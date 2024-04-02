Франкенберг - Путь древних мудрецов

Когда я в годы моей молодости руководствовался известным выражением: Initium Sapientiae, Timor JEHOVAEH, то умом своим понимал, что так истинно должно быть - без страха ГОСПОДНЕГО ничего не сможешь изучить верно, ни исполнить полезного и благотворного. Поэтому я искренне старался, насколько мог, как дитя честно молиться, особенно когда однажды услышал, что Тайная Мудрость - самое высшее во всех науках, в великом стремлении охватить и постичь это Искусство и Добродетель, сообщаемые и дарованные Богом.

Но когда я в своих чаяниях весьма далеко отклонился в сторону, во мне все-таки осталось, как маленькая искорка, мало заметное, крохотное зароненное семя, почти что запрятанное, заглушенное и скрытое во тьме. И хотя теперь я наряду с другими по общепринятому способу старался изучать, обретать знание, насколько это возможно, все-таки в подобных вещах я не мог найти ни истинного удовлетворения, ни незыблемого покоя. Наконец, я впал в уныние. Также, кроме этого, добрые Музы уже почти распрощались со мной, если бы я следовал прописной букве об истинной НаБОЖности (как полезно во всем в подобных вещах и чего придерживаются все сословия), но я вновь приободрился, вспомнив мое первое впечатление, и искреннее, как у дитя, чистое восприятие. Но теперь в духе я обрел обновление моей, почти усопшей души, отчего укрепился в немалой степени и поднялся (особенно когда в зрелом возрасте также приобрел прекрасные трактаты) в поисках скрытых глубин, а тлеющая искорка вновь ярко засветилась во мне. Наконец, среди прочих медитаций, я написал две следующие книги:

Первая о Божественном Страхе,

Вторая о Божественной Мудрости.

Они составлены, как упомянуто выше, при помощи цитирования священного Писания, представлены и даны в свет на суд читателю. Я искренне хочу передать сие христианским Церквям, в полной Единственности, для всеобщего созидания учащейся молодежи. Вместе с тем меня вполне утешает то, что здесь нет ничего такого, чтобы не соответствовало бы священному Писанию. И никто не оспорит это, но наоборот, отсюда исправится определенная ограниченность и мудрый еще глубже осознает то, что он изучал прежде. При этом я считаю, ввиду имеющегося наименования, излишним приводить здесь пространные объяснения и обоснования, ибо оно само за себя говорит и обоснованно священным Писанием. Потом истинный ученый муж устремлен к постижению небесного царствия из сокровищницы Ветхого и Нового Заветов, и того, как Новый Завет скрыт в Ветхом Завете, так и Ветхий Завет скрыт в Новом Завете. Ибо БОГ есть в ХРИСТЕ, Отец в Сыне, а ХРИСТОС в БОГЕ, Сын в Отце -всегда Единое и Одно. БОГ также СЛОВО, проявленное во плоти и явлен справедливым в Духе, как таинство БЛАГОЧЕСТИЯ, засвидетельствован, что в совершенстве подтверждаемо Светом Милости и Природы.

О прочем вы узнаете из предисловий к обеим книгам, когда “из-за некоторых вещей мы должны заострить наше внимание на определенных вещах, ибо ввиду особенности нашего времени, мы хотим представить БОЖЬЕ Слово и Дух против одного, столь сильно огрубевшего, закостеневшего народа, упорствующего в своей твердолобости. А также при помощи Славы БОЖЬЕЙ и ХРИСТА помочь и противоборствовать безбожной сущности и деяниям Антихриста”. Хотя в мире этом мы по-детски наивны, но нам, слугам и мужам БОЖЬИМ, препоручено и дано к сохранению верно исполнять доверенное в сердце вместе с БОГОМ и духовным оружием в ХРИСТЕ и посредством ХРИСТИАНСТВА

Искренне устремляясь, по-детски боясь, под Отцовским надзором только мудрые и пребывающие в добросердечии, в братской христианской

Абрахам фон Франкенберг - Путь древних мудрецов. Theophrastia Valentiniana. Псевдо-Франкенберг. Gemma Magica

Пер. с нем. — К: ИП Береза, 2012. - 320 с. Серия «А terra ad solem».

ISBN 978-966-195-010-7

Абрахам фон Франкенберг - Путь древних мудрецов – Содержание

Абрахам фон Франкенберг. Via Veterum Sapientum или Путь древних мудрецов (пер. Виктор фон Эрцен Глерон)

Theophrastia Valentiniana (пер. Виктор фон Эрцен Глерон)

Gemma Magica или Магический Драгоценный Камень (пер. Юрий Олейник)