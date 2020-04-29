Приступая к изданию серии книг «Франчисканское наследие», которая будет состоять из сочинений францисканских авторов, а исследований о франчисканстве, мы ставим перед собой две главные чели: первая - познакомить широкий круг читателей с той духовностью, идеями и мистическим опытом, которые вот уже на протяжении почти восьми столетий вдохновляют многие тысячи людей, объединенных особым почитанием св. Франчиска; вторая же, не менее важная наша задача - введение в научный оборот текстов знаменитых франчисканских. теологов, философов и историков. Поэтому, не ограничиваясь только переводом, мы решили приводить в таких случаях и параллельный латинский текст, что, как мы надеемся, не только послужит фундаментом для дальнейших, более глубоких, научных изысканий, но и будет пробуждать, если не любовь, то, во всяком случае, симпатию к этому древнему и нестареющему языку, образно названному поэтом "вином времен".

Начиная серию с издания «Сочинений» основателя Ордена, мы предполагаем следующий том посвятить знаменитому Учителю Церкви Антонию Падуанскому, затем издать сочинения св. Клары, положившей начало женскому отделению Ордена. Ведегся таюке подготовка к изданию сочинений других не менее известных франчисканчев: св. Бонавентуры, Роджера Бэкона, Дунса Скота.

Св. Франциск Ассизский - Сочинения

Москва, Издательство Франgисканцев - Братьев Меньших Конвентуальных, 1995 г.

ISBN 5-87245-023-0

серия «Францисканское наследие»

Св. Франциск Ассизский - Сочинения - Содержание

Введение

Or составителей

В. Л. Задворный Святой Франциск и история Францисканского ордена

І. Жизнь святого Франчиска

ІІ. Ранние биографии святого Франциска

ІІІ. История Францисканского ордена

1. Францисканский орден в Средние века

2. Францисканский орден в эпоху Возрождения и Реформачии

3. Францисканский орден в Новое время

4. Францисканский орден в настоящее время

5. Францисканцы в России

Сочинения святого Франциска

I. Наставления (пер. Е. Широниной)

1. Увещевания

2. Рассказ об истинной и совершенной радости

ІІ. Уставы (пер. Е. Широниной)

1. Устав, не утвержденный буллой

2. Устав, утвержденный буллой

3. Фрагменты из Устава сестер св. Клары

4. Устав, предназначенный эремиториям (пер. К. Клюшникова)

ІІІ. Завещания (пер. Е. Широниной)

1. Завещание, сделанное в старости

2. Завещание

IV. Послания (пер. Е. Широниной)

1. Послание к верным (пер. К. Клюшникова )

(вторая редакци) (пер. К. Клюшникова)

2. Послание ко всем клирикам

(вторая редакция)

3. Послание к правителям народов

4. Послание, обращенное ко всему Ордену

5. Послание к министру

6. Послание к кустодам І

7. Послание к кустодам ІІ

8. Послание к брату Льву

9. Послание к св. Антонию

V. Молитвы и гимны (пер. Е. Широниной)

1. Толкование на «Огче наш»

2. Хвалы, прочитываемые перед каждым каноническим часом ( пер. К. Клюшникова)

3. Приветствие Добродетелям

4. Приветсгвие Пресвятой Деве Марии

5. Записка, данная брату Льву

6. Призыв к восхвалению Бога (пер. к. Клюшникова)

7. Молитва, произнесенная перед Распятием

8. Гимн брату Солцу

9. Служба страстям Господним (пер. к. Клюшникова)

VI. Сочинения, приписываемые св. Франциску

Молитва о мире

Призыв к братьям

Сокращения

Глоссарий

Хронологические таблицы

Библиография

Св. Франциск Ассизский - Сочинения - Введение

Я с удовольствием представляю это издание произведений св. Франциска на русском языке. Эго дань уважения, приносимая нашими собратьями, работающими в России, русскому народу, которому доступнее станет проповедь Бедняка из Ассизи и усвоение его духовной вести. Святой из Ассизи написал немного, но совершенно определенно запечатлел суть своей любви к Богу и братский призыв ко всем людям доброй воли, чтобы они следовали Евангелию - слову Божию, обращенному ко всем людям.

Он очень живо чувствовал, что послан благовествовать всем людям, и отправил своих братьев проповедовать всей земле учение Добра и Мира, превозмогая религиозную ограниченность, сrремясь проникнуть в cepдцe человека любой религии, любой расы, любой культуры. Он был глубоко проникнут ощущением родства в Боге, обнимающего всех людей, и хотел засвидетельствовать перед всеми благость, красоту и милосердие Бога, Который любит каждого, следит за каждым, интересуется каждым. Поэтому я думаю, что и братья, живущие в России, почувствуют силу его слова и смогут увидеть следы, оставленные Христом во всякой вщи, чтобы по этим следам подняться к Нему. Таюке его письма, поучения, богатства его любви суть следы, ведущие к Богу, способные придать глубокий смысл нашей жизни, если мы сумеем приблизиться к ним со смирением и любовью.

Я надеюсь, что так оно и произойдет со всеми читателями доброй воли.

О. Ланфранко М. Серрини, Генеральный министр OFM Conv.

Рим, 18 декабря 1994