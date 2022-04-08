Публикация на русском языке книги Папы Римского Франциска «Молитва. Дыхание новой жизни» — очередная веха развития отношений между Русской Православной и Римско-Католической Церквами, продолжающегося со времени первой в истории встречи их Предстоятелей. За прошедшие годы была проделана большая работа по ознакомлению христиан Запада с духовными богатствами русского Православия. Итальянский оригинал публикуемой книги вышел с предисловием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметившего: «Рассуждения, собранные в этой книге, носят отпечаток личного опыта: слова не абстрактны, они идут из пережитого».

Сегодня книга представляется русскоязычному читателю. Весьма примечательно, что среди других тем она отражает опыт осмысления восточно-христианской и, конкретно, русской православной традиции молитвы со стороны главы крупнейшей христианской конфессии.

Опыт молитвы согласно учению и жизни подвижников Русской Православной Церкви занимает особое место в размышлениях Папы Франциска. За годы своего понтификата он неоднократно ссылался на произведения русских духовных писателей, говоря о молитве. На страницах данной книги читатель найдет, наряду с опытом осмысления творений отцов Церкви первых веков, интерпретацию слов преподобного Серафима Саровского о молитве как средстве стяжания Святого Духа. Среди других русских авторов, имеющих особое значение для нынешнего Понтифика, нельзя не упомянуть Федора Михайловича Достоевского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Творчество Достоевского прямо и косвенно повлияло на мысль Папы Франциска, и отголоски затрагиваемых великим писателем тем присутствуют в его рассуждениях о молитве перед лицом страданий, преображающихся через любящий взгляд распятого и воскресшего Христа.

Папа Франциск - Молитва. Дыхание новой жизни

М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 152 с.

ISBN 978-5-6044873-7-2

Папа Франциск - Молитва. Дыхание новой жизни - Содержание

Предисловие митрополита Волоколамского Илариона

Несколько изречений о молитве

ЕДИНО С ИИСУСОМ

Иисус молится о нас

Нужно иметь веру

Смелость в молитве

Премия от Бога

К встрече с Отцом нас приводит Святой Дух

Иисус призывает нас молиться

Дать место Богу

Быть в присутствии Господа

Учиться молитве с братьями за Литургией

Чтобы больше уподобиться Иисусу

Поклоняться

Вверить всё Богу

Смелость

Настойчивость

ГДЕ БЫ ТЫ НИ БЫЛ, МОЛИСЬ ОТЦУ

Учитель, научи нас молиться

Просить с доверием

В сердцевине Нагорной проповеди

Стучите и отворят вам

Авва, Отче!

Всем нам Отец

Сущий на небесах

Молитва изгоняет все страхи

Да приидет Царствие Твое

Да будет воля Твоя

Хлеб наш насущный дай нам

Прости нам долги наши

Как и мы прощаем должникам нашим

Не введи нас в искушение

Но избавь нас от лукавого

Взывай к Отцу, где бы ты ни был

ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ ВСТРЕЧА

Источник милосердия

Смиренная молитва стяжает милосердие

Она усыновляет нас Отцу

ДРУГ ЗА ДРУГА, ВСЕГДА И НЕУСТАННО

Мария молится и учит нас молиться

Одно тело, один дух, одна надежда

Против лукавого и за пастырей Церкви

В трудные времена

Молитва Отцу в испытаниях

Когда в семью приходит болезнь

Потеря близкого человека

В семье

Христос озаряет всю семейную жизнь

В различии призваний

Бабушки и дедушки

Муж и жена

Родители

О своих детях

Молодежь

Помолвленные

...и служений в Церкви

Епископы

Пресвитеры

Диаконы

Монахи и монахини

Семинаристы и молодые монахи

ДЫХАНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ