссарий
Хронологические таблицы
Библиография
Св. Франциск Ассизский - Сочинения - Введение
Я с удовольствием представляю это издание произведений св. Франциска на русском языке. Эго дань уважения, приносимая нашими собратьями, работающими в России, русскому народу, которому доступнее станет проповедь Бедняка из Ассизи и усвоение его духовной вести. Святой из Ассизи написал немного, но совершенно определенно запечатлел суть своей любви к Богу и братский призыв ко всем людям доброй воли, чтобы они следовали Евангелию - слову Божию, обращенному ко всем людям.
Он очень живо чувствовал, что послан благовествовать всем людям, и отправил своих братьев проповедовать всей земле учение Добра и Мира, превозмогая религиозную ограниченность, сrремясь проникнуть в cepдцe человека любой религии, любой расы, любой культуры. Он был глубоко проникнут ощущением родства в Боге, обнимающего всех людей, и хотел засвидетельствовать перед всеми благость, красоту и милосердие Бога, Который любит каждого, следит за каждым, интересуется каждым. Поэтому я думаю, что и братья, живущие в России, почувствуют силу его слова и смогут увидеть следы, оставленные Христом во всякой вщи, чтобы по этим следам подняться к Нему. Таюке его письма, поучения, богатства его любви суть следы, ведущие к Богу, способные придать глубокий смысл нашей жизни, если мы сумеем приблизиться к ним со смирением и любовью.
Я надеюсь, что так оно и произойдет со всеми читателями доброй воли.
О. Ланфранко М. Серрини, Генеральный министр OFM Conv.
Рим, 18 декабря 1994
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