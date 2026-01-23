С исторической точки зрения вполне естественно и логично, что Послание к Римлянам всегда представляло огромный интерес и важность для западного христианства.

Это объясняется тем, что Послание св. Павла было адресовано западному миру. В тексте Послания св. Павел упоминает о том, что у него «с давних лет» было желание посетить Рим (15:23). В 50 году н. э. Павел познакомился с Акилой и Прискиллой. После того, как был издан указ императора Клавдия об удалении всех иудеев из Рима, эта чета переехала в Коринф как раз в то время, когда св. Павел начинал там свою миссионерскую деятельность. Им было суждено стать близкими и дорогими соратниками Павла. Акила и Прискилла могли рассказать Павлу о церкви (точнее, о церквях), существовавших в столичном городе империи, о его жизни, проблемах и благоприятных возможностях, в особенности о его возможностях как потенциального миссионерского центра западной части Римской империи. Это последнее обстоятельство, несомненно, представляло наибольший интерес для Павла, главной целью миссионерской стратегии которого было создание церквей в ключевых городах империи. Именно эта стратегия привела его из Антиохии в Коринф, а затем в Эфес. Обстоятельства написания Послания Первое упоминание о давнем желании Павла отправиться в Рим относится, вероятно, к концу лета 55 года н. э., когда апостол, завершая свою работу в Эфесе, собирался вернуться в Иерусалим с пожертвованиями, собранными среди новообращенных язычников для бедствующих святых Иерусалима: «Побывав там, я должен видеть и Рим» (Деян. 19:21).

Мартин Францманн - Комментарий на Послание св. Павла к Римлянам

Перевод с английского: П. Ласточкин, В. Володин и Г. Иванова Редактор: А. Зубцов

Мартин Францманн - Комментарий на Послание св. Павла к Римлянам - Содержание

От редактора

Введение

Обстоятельства написания Послания

Цель Послания

Содержание Послания

Вступление

Евангелие, идущее на Запад

Евангелие создает новое состояние человека, 1:18—5:21

Прежнее состояние человека: откровение Божьего гнева, 1:18—3:20

Новое состояние человека: откровение Божьей праведности, 3:21-5:21

Евангелие создает в человеке новую жизнь, 6:1—8:39

Человек освобождается от греха, гл. 6

Человек освобождается от Закона, гл. 7

Человек освобождается от смерти: закон Духа жизни во Христе Иисусе, гл. 8

Евангелие создает новый Израиль из иудеев и язычников, 9:1-11:36

Свобода Бога — создателя Израиля, 9:1-29

Справедливость Бога, отвергающего древний Израиль, 9:30 — 10:21

Мудрость Бога, создающего новый Израиль, 11:1-36

Евангелие создает новое богослужение нового божьего народа, 12:1—15:13

Вся жизнь, в церкви и в мире, — духовное богослужение, 12:1—13:14

Немощные и сильные в вере соединяются в едином богослужении во славу Божью,14:1—15:13

Заключение

Планы апостола: из Иерусалима в Рим и Испанию, 15:14-33

Рекомендации и приветствия, 16:1-16, 21-24

Предупреждение апостола, 16:17-20

Мартин Францманн - Комментарий на Послание св. Павла к Римлянам - Цель Послания