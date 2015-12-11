В настоящем исследовании я опираюсь отчасти на мои предшествующие работы («Пережитки анимизма в библейской поэзии», «Вода и огонь в библейской поэзии»), которые в скором времени появятся в специальной печати.

Исходя из предположения, что научное освещение Библии как культурно-исторического памятника отвечает давно назревшей у нас потребности, - настоящую книжку предлагаю вниманию более широкого круга читателей.

В связи с этим я стремился придать изложению, по возможности, общедоступный характер, но, выдвигая ряд новых положений, еще не установленных в науке,

я не мог избежать некоторого обилия подробностей, поскольку они необходимы для обоснования моей точки зрения.

Израиль Григорьевич Франк-Каменецкий - Колесница Иеговы - Труды по библейской мифологии

Москва, Лабиринт, 2004 г. — 320 с.

ISBN 5-87604-027-4

Израиль Григорьевич Франк-Каменецкий - Колесница Иеговы - Труды по библейской мифологии - Содержание

Раздел I. Ветхозаветные пророки в свете первобытных представлений

Пророки и чудотворцы

I. Фантастический элемент пророческой легенды

II. Параллелизм сказаний о Моисее и Иисусе-Навине

III. Параллелизм сказаний об Илии и Елисее

IV. Миф о страдающем боге в пророческой легенде

Пророк Иеремия и борьба партий в Иудее

Раздел II. Библия и мифопоэтическое мышление. Пережитки анимизма в библейской поэзии

I. Метод исследования

II. Миф о творении

III. Световой характер божества

IV. Библейский пантеон Вода и огонь в библейской поэзии Растительность и земледелие в поэтических образах Библии и в гомеровских сравнениях Отголоски представления о матери-земле в библейской поэзии Колесница Иеговы Женщина-город в библейской эсхатологии Иштарь-Исольда в библейской поэзии



Приложение: Первобытное мышление в свете яфетической теории и философии

I. Дологическое мышление

II. Язык и миф

Биобиблиграфическая справка

Текстологические замечания

Основные сокращения

Израиль Григорьевич Франк-Каменецкий - Колесница Иеговы - Труды по библейской мифологии - Введение

С разных сторон неоднократно указывалось на то, что многие черты, приписанные в Евангелии Христу, воспроизводят мотивы, присущие мифу об умирающем и воскресающем боге, как он известен из религиозных воззрений народов классического Востока. Сюда относятся: египетский миф об Осирисе, вавилонский - об Иштар и Таммузе, финикийский - об Адонисе и т. д. Другие исследователи указывают на аналогии с воззрениями более отдаленных народов, живших за пределами Египта и Передней Азии. Важно учесть широкую распространенность подобного рода верований, свойственных в древнее время многим языческим народам, но сохранивших по сей день актуальное значение в религиозном учении христианской церкви. Но, признавая языческое происхождение мифа о Христе, мы не можем согласиться с тем мнением, будто представление о страдающем боге как таковое впервые проникло к иудеям лишь незадолго до возникновения христианства. Имеем, напротив, основание полагать, что миф этот с древнейших времен известен был в Палестине и оказал существенное влияние на развитие многих библейских сказаний.

Правда, в подтверждение теории заимствования из чуждых религий можно было бы сослаться на весьма благодарный египетский материал. Ибо здесь мы не только находим миф о боге (Осирисе), который был убит и затем вновь возвращен к вечной жизни, но именно на этом мифе основана вера египтянина в загробную жизнь. Как по христианскому воззрению, Христос «смертью смерть попрал», так и по египетским верованиям, всякий, приобщившийся к культу Осириса, на себе самом претерпевает судьбу умершего и воскресшего бога. «Как жив Осирис, так и он будет жив; как не умер Осирис, так и он не умрет; как не погиб Осирис, так и он не погибнет», - читаем мы в заупокойных текстах египтян, возникших не менее, чем за три тысячи лет до появления христианства. Помимо указанного пункта сходство воззрений сказывается в целом ряде других черт.

Если Христос уподобляется «свету истины», если в эпизоде преображения лицо его сияет, как солнце, то в этом нельзя не видеть отражения световой природы божества, которая приписывается (в более поздних текстах) и египетскому богу Осирису. Но далее, представление о чудесном рождении Христа, о непорочном зачатии его матери, о тожестве рожденного ею сына с его отцом - находит для себя аналогию в египетских воззрениях, согласно которым солнечный бог был одновременно и супругом, и сыном небесной богини. Во втором тысячелетии до нашей эры подобные представлении играли существенную роль в религии Осириса «Дай мне увидеть сына твоего, владыку загробного мира, в то время, когда ты светишь над его головой, и сияние лучей твоих покоится на нем, так что отец соединен с сыном». Так молился древний египтянин, задумываясь над тем, что предстоит ему в загробной жизни.

В приведенных словах отчетливо проглядывает представление об Осирисе как световом божестве, тожественном с его отцом - солнечным богом. Наконец, представление о Христе как «царе (иудейском)», который в роли спасителя является воплощением сына Божия, находит для себя аналогию в египетских воззрениях, по которым фараон, понимаемый также как спаситель народа, почитается в свою очередь сыном солнечного бога. И как в Евангелии Христос рождается не от земного супруга Марии (Иосифа), а от сошествия святого духа, тожественного с его небесным отцом, так и в египетских текстах имеем весьма обстоятельные указания на то, что новый фараон обязан своим появлением на свет не земному отцу своему - фараону, а солнечному богу, разделившему ложе с царицей.