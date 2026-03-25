Энциклика Папы Франциска «Laudato si’» («Слава Тебе»), опубликованная в 2015 году, стала первым в истории папским документом, целиком посвященным вопросам экологии и ответственного отношения к творению. Автор ставит задачу вывести экологическую повестку из рамок узкобиологических споров в плоскость глобальной этики и социальной справедливости. Основная идея произведения заключается в концепции «интегральной экологии», которая утверждает неразрывную связь между защитой природы, помощью бедным и решением системных проблем современной экономики, ориентированной на бездумное потребление.

Содержательная часть документа детально анализирует «болезни» нашего общего дома: загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, дефицит питьевой воды и утрату биоразнообразия. Франциск последовательно разбирает философские корни экологического кризиса, критикуя «технократическую парадигму», которая ставит человека в позицию деспотичного хозяина над природой. Автор уделяет значительное внимание «экологическому долгу» богатых стран перед бедными и призывает к радикальному изменению образа жизни. В энциклике глубоко исследуется духовное измерение творения, предлагая путь «экологического покаяния» и осознания того, что всё в мире взаимосвязано — от мельчайших организмов до судеб целых народов.

Текст написан в глубоком, страстном и при этом доступном стиле, приглашающем к диалогу не только христиан, но и «каждого человека, живущего на этой планете». Папа Франциск мастерски соединяет научные данные с библейскими текстами и молитвенным созерцанием, превращая официальный документ в искреннее воззвание о спасении Земли. Работа служит фундаментальным ресурсом для экологов, политиков, педагогов и всех, кто обеспокоен будущим будущих поколений. Это чтение помогает осознать, что забота об общем доме — это не просто политический выбор, а вопрос выживания человечества и верности божественному замыслу о мире.

Папа Римский Франциск - Энциклика Laudato si о заботе об общем доме

Издательство Францисканцев, Москва, 2015

ISBN: 978–5–89208–125–2

Папа Римский Франциск - Энциклика Laudato si о заботе об общем доме - Содержание

Ничто в этом мире нам не безразлично

Объединенные общей обеспокоенностью

Святой Франциск Ассизский

Мой призыв