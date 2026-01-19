Франкл - Доктор и душа
Что на самом деле лечит душу: правильно подобранный препарат или обретенная цель? Виктор Франкл убежден: основная задача человека — это поиск смысла, а главная причина современных страданий — «экзистенциальный вакуум». В этой книге он раскрывает секреты своего метода, доказывая, что даже в самом глубоком отчаянии пациент стремится не просто к комфорту, а к пониманию своего предназначения.
Труд, написанный на стыке глубокой науки и искренней веры в человека, станет открытием для каждого, кто ищет ответы на вечные вопросы бытия.
Виктор Франкл - Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ
Пер. с нем.
2-е изд.
М. : Альпина нон-фикшн, 2021. 338 с.
ISBN 978-5-00139-033-6
Виктор Франкл - Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ - Содержание
2-е изд.
Введение
I От психотерапии к логотерапии
Психоанализ и индивидуальная психология
Экзистенциальный вакуум и ноогенный невроз
Преодоление психологизаторства
Генетический редукционизм и аналитический пандетерминизм
Imago hominis
Психогенез психологизаторства
II От психоанализа к экзистенциальному анализу
A. Общий экзистенциальный анализ
1. О смысле жизни
2. О смысле страдания
3. О смысле работы
4. О смысле любви
B. Специальный экзистенциальный анализ
1. К психологии невроза страха
2. Психология навязчивых состояний
3. К психологии меланхолии
4. К психологии шизофрении
III От светской исповеди — к медицинскому душепопечению
Врачебное и церковное душепопечение
Манипулируемое поведение и конфронтация
Техника общего знаменателя в экзистенциальном анализе
Последняя помощь
Заключение
Десять тезисов о личности (новая редакция)
Примечания
Библиография
Предметно-именной указатель
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