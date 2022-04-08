Франциск - Папа Римский - Молитва - Дыхание новой жизни
Публикация на русском языке книги Папы Римского Франциска «Молитва. Дыхание новой жизни» — очередная веха развития отношений между Русской Православной и Римско-Католической Церквами, продолжающегося со времени первой в истории встречи их Предстоятелей. За прошедшие годы была проделана большая работа по ознакомлению христиан Запада с духовными богатствами русского Православия. Итальянский оригинал публикуемой книги вышел с предисловием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметившего: «Рассуждения, собранные в этой книге, носят отпечаток личного опыта: слова не абстрактны, они идут из пережитого».
Сегодня книга представляется русскоязычному читателю. Весьма примечательно, что среди других тем она отражает опыт осмысления восточно-христианской и, конкретно, русской православной традиции молитвы со стороны главы крупнейшей христианской конфессии.
Опыт молитвы согласно учению и жизни подвижников Русской Православной Церкви занимает особое место в размышлениях Папы Франциска. За годы своего понтификата он неоднократно ссылался на произведения русских духовных писателей, говоря о молитве. На страницах данной книги читатель найдет, наряду с опытом осмысления творений отцов Церкви первых веков, интерпретацию слов преподобного Серафима Саровского о молитве как средстве стяжания Святого Духа. Среди других русских авторов, имеющих особое значение для нынешнего Понтифика, нельзя не упомянуть Федора Михайловича Достоевского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Творчество Достоевского прямо и косвенно повлияло на мысль Папы Франциска, и отголоски затрагиваемых великим писателем тем присутствуют в его рассуждениях о молитве перед лицом страданий, преображающихся через любящий взгляд распятого и воскресшего Христа.
Папа Франциск - Молитва. Дыхание новой жизни
М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 152 с.
ISBN 978-5-6044873-7-2
Папа Франциск - Молитва. Дыхание новой жизни - Содержание
- Предисловие митрополита Волоколамского Илариона
- Несколько изречений о молитве
ЕДИНО С ИИСУСОМ
- Иисус молится о нас
- Нужно иметь веру
- Смелость в молитве
- Премия от Бога
- К встрече с Отцом нас приводит Святой Дух
- Иисус призывает нас молиться
- Дать место Богу
- Быть в присутствии Господа
- Учиться молитве с братьями за Литургией
- Чтобы больше уподобиться Иисусу
- Поклоняться
- Вверить всё Богу
- Смелость
- Настойчивость
ГДЕ БЫ ТЫ НИ БЫЛ, МОЛИСЬ ОТЦУ
- Учитель, научи нас молиться
- Просить с доверием
- В сердцевине Нагорной проповеди
- Стучите и отворят вам
- Авва, Отче!
- Всем нам Отец
- Сущий на небесах
- Молитва изгоняет все страхи
- Да приидет Царствие Твое
- Да будет воля Твоя
- Хлеб наш насущный дай нам
- Прости нам долги наши
- Как и мы прощаем должникам нашим
- Не введи нас в искушение
- Но избавь нас от лукавого
- Взывай к Отцу, где бы ты ни был
ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ ВСТРЕЧА
- Источник милосердия
- Смиренная молитва стяжает милосердие
- Она усыновляет нас Отцу
ДРУГ ЗА ДРУГА, ВСЕГДА И НЕУСТАННО
- Мария молится и учит нас молиться
- Одно тело, один дух, одна надежда
- Против лукавого и за пастырей Церкви
- В трудные времена
- Молитва Отцу в испытаниях
- Когда в семью приходит болезнь
- Потеря близкого человека
- В семье
- Христос озаряет всю семейную жизнь
- В различии призваний
- Бабушки и дедушки
- Муж и жена
- Родители
- О своих детях
- Молодежь
- Помолвленные
- ...и служений в Церкви
- Епископы
- Пресвитеры
- Диаконы
- Монахи и монахини
- Семинаристы и молодые монахи
ДЫХАНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ
- Крещение — это начало новой жизни
- Но что значит — новая жизнь?
- Жизнь Божья — приобщение, и она дарована нам, как дружба
- Символическое значение тела
- Молитва и молитвы
- Не всегда со словами, но всегда встреча
- В унисон с Пасхой Христовой
- Вверенный нам дар
- Всё обновляется
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