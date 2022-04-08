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Франциск - Папа Римский - Молитва - Дыхание новой жизни

Папа Франциск - Молитва. Дыхание новой жизни
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Публикация на русском языке книги Папы Римского Франциска «Молитва. Дыхание новой жизни» — очередная веха развития отношений между Русской Православной и Римско-Католической Церквами, продолжающегося со времени первой в истории встречи их Предстоятелей. За прошедшие годы была проделана большая работа по ознакомлению христиан Запада с духовными богатствами русского Православия. Итальянский оригинал публикуемой книги вышел с предисловием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметившего: «Рассуждения, собранные в этой книге, носят отпечаток личного опыта: слова не абстрактны, они идут из пережитого».
Сегодня книга представляется русскоязычному читателю. Весьма примечательно, что среди других тем она отражает опыт осмысления восточно-христианской и, конкретно, русской православной традиции молитвы со стороны главы крупнейшей христианской конфессии.
Опыт молитвы согласно учению и жизни подвижников Русской Православной Церкви занимает особое место в размышлениях Папы Франциска. За годы своего понтификата он неоднократно ссылался на произведения русских духовных писателей, говоря о молитве. На страницах данной книги читатель найдет, наряду с опытом осмысления творений отцов Церкви первых веков, интерпретацию слов преподобного Серафима Саровского о молитве как средстве стяжания Святого Духа. Среди других русских авторов, имеющих особое значение для нынешнего Понтифика, нельзя не упомянуть Федора Михайловича Достоевского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Творчество Достоевского прямо и косвенно повлияло на мысль Папы Франциска, и отголоски затрагиваемых великим писателем тем присутствуют в его рассуждениях о молитве перед лицом страданий, преображающихся через любящий взгляд распятого и воскресшего Христа.

Папа Франциск - Молитва. Дыхание новой жизни

М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 152 с.
ISBN 978-5-6044873-7-2

Папа Франциск - Молитва. Дыхание новой жизни - Содержание

  • Предисловие митрополита Волоколамского Илариона
  • Несколько изречений о молитве
ЕДИНО С ИИСУСОМ
  • Иисус молится о нас
  • Нужно иметь веру
  • Смелость в молитве
  • Премия от Бога
  • К встрече с Отцом нас приводит Святой Дух
  • Иисус призывает нас молиться
  • Дать место Богу
  • Быть в присутствии Господа
  • Учиться молитве с братьями за Литургией
  • Чтобы больше уподобиться Иисусу
  • Поклоняться
  • Вверить всё Богу
  • Смелость
  • Настойчивость
ГДЕ БЫ ТЫ НИ БЫЛ, МОЛИСЬ ОТЦУ
  • Учитель, научи нас молиться
  • Просить с доверием
  • В сердцевине Нагорной проповеди
  • Стучите и отворят вам
  • Авва, Отче!
  • Всем нам Отец
  • Сущий на небесах
  • Молитва изгоняет все страхи
  • Да приидет Царствие Твое
  • Да будет воля Твоя
  • Хлеб наш насущный дай нам
  • Прости нам долги наши
  • Как и мы прощаем должникам нашим
  • Не введи нас в искушение
  • Но избавь нас от лукавого
  • Взывай к Отцу, где бы ты ни был
ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ ВСТРЕЧА
  • Источник милосердия
  • Смиренная молитва стяжает милосердие
  • Она усыновляет нас Отцу
ДРУГ ЗА ДРУГА, ВСЕГДА И НЕУСТАННО
  • Мария молится и учит нас молиться
  • Одно тело, один дух, одна надежда
  • Против лукавого и за пастырей Церкви
  • В трудные времена
  • Молитва Отцу в испытаниях
  • Когда в семью приходит болезнь
  • Потеря близкого человека
  • В семье
  • Христос озаряет всю семейную жизнь
  • В различии призваний
  • Бабушки и дедушки
  • Муж и жена
  • Родители
  • О своих детях
  • Молодежь
  • Помолвленные
  • ...и служений в Церкви
  • Епископы
  • Пресвитеры
  • Диаконы
  • Монахи и монахини
  • Семинаристы и молодые монахи
ДЫХАНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ
  • Крещение — это начало новой жизни
  • Но что значит — новая жизнь?
  • Жизнь Божья — приобщение, и она дарована нам, как дружба
  • Символическое значение тела
  • Молитва и молитвы
  • Не всегда со словами, но всегда встреча
  • В унисон с Пасхой Христовой
  • Вверенный нам дар
  • Всё обновляется
Views 381
Rating 5.0 / 5
Added 08.04.2022
Author brat christifid
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5.0/5 (3)

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