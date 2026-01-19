Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Франкл - Сказать жизни «Да!»

Франкл - Сказать жизни «Да!»
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

Как остаться человеком в нечеловеческих условиях? Виктор Франкл отвечает на этот вопрос не как теоретик, а как практик, прошедший через ад. В этой книге описываются три фазы психологических реакций заключенного: от шока прибытия до апатии и последующего освобождения.

Автор показывает, что первыми в лагерях ломались те, кто терял смысл своего существования. Франкл превращает лагерный барак в лабораторию духа, из которой вышла «Третья венская школа психотерапии». Это глубокое исследование механизмов человеческой психики, которые позволяют нам преодолевать любые страдания, если у нас есть «Зачем».

Виктор Франкл - Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере

М.: Альпина нон-фикшн, 2009. — 239 с.

ISBN 978-5-91671-031-1

Виктор Франкл - Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере - Содержание

Упрямство духа

Психолог в концлагере

  • Неизвестный заключенный

  • Активный и пассивный отбор

  • Отчет заключенного № 119104

Фаза первая: Прибытие в лагерь

  • Станция Аушвиц

  • Первая селекция

  • Дезинфекция

  • Что остается человеку: голое существование

  • Первые реакции

  • «Броситься на проволоку»?

Фаза вторая: Жизнь в лагере

  • Апатия

  • Что причиняло боль

  • Тяжесть презрения

  • Мечты заключенных

  • Голод

  • Сексуальность

  • Без всякой сентиментальности

  • Политика и религия

  • Спиритический сеанс

  • Уход в себя

  • Когда отнято все

  • Медитации в канаве

  • Монолог на рассвете

  • Искусство в концлагере

  • Лагерный юмор

  • Мы завидуем арестантам

  • Счастье — это когда худшее обошло стороной

  • В сыпнотифозный лагерь?

  • Жажда одиночества

  • Судьба играет человеком

  • Последнее желание, выученное наизусть

  • План бегства

  • Раздражительность

  • Внутренняя свобода

  • Сказать жизни «ДА!»

  • Судьба — подарок

  • Анализ временного существования

  • Спиноза как воспитатель

  • Задать вопрос о смысле жизни

  • Страдание как подвиг

  • Ожидание

  • Слово, сказанное вовремя

  • Врачевание души

  • Психология лагерной охраны

Фаза третья: После освобождения

  • «Отпустило...»

Синхронизация в Биркенвальде

  • Метафизическая конференция

Views 239
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books