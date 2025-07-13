Мы должны научиться любить так, словно нам никогда не делали больно. Это жизненно важно, потому что люди будут ранить ваше сердце, и это так же верно, как то, что сейчас вы читаете эту книгу. Будут люди, которые бросят вас и забудут. Кто-нибудь скажет вам что-то резкое и обидное. Кто-то разочарует вас. Кто-то подведет, солжет, воткнет в спину нож. Кто-то отвергнет вас. Велики шансы, что так уже происходило. Читая эти слова, вы наверняка представляете себе лицо человека, причинившего вам боль. Отца или мать, бросивших вас, когда вам было пять лет. Мужа или жену, которые изменили вам. Брата или сестру, отказавшихся общаться с вами. Сына или дочь, не желающих вас слушать. Друга, нарушившего священную тайну.

Как бы то ни было, вы отчаянно любили, но вас предали. Отрезали от источника любви. И вы перестали жить полной жизнью, предназначенной для вас Богом, потому что вы не знаете, как любить, словно вам никогда не делали больно, и вообще не знаете, возможно ли это. Людей легко любить, если у нас с ними нет конфликтов. Или если мы разделяем общие точки зрения. Или общее богословие. Общие стандарты. Супруга легко любить в медовый месяц, или когда ваши дети постоянно хорошо себя ведут, или когда у вас в семье все здоровы и счастливы. Но в мире нет ни одного человека, который бы постоянно пребывал в таком состоянии. Иисус сказал, что мы будем иметь скорбь на земле (Ин. 16: 33). В Евангелии от Матфея (18: 7) Он даже говорит: «Надобно прийти соблазнам» (обидам, оскорблениям в NKJV). Боль и раны — это часть жизни. Они неизбежны. Но на них история не заканчивается. Бог не хочет, чтобы мы всю жизнь ходили ранеными. Он приготовил для нас исцеление, восстановление и целостность личности. Он сотворил нас способными любить так, словно нас никогда не ранили, потому что таков наш Бог, а мы сотворены по Его образу.

Джентезен Франклин - Любите так, словно вам никогда не делали больно

Пер. с англ.

М.: Золотые страницы, 2019. 288 с.

ISBN 978-5-91943-065-0

Джентезен Франклин - Любите так, словно вам никогда не делали больно - Оглавление

Признание

Введение

1. Любовь имеет значение

2. Любовь никогда не перестает

3. Любить — это всегда правильно

4. Перестаньте вести счет, начните сбиваться со счета

5. Любовь начинается здесь

6. Любовь милосердна

7. Пожарные, поджигатели и миротворцы

8. Мы были одним

9. Сражайтесь за свой брак

10. Прочное основание

11. Сражайтесь за свою семью

12. Любите Бога так, словно вам никогда не делали больно

13. Продолжайте восхождение

14. У короля есть еще один ход

Примечания