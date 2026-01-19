Что на самом деле лечит душу: правильно подобранный препарат или обретенная цель? Виктор Франкл убежден: основная задача человека — это поиск смысла, а главная причина современных страданий — «экзистенциальный вакуум». В этой книге он раскрывает секреты своего метода, доказывая, что даже в самом глубоком отчаянии пациент стремится не просто к комфорту, а к пониманию своего предназначения.

Труд, написанный на стыке глубокой науки и искренней веры в человека, станет открытием для каждого, кто ищет ответы на вечные вопросы бытия.

Виктор Франкл - Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ

Пер. с нем.

2-е изд.

М. : Альпина нон-фикшн, 2021. 338 с.

ISBN 978-5-00139-033-6

Виктор Франкл - Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ - Содержание

2-е изд.

Введение

I От психотерапии к логотерапии

Психоанализ и индивидуальная психология

Экзистенциальный вакуум и ноогенный невроз

Преодоление психологизаторства

Генетический редукционизм и аналитический пандетерминизм

Imago hominis

Психогенез психологизаторства

II От психоанализа к экзистенциальному анализу

A. Общий экзистенциальный анализ 1. О смысле жизни 2. О смысле страдания 3. О смысле работы 4. О смысле любви

B. Специальный экзистенциальный анализ 1. К психологии невроза страха 2. Психология навязчивых состояний 3. К психологии меланхолии 4. К психологии шизофрении



III От светской исповеди — к медицинскому душепопечению

Врачебное и церковное душепопечение

Манипулируемое поведение и конфронтация

Техника общего знаменателя в экзистенциальном анализе

Последняя помощь

Заключение

Десять тезисов о личности (новая редакция)

Примечания

Библиография

Предметно-именной указатель