В этом изложении мы будем рассматривать главным образом промежуток времени Новозаветной Церкви и приводить выдержки из Священного Писания, дающие разъяснения о ходе времени. При этом особое внимание уделяется последней пророческой книге Библии, называемой “Откровение” (Апокалипсис). Пророческое слово содержит символы, действительное значение которых понять трудно. Поэтому многие исследователи и преподаватели Библии оставляли эту книгу вовсе в стороне, другие высказывали о ней свои собственные мысли. Доныне отсутствовала действительно правильная, дающая разъяснения, современная литература, соответствующая новейшему состоянию быстро ускоряющегося развития.

В действительности это было даже невозможно, ибо лишь благодаря исполнению событий, предсказанных в Священном Писании, отдельные процессы могут быть опознаны, увидены, поняты и упорядочены. Первому и последнему поколению в христианском летоисчислении уделено особое внимание в библейских пророчествах. Славу Всеведущего Бога являет сверх всякой меры то, что Он повелел заблаговременно записать весь путь предстоящего развития. Ради лучшего обозрения мы будем рассматривать отдельные главы Откровения одну за другой и каждый раз привлекать находящиеся во взаимосвязи с текстом места из всего Священного Писания.

Изложение выполнено кратко, однако достаточно для того, чтобы действительно заинтересованному читателю открыть доступ к пониманию решений Бога. Господь Бог да дарует каждому искренно исследующему правильное рассуждение и откровение, чтобы правильно понять текст Откровения. Блаженными названы все, которые Духом вдохновенное Слово читают в Духе и в Духе понимают, ибо Дух все проницает, и глубины Божии (1Кор. 2, 10-16).

Эвальд Франк – Откровение - Книга за семью печатями?

Krefeld: Издатель: Миссионер Эвальд Франк, б.г. – 173 с.

Эвальд Франк – Откровение – Содержание

Предисловие

Глава 1

Введение

"День Господа” Происхождение и значение пророческого слова

Откровение Иисуса Христа раскрытое Иоанну

Благословение с приветствием семи церквам

Незабываемое происшествие

Глава 2

Семь посланий воскресшего Господа

Первое послание: Храни первую любовь!

Второе послание: Будь верен до смерти!

Третье послание: Предостережение против учения Валаама и Николаитов

Четвертое послание: Предостережение от обольщения через ложные вдохновения

Глава 3

Пятое послание: Эпоха Реформации — Укрепление слабых в вере

Шестое послание: Период Филадельфии — время братской любви

Седьмое послание: Увещевание от безразличия и инертности

Глава 4

Взгляд на небо

Глава 5

Таинственная книга с семью печатями

Глава 6

Открытие печатей Раскрытие антихристовой власти Обзор

Печать 1 Антихрист в своей первой стадии: Невзрачное начало

Печать 2 Антихрист во второй стадии: Применение власти и пролитие крови

Печать 3 Антихрист в третьей стадии: Мрачный период

Печать 4 Антихрист в его четвертой стадии: Смертоносное смешение

Печать 5 Иудейские мученики прошедшего и грядущего времени

Печать 6 Взгляд на начало дня Господня Природные катастрофы по всему миру

Глава 7 Запечатление иудеев

Бесчисленное множество от великой скорби

Глава 8

Печать 7

Тишина на небе

Престол благодати становится престолом суда

Введение к судам семи труб

Первые четыре трубы

Глава 9

Невообразимые муки

Пятая труба — первое горе

Шестая труба второе горе

Глава 10

Промежуточное видение: открытая книга

Господь как Ангел Завета

Иоанн съедает горько-сладкую книгу

Глава 11

Второе промежуточное видение: Измерение храма и служение двух свидетелей

Седьмая труба — победное ликование на небе

Провозглашение Царства на земле

Глава 12

Жена облечена в солнце

Христос и Его верные

Сатана — огненно-красный дракон и его сообщники

Окончательное свержение дракона с неба на землю

Его сражение против Михаила и поражение дракона

Глава 13

Обзор видения Даниила взаимосвязи с Откровением

Семиголовый зверь из моря народов

Зверь из земли

Таинственное начертание зверя

Глава 14

Агнец и 144 000 запечатленных

Вечное Евангелие и трехангельская весть

Большая жатва пшеницы в конце времени благодати

Сбор урожая в винограднике земли — приведение в исполнение гнева Божьего

Глава 15

Угроза семи чаш гнева Множество у стеклянного моря

Глава 16

Семь чаш гнева: Завершение судов гнева Божьего

Сатанинская троица: дракон, зверь, ложный пророк

Глава 17

Жена, сидящая верхом на звере

Глава 18

Разрушение великого Вавилона

Глава 19

Ликование на небе по поводу разрушения Вавилона

Брачный пир Агнца

Последнюю битву решает Сам Господь

Глава 20

Скование сатаны

Первое воскресение завершается мучениками

Тысячелетнее царство мира

Второе Воскресение и страшный суд

Глава 21

Объявление нового неба и новой земли

Великолепие нового Иерусалима

Ужасная участь погибших

Описание Нового Иерусалима

Глава 22

Река жизни и дерево жизни

Райское состояние в Тысячелетнем царстве

Последнее предостережение верующим

Заключительное слово Иисуса

Приложение

Семьдесят годовых седмин Даниила и актуальные события в Израиле в свете библейского пророчества

Послесловие