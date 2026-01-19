По мнению Артура Шницлера, существует только три добродетели: объективность, мужество и чувство ответственности. Нам кажется небесполезным соотнести их с тремя выросшими на венской земле психотерапевтическими течениями.

Нет сомнений в том, что с добродетелью «мужество» тесно связана индивидуальная психология Альфреда Адлера. Ведь в конечном счете весь этот психотерапевтический подход заключается в попытке воодушевить пациента на преодоление чувства неполноценности, господствующего над ним, – нередко чувства патогенного.

Точно так же можно соотнести психоанализ с другой из упомянутых добродетелей, «объективностью». Разве не она сподвигла Зигмунда Фрейда, подобно Эдипу, разгадать загадку, глядя в глаза Сфинксу в своей душе – и рискуя при этом услышать нечто в высшей степени мучительное и неприятное? В то время это было неслыханным, и достижения Фрейда также оказались беспрецедентными. До него психология, особенно так называемая школярская психология, избегала всего того, что Фрейд поставил в центр своего учения. Подобно тому как анатом Юлиус Тандлер иронически называл соматологию в том виде, в каком она изучалась в средней школе, «анатомией за вычетом гениталий», так и Фрейд мог бы утверждать, что школярская психология – это психология за вычетом либидо.

Но психоанализ не просто вознес объективность на пьедестал – он попал к ней в плен. Объективность привела в результате к объективации, овеществлению того, что называют личностью. Психоанализ рассматривает пациента как подвластного «механизмам»; с этой точки зрения врач – это тот, кто понимает, как нужно обращаться с такими механизмами, то есть он освоил технику, с помощью которой эти механизмы в случае повреждений можно починить

Виктор Франкл - Подсознательный бог: Психотеpапия и pелигия

Москва: «Альпина Диджитал», 2022. – 66 с.

ISBN 978-5-00-139760-1

Виктор Франкл - Подсознательный бог – Содержание

Психология и религия: диалог

Предисловие автора к третьему изданию

Предисловие автора к седьмому изданию

Предисловие автора к изданию на русском языке

1. Сущность экзистенциального анализа

2. Духовное бессознательное

3. Экзистенциальный анализ совести

4. Экзистенциально-аналитическое толкование сновидений

5. Трансцендентность совести

6. Подсознательная религиозность

7. Психотерапия и религия

8. Логотерапия и теология

9. Медицина и спасение души

10. Орган смысла

11. Дорефлексивное онтологическое самопостижение человека

12. Человек в поисках высшего смысла

Библиография