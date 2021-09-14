Франциск - Fratelli tutti - О братстве и социальной дружбе

Долгое время среди исламских апологетов господствовал взгляд, согласно которому христианство склонно к чрезмерному преувеличению «духовной» стороны человеческой жизни во вред ее «мирскому» аспекту. Ислам же, напротив, интерпретировался как идеальная перспектива, гармонично сочетающая «религиозное» и «общественно- политическое» измерения. Я убежден, что в основании подобной трактовки лежит недоразумение. И именно оно чрезмерно упрощает суть дела. Безусловно, в этом отношении ислам и христианство предлагают несколько разную расстановку акцентов, однако обе религии полагают себя призванными к преображению всех сторон земного бытия. Христианская антропология, рассматривающая человека как странное, таинственное, нераздельное единство души и тела, отличая последнее от «греховной плоти», предопределяет церковное учение о конечном телесном воскресении. Ислам, в свою очередь, подчеркивая в отказе разделять «мирское» и «духовное» собственную универсальность, не вполне чужд различению этих аспектов — хотя бы в качестве поклонения (ибадат) и социальных взаимоотношений (муамалат).

Действительно, вера в то, что душа — лишь странница в этом мире, не обрекает с необходимостью на духовный эгоцентризм «самоспасения» (Н. А. Бердяев). Эта вера, скорее, способна подтолкнуть к бескорыстному, поистине самоотверженному служению на благо ближнего — служению, которое является самым надежным свидетельством нашего смирения перед Господом. С этим может согласиться как христианин, так и мусульманин. Так, мусульманину не следует забывать, что уважение к твердо установленным правам и достоинству человека является неотъемлемым элементом уважения к Божьим правам. Отсюда ясно, почему мекканский период пророческой миссии с его призывами к защите сирот, нищих, больных, с его проповедью мира сменился мединским периодом с его политической организацией мусульманской общины. Последний — это не просто замещение, отмена или преодоление первого, но и исторически-конкретный способ воплощения провозглашенных в Мекке идеалов.

Папа Франциск - Энциклика Fratelli tutti. О братстве и социальной дружбе

под общ. ред. Д. В. Мухетдинова

Серия: «Межрелигиозный диалог»

М.: ИД «Медина», 2021. 232 с.

ISBN 978-5-9756-0245-9

Папа Франциск - Энциклика Fratelli tutti. О братстве и социальной дружбе - Оглавление

Вступительное слово

О братстве и социальной дружбе

Глава первая. Тучи над замкнутым миром

Глава вторая. Странник на дороге

Глава третья. Намечать и создавать открытый мир

Глава четвертая. Сердце, открытое всему миру

Глава пятая. Более совершенная политика

Глава шестая. Диалог и дружба в обществе

Глава седьмая. Пути возобновления встречи

Молитва Творцу

Экуменическая христианская молитва