Франкл - Сказать жизни «Да!»
Как остаться человеком в нечеловеческих условиях? Виктор Франкл отвечает на этот вопрос не как теоретик, а как практик, прошедший через ад. В этой книге описываются три фазы психологических реакций заключенного: от шока прибытия до апатии и последующего освобождения.
Автор показывает, что первыми в лагерях ломались те, кто терял смысл своего существования. Франкл превращает лагерный барак в лабораторию духа, из которой вышла «Третья венская школа психотерапии». Это глубокое исследование механизмов человеческой психики, которые позволяют нам преодолевать любые страдания, если у нас есть «Зачем».
Виктор Франкл - Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере
М.: Альпина нон-фикшн, 2009. — 239 с.
ISBN 978-5-91671-031-1
Виктор Франкл - Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере - Содержание
Упрямство духа
Психолог в концлагере
Неизвестный заключенный
Активный и пассивный отбор
Отчет заключенного № 119104
Фаза первая: Прибытие в лагерь
Станция Аушвиц
Первая селекция
Дезинфекция
Что остается человеку: голое существование
Первые реакции
«Броситься на проволоку»?
Фаза вторая: Жизнь в лагере
Апатия
Что причиняло боль
Тяжесть презрения
Мечты заключенных
Голод
Сексуальность
Без всякой сентиментальности
Политика и религия
Спиритический сеанс
Уход в себя
Когда отнято все
Медитации в канаве
Монолог на рассвете
Искусство в концлагере
Лагерный юмор
Мы завидуем арестантам
Счастье — это когда худшее обошло стороной
В сыпнотифозный лагерь?
Жажда одиночества
Судьба играет человеком
Последнее желание, выученное наизусть
План бегства
Раздражительность
Внутренняя свобода
Сказать жизни «ДА!»
Судьба — подарок
Анализ временного существования
Спиноза как воспитатель
Задать вопрос о смысле жизни
Страдание как подвиг
Ожидание
Слово, сказанное вовремя
Врачевание души
Психология лагерной охраны
Фаза третья: После освобождения
«Отпустило...»
Синхронизация в Биркенвальде
Метафизическая конференция
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