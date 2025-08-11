Франклін, Джентезен – Повір, що зможеш

Я чув розповідь про одну пару в Південній Каліфорнії, яка жила коло підніжжя гір. Одного дня, переходячи через каньйон, вони помітили, що всюди росте безліч диких грибів. Вони зібрали гриби і принесли їх додому. І згодом запросили на «грибну вечірку» своїх друзів. Ні, вони не курили їх, а готували з них усілякі страви. Вони їх пасерували, панірували і смажили. Готували грибні омлети, грибний салат і грибну юшку. І навіть трохи грибних десертів.

Після вечері, коли всі гості ще веселились за столом, господар відніс на кухню залишки їжі. Він мав стару, ліниву кішку і вирішив погодувати її недоїдками зі столу. Кішка за одну мить ум’яла гриби.

Коли господар трохи перегодом повернувся на кухню, він побачив, що кішка з піною в роті лежить на підлозі, ледве дихаючи. Він негайно зателефонував до ветеринара, який, про всяк випадок, порадив чоловікові звернутися разом з усіма гістьми до служби невідкладної медичної допомоги та промити шлунок. Ветеринар запідозрив, що вони зібрали отруйні поганки, а не гриби.

Відвідавши шпиталь і попромивавши шлунки, люди врешті стали збиратися додому. Зайшовши до кухні, вони сподівалися знайти там кішку, що, бездушна, лежить на підлозі. Натомість кішка сиділа в кутку з новеньким виводком кошенят!

Уявіть собі! Чи ви колись відчували щось подібне? Те, що вони вважали передсмертними судомами, насправді були перейми! Коли видається, що ваша мрія, конаючи, випускає дух, ви, можливо, такі близькі до її народження, що годі й уявити.

Якщо ви зневірилися й відчуваєте, що ваша мрія от-от помре, не опускайте рук! Не відрікайтеся від своєї мрії надто хутко. Можливо, що то перейми, а не передсмертні муки. Опускати руки завжди заскоро. Якщо ви вже пережили пекло, то що важать ті зайві кілька метрів? Не зупиняйтеся. Далі плекайте мрію, яку Бог вклав у ваше серце. Якби було легко, то це зміг би кожен.

Те саме може статися й у вашому житті. Ви можете хибно витлумачити обставини і через це прогаяти свою долю. Читаючи цю книжку, ви дістанете від мене настанови, як не допустити такого. Я хочу навчити вас повірити, що ви зможете досягти свою мрію.

Коли ви почнете здійснювати свою мрію, завжди знайдеться той, хто захоче викрасти її. Часто це особа, яка ніколи не мала своєї мрії, або хоч і мала, але відмовилася від неї. Хтось у родині може без угаву нагадувати вам, що Бог не може чи не хоче використовувати когось такого, як ви.

Про що ви мрієте? Чи дав вам Бог змогу бачити те, чого ще не існує? Годі перемріяти Бога! Послухайте: «А тому, хто може зробити куди більше за те, чого ми просимо або що ми розуміємо за діючою в нас силою, – Йому слава…» (Еф. 3, 20-21).

Бог любить мрійників. Він дає нові мрії та оживляє зруйновані. Мріючи, ви маєте змогу бачити подібно до того, як бачить Він. У ту мить ви підноситеся над своїми обмеженнями; починаєте рухатися туди, куди хотів би Він. Іншими словами, ви бачите свої цілі в завершеному стані. Та важливо не лише мати мрію, але й силу духу втілювати її. Чи у вашому серці є мрія? Чи, можливо, життя поховало її? Чи інші не говорили вам, що вже запізно? Не смійте вірити їм!

Франклін, Джентезен – Повір, що зможеш

Вид. 2-ге, онов. – Львів: «Свічадо», 2025. – 176 с.

ISBN 978-966-938-918-3 (електронна версія)

ISBN 978-966-938-929-9 (паперова версія)

Франклін, Джентезен – Повір, що зможеш – Зміст