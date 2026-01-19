Как остаться человеком в нечеловеческих условиях? Виктор Франкл отвечает на этот вопрос не как теоретик, а как практик, прошедший через ад. В этой книге описываются три фазы психологических реакций заключенного: от шока прибытия до апатии и последующего освобождения.

Автор показывает, что первыми в лагерях ломались те, кто терял смысл своего существования. Франкл превращает лагерный барак в лабораторию духа, из которой вышла «Третья венская школа психотерапии». Это глубокое исследование механизмов человеческой психики, которые позволяют нам преодолевать любые страдания, если у нас есть «Зачем».

Виктор Франкл - Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере

М.: Альпина нон-фикшн, 2009. — 239 с.

ISBN 978-5-91671-031-1

Виктор Франкл - Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере - Содержание

Упрямство духа

Психолог в концлагере

Неизвестный заключенный

Активный и пассивный отбор

Отчет заключенного № 119104

Фаза первая: Прибытие в лагерь

Станция Аушвиц

Первая селекция

Дезинфекция

Что остается человеку: голое существование

Первые реакции

«Броситься на проволоку»?

Фаза вторая: Жизнь в лагере

Апатия

Что причиняло боль

Тяжесть презрения

Мечты заключенных

Голод

Сексуальность

Без всякой сентиментальности

Политика и религия

Спиритический сеанс

Уход в себя

Когда отнято все

Медитации в канаве

Монолог на рассвете

Искусство в концлагере

Лагерный юмор

Мы завидуем арестантам

Счастье — это когда худшее обошло стороной

В сыпнотифозный лагерь?

Жажда одиночества

Судьба играет человеком

Последнее желание, выученное наизусть

План бегства

Раздражительность

Внутренняя свобода

Сказать жизни «ДА!»

Судьба — подарок

Анализ временного существования

Спиноза как воспитатель

Задать вопрос о смысле жизни

Страдание как подвиг

Ожидание

Слово, сказанное вовремя

Врачевание души

Психология лагерной охраны

Фаза третья: После освобождения

«Отпустило...»

Синхронизация в Биркенвальде