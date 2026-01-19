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Франкл - Доктор и душа

Франкл - Доктор и душа
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

Что на самом деле лечит душу: правильно подобранный препарат или обретенная цель? Виктор Франкл убежден: основная задача человека — это поиск смысла, а главная причина современных страданий — «экзистенциальный вакуум». В этой книге он раскрывает секреты своего метода, доказывая, что даже в самом глубоком отчаянии пациент стремится не просто к комфорту, а к пониманию своего предназначения.

Труд, написанный на стыке глубокой науки и искренней веры в человека, станет открытием для каждого, кто ищет ответы на вечные вопросы бытия.

Виктор Франкл - Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ

Пер. с нем.

2-е изд.

М. : Альпина нон-фикшн, 2021. 338 с.

ISBN 978-5-00139-033-6

Виктор Франкл - Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ - Содержание

2-е изд.

Введение

I От психотерапии к логотерапии

  • Психоанализ и индивидуальная психология

  • Экзистенциальный вакуум и ноогенный невроз

  • Преодоление психологизаторства

  • Генетический редукционизм и аналитический пандетерминизм

  • Imago hominis

  • Психогенез психологизаторства

II От психоанализа к экзистенциальному анализу

  • A. Общий экзистенциальный анализ

    • 1. О смысле жизни

    • 2. О смысле страдания

    • 3. О смысле работы

    • 4. О смысле любви

  • B. Специальный экзистенциальный анализ

    • 1. К психологии невроза страха

    • 2. Психология навязчивых состояний

    • 3. К психологии меланхолии

    • 4. К психологии шизофрении

III От светской исповеди — к медицинскому душепопечению

  • Врачебное и церковное душепопечение

  • Манипулируемое поведение и конфронтация

  • Техника общего знаменателя в экзистенциальном анализе

  • Последняя помощь

Заключение

Десять тезисов о личности (новая редакция)

Примечания

Библиография

Предметно-именной указатель

Views 215
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat lexmak
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