Франкл - Подсознательный бог
По мнению Артура Шницлера, существует только три добродетели: объективность, мужество и чувство ответственности. Нам кажется небесполезным соотнести их с тремя выросшими на венской земле психотерапевтическими течениями.
Нет сомнений в том, что с добродетелью «мужество» тесно связана индивидуальная психология Альфреда Адлера. Ведь в конечном счете весь этот психотерапевтический подход заключается в попытке воодушевить пациента на преодоление чувства неполноценности, господствующего над ним, – нередко чувства патогенного.
Точно так же можно соотнести психоанализ с другой из упомянутых добродетелей, «объективностью». Разве не она сподвигла Зигмунда Фрейда, подобно Эдипу, разгадать загадку, глядя в глаза Сфинксу в своей душе – и рискуя при этом услышать нечто в высшей степени мучительное и неприятное? В то время это было неслыханным, и достижения Фрейда также оказались беспрецедентными. До него психология, особенно так называемая школярская психология, избегала всего того, что Фрейд поставил в центр своего учения. Подобно тому как анатом Юлиус Тандлер иронически называл соматологию в том виде, в каком она изучалась в средней школе, «анатомией за вычетом гениталий», так и Фрейд мог бы утверждать, что школярская психология – это психология за вычетом либидо.
Но психоанализ не просто вознес объективность на пьедестал – он попал к ней в плен. Объективность привела в результате к объективации, овеществлению того, что называют личностью. Психоанализ рассматривает пациента как подвластного «механизмам»; с этой точки зрения врач – это тот, кто понимает, как нужно обращаться с такими механизмами, то есть он освоил технику, с помощью которой эти механизмы в случае повреждений можно починить
Виктор Франкл - Подсознательный бог: Психотеpапия и pелигия
Москва: «Альпина Диджитал», 2022. – 66 с.
ISBN 978-5-00-139760-1
Виктор Франкл - Подсознательный бог – Содержание
Психология и религия: диалог
Предисловие автора к третьему изданию
Предисловие автора к седьмому изданию
Предисловие автора к изданию на русском языке
1. Сущность экзистенциального анализа
2. Духовное бессознательное
3. Экзистенциальный анализ совести
4. Экзистенциально-аналитическое толкование сновидений
5. Трансцендентность совести
6. Подсознательная религиозность
7. Психотерапия и религия
8. Логотерапия и теология
9. Медицина и спасение души
10. Орган смысла
11. Дорефлексивное онтологическое самопостижение человека
12. Человек в поисках высшего смысла
Библиография
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