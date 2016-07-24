Что такое пост? Поскольку существует много неправильных представлений о посте, вначале я хочу пояснить, чем пост — библейский пост — не является.

Пост — это не просто отказ от еды на определенное время. В таком случае — это диета, возможно, даже голодание, но не пост.

Я хочу довести до вашего сведения, что пост соблюдают не только фанатики или религиозные монахи где-то в пещерах. Пост практикуют не только священники или особые люди.

Скажу просто, библейский пост — это отказ от еды в духовных целях.

Пост всегда был неотъемлемой частью во взаимоотношениях с Богом. В 41-м псалме видно, как пост приносит Давиду более глубокие, близкие и сильные отношения с Господом.

Джентезен Франклин - Пост

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2013

Издание на русском языке. Издательство «Библейский взгляд», 2012

Джентезен Франклин - Пост - Содержание

Слова признательности

Предисловие

Часть1. Личная дисциплина, которая приносит явную награду

Введение

Пост для вашего духовного прорыва

Свержение с престола Его Величества Желудка

Насколько строгий? Насколько продолжительный? Насколько безопасный?

Каждое поручение имеет свое начало

Уничтожение мух

Придет ли Бог обедать?

Бог наполнит вас

Явное вознаграждение

Ничего не будет невозможного для вас. Это работает!

Часть 2. Открывая дверь Божьим обетованиям

Введение. Почему так сложно?

10. Он угодил Богу

11. Славная одежда

12. Пост, вера, терпение

13. Божьи приоритеты

14. За наших детей

15. Лезвие вашего меча достаточно острое?

16. Увиденное, но не услышанное

17. За дело!

Об авторе

Джентезен Франклин - Пост - Введение - В чем секрет?

Этим вопросом обычно задаются люди, которые хотят иметь более тесные взаимоотношения с Господом и знать Его совершенную волю. Через пост я стал получать ответы на многие вопросы, чудесную помощь и поддержку, а также мягкое вмешательство Бога в мою жизнь. Я находился в трехдневном посте, когда Господь призвал меня на служение. Я постился двадцать один день, когда наша миссия получила свой первый подарок в один миллион долларов. Когда я служил миссионером, мы путешествовали вместе с моим братом. Мы поддерживали друг друга постом для проповеди Евангелия.

Мы по очереди проповедовали вечерами. Когда заканчивалось время моей проповеди, я постился за него весь следующий день. Когда заканчивалась его вечерняя проповедь, он постился за меня весь следующий день. Мы шли по неизведанному пути, и перед нами благодаря силе поста открывались двери по всему миру. Каждое поручение имеет место рождения. Когда Господь помещает в ваше сердце мечту, которую исполнить может только Он, вам необходимы пост и молитва. Вы сможете увидеть свои хорошие или плохие качества только тогда, когда вы пребываете в посте и в молитве.

В нашей церкви, где я служу пастором, каждый год начинается с поста, который продолжается двадцать один день. С ранних пор моего служения до сегодняшнего дня пост стал для меня образом жизни. Когда я чувствую духовное опустошение, когда не ощущаю помазания или когда мне необходима встреча с Богом, пост является секретным ключом, чтобы открывать небесные двери и захлопывать врата ада.

Постоянство в посте приносит помазание, помощь и Божье благословение в жизнь христианина. В своей книге я покажу вам силу втрое скрученной нити. Я покажу вам, как постились великие библейские личности. Я научу вас, как поститься. И, самое важное, после прочтения этой книги вы захотите развивать потребность в посте. Я не знаю, как вы, но для меня существуют более важные вещи, чем еда. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6).

Поскольку вы читаете эту книгу, вероятно, вы не желаете прожить этот год так, как прожили прошлый. Вы понимаете, что существует нечто большее. Вы знаете, что существует предназначение для вашей жизни. Вы знаете, что есть нечто, что Господь желает осуществить в вашей жизни, и существует истинное стремление, захватившее ваше сердце, для реализации Божьих планов. Эта книга написана именно для вас и для таких, как вы. Теперь я хочу пригласить вас присоединиться к этому удивительному путешествию.

Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.

Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.

Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

Матфея 6:1-18