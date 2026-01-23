Францманн - Комментарий на Послание св. Павла к Римлянам
С исторической точки зрения вполне естественно и логично, что Послание к Римлянам всегда представляло огромный интерес и важность для западного христианства.
Это объясняется тем, что Послание св. Павла было адресовано западному миру. В тексте Послания св. Павел упоминает о том, что у него «с давних лет» было желание посетить Рим (15:23). В 50 году н. э. Павел познакомился с Акилой и Прискиллой. После того, как был издан указ императора Клавдия об удалении всех иудеев из Рима, эта чета переехала в Коринф как раз в то время, когда св. Павел начинал там свою миссионерскую деятельность. Им было суждено стать близкими и дорогими соратниками Павла. Акила и Прискилла могли рассказать Павлу о церкви (точнее, о церквях), существовавших в столичном городе империи, о его жизни, проблемах и благоприятных возможностях, в особенности о его возможностях как потенциального миссионерского центра западной части Римской империи. Это последнее обстоятельство, несомненно, представляло наибольший интерес для Павла, главной целью миссионерской стратегии которого было создание церквей в ключевых городах империи. Именно эта стратегия привела его из Антиохии в Коринф, а затем в Эфес. Обстоятельства написания Послания Первое упоминание о давнем желании Павла отправиться в Рим относится, вероятно, к концу лета 55 года н. э., когда апостол, завершая свою работу в Эфесе, собирался вернуться в Иерусалим с пожертвованиями, собранными среди новообращенных язычников для бедствующих святых Иерусалима: «Побывав там, я должен видеть и Рим» (Деян. 19:21).
Мартин Францманн - Комментарий на Послание св. Павла к Римлянам
Перевод с английского: П. Ласточкин, В. Володин и Г. Иванова
Редактор: А. Зубцов
Мартин Францманн - Комментарий на Послание св. Павла к Римлянам - Содержание
- От редактора
- Введение
- Обстоятельства написания Послания
- Цель Послания
- Содержание Послания
- Вступление
- Евангелие, идущее на Запад
- Евангелие создает новое состояние человека, 1:18—5:21
- Прежнее состояние человека: откровение Божьего гнева, 1:18—3:20
- Новое состояние человека: откровение Божьей праведности, 3:21-5:21
- Евангелие создает в человеке новую жизнь, 6:1—8:39
- Человек освобождается от греха, гл. 6
- Человек освобождается от Закона, гл. 7
- Человек освобождается от смерти: закон Духа жизни во Христе Иисусе, гл. 8
- Евангелие создает новый Израиль из иудеев и язычников, 9:1-11:36
- Свобода Бога — создателя Израиля, 9:1-29
- Справедливость Бога, отвергающего древний Израиль, 9:30 — 10:21
- Мудрость Бога, создающего новый Израиль, 11:1-36
- Евангелие создает новое богослужение нового божьего народа, 12:1—15:13
- Вся жизнь, в церкви и в мире, — духовное богослужение, 12:1—13:14
- Немощные и сильные в вере соединяются в едином богослужении во славу Божью,14:1—15:13
- Заключение
- Планы апостола: из Иерусалима в Рим и Испанию, 15:14-33
- Рекомендации и приветствия, 16:1-16, 21-24
- Предупреждение апостола, 16:17-20
Мартин Францманн - Комментарий на Послание св. Павла к Римлянам - Цель Послания
Св. Павел пишет Послание к Римлянам зимой 55-56 гг. в Коринфе. Цель написания содержится в самом Послании — апостол формулирует ее деликатно, но ясно. Это письмо — подготовка его приезда в Рим. Впрочем, Рим не являлся его конечной целью и не мог ею быть, т. к. Павел, «Апостол язычников», ставил своей задачей «благовествовать не там, где уже было известно имя Христово», чтобы «не созидать на чужом основании» (15:20). Задача апостола — положить основание, а не строить на основании, положенном другими людьми (1 Кор. 3:10). К тому времени «основание» в Риме было положено уже давно. Из текста Послания следует, что церковь в Риме уже существовала, вера римских христиан возвещалась уже «во всем мире» (1:8), их «покорность вере» была всем известна (16:19) и Павел «с давних лет имел желание придти» к ним (15:23). Нехристианские источники говорят о том, что в 49 году, а возможно, и раньше, в Риме уже существовала церковь.
Ни Павел, ни какой-либо другой ранний источник не называют основателя римской церкви. История не донесла до нас имена людей, принесших христианство в Рим. Это могли быть «пришедшие из Рима» в Иерусалим на праздник Пятидесятницы (Деян. 2:10), которые затем вернулись в Рим, принеся с собой Слово Божье, посланное сынам Израилевым… благовествующее мир через Иисуса Христа (Деян. 10:36). «Пришедшие из Рима» на Пятидесятницу, по всей вероятности, были иудеями. В самом начале церковь в Риме, несомненно, состояла в основном из евреев. В то время, когда Павел писал Послание к Римлянам, евреи уже не являлись большинством в римской церкви. Павел говорит о римской церкви как о церкви, состоящей в основном из язычников, это отражено, например, в его обращении к ней (1:13-15; ср. 1:5-6; 11:13; 28-31).
Но, несомненно, в ней было значительное число христиан еврейского происхождения. И это объясняет, почему в своем послании Павел противопоставляет свое благовестие иудаизму (дела Закона, обрезание, происхождение от Авраама) и почему он так подробно говорит о взаимоотношении между ветхозаветным Израилем и «новым Израилем» — церковью (главы 9—11). Павел намеревается провести какое-то время в Риме, чтобы в общении с римскими христианами взаимно обогатить друг друга духовно и проповедовать там Евангелие (1:11-13; 15:24). Впрочем, его планы простираются дальше — в Испанию. Павел выражает надежду, что римляне «проводят его туда». Слово «проводить» практически стало синонимом выражения «оказать поддержку»: сформировавшиеся общины и частные лица из числа верующих оказывали миссионерам моральную и материальную поддержку (Деян. 20:38; 21:5; 1 Кор. 16:6, 11; 2 Кор. 1:16; Тит. 3:13; 3 Ин. 6). Павел явно надеется, что Рим станет таким же опорным пунктом его миссионерской деятельности на Западе, каким была Антиохия Сирийская на Востоке.
Огромное спасибо!!!